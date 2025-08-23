Если будете в Александрии и нужна будет экскурсия на пирамиды-- советуем организовать ее через Tripster. Это быстро, удобно и надежно. читать дальше
Индивидуальная эксурсия на 2-4 человека- это очень удобно. Маршрут корректируем сами, время экономим. Экскурсовод Валид очень внимателен, увлеченно рассказывал обо всем, отвечал на вопросы и выполнял наши пожелания. Советуем этих организаторов.
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Ахмеду! Мы ездили 2 ребенка (9 и 11лет) и 2 взрослых из Александрии в читать дальше
Каир. Водитель, который нас вез был пунктуален и доброжелателен - путь неблизкий по 3 часа туда и обратно. В Каире нас встретил наш гид Ахмед и он замечательный, все было четко организовано и нигде не было затяжки времени. Интересный рассказ, адаптированный для детей и дети много запомнили. По нашей просьбе мы немного изменили маршрут и добавили еще катание по Нилу. Ахмед все организовал. Это был прекрасный день, полный впечатлений. Спасибо огромное!
Все очень понравилось, гид предложил выехать на 2 часа раньше, чтобы не попасть на пирамидах под палящее солнце, это было читать дальше
очень умной идеей, по итогу посмотрели все что хотели, на обед сьездили в ресторан со шведским столом, вкусно покушали, побывали в музее и на улицах старого каира, увидели местный колорит и быт людей, а также музейные экспонаты, остались всем довольны
Здравствуйте. Посещали Каир из Александрии. Всё прошло по плану. Организатор Ахмед сразу вышел на связь по Whatsapp. Спросил адрес и читать дальше
назначил время сбора. Нас было трое, ехали на легковой машине. Также вышел на связь гид по Каиру, тоже Ахмед) Особенно хочу отметить его, сразу сообщил, что оплату за билеты принимают только картой (у нас нет иностранной карты, только UnionPay РСХБ), сказал, что если не сработает (так и вышло, UP на пирамидах не принимают), то оплатит билеты своей картой. Кроме того, дочке 15 лет, купил ей студенческий билет дешевле. Ахмед постоянно спрашивал, что лучше для нас,что у нас индивидуальная экскурсия, поэтому программу задаём мы. Остановиться пофотографироваться без проблем. Отгонял назойливых торговцев. Посетили пирамиды, зашли в маленькую, потому что вход в Хеопса стоит немалых денег, сфотались у входа. Сфинкс увидели. Далее становилось жарко, заехали в Институт Папируса, гид сразу сказал, можете ничего не покупать. Взяли небольшой папирус, дочка попросила) Потом коптский квартал, уже прилично устали, были предложены варианты обеда, комплексный или по меню, выбрали комплексный, проходит в отельном здании, 400 фунтов с человека. Потом Каирский музей. Хоть дочка и устала, но рассказы Ахмеда про Древний Египет слушала с большим интересом, Ахмед ведёт повествование интересно, с юмором, удивительным для не носителя русского языка. Спасибо большое ему за экскурсию. Также спасибо водителю Ашрафу, он говорит по английски. Всегда прислушивался к нашим пожеланиям. Рекомендую!
Все прошло отлично! Накануне гид написал время отъезда. Забрали от отеля в 7.30 и повезли в Гизу к пирамидам. Нас читать дальше
было трое, ехали с комфортом! Просили несколько раз остановиться на заправках. Экскурсия началась с Пирамид, продолжили в музее Каира, перед отъездом вкусно покормили за 12$ /1 человека -шведский стол, напитки отдельно. Уложились в 12 часов с дорогой! Гид Валид вел экскурсию на русском языке. Оплата как в бронировании, рекомендую
Очень понравилась экскурсия. Отличная организация - машина приехала к отелю точно вовремя, водитель внимательный и аккуратный. Доехали везде с комфортом. читать дальше
В Каире встретил гид Ахмед. Очень живая, эмоциональная и интересная экскурсия. Видно, что человек любит и знает свое дело. Много интересных рассказов и историй, много мест посетили. В течение экскурсии оберегал нас от назойливых торговцев. Большое впечатление произвели пирамиды, в одну из которых удалось спуститься, и Египетский музей, где в прямом смысле слова удалось прикоснуться к древним артефактам. В результате - очень положительные эмоции. Кстати, Каир неожидано произвел очень приятное впечатление. Сложилось вместе три Ахмеда: Ахмед организатор, Ахмед гид и Ахмед водитель. Как итог- отличная экскурсия, которую могу рекомендовать смело.
Экскурсия прошла по запланированному маршруту. Встреча состоялась вовремя в оговоренном месте. Экскурсовод - очень много знает и интересно рассказывает, предложила дополнительно прогулку в Каире по Нилу на кораблике, нам очень понравилось!
Организация экскурсии на высоком уровне, всё чётко по времени. Большое спасибо гиду Самиру за увлекательное путешествие по Каиру. Всё не спеша посмотрели и пирамиды и музеи. Рассказал много исторических фактов, и о современной жизни в стране. Рекомендую 👍
Добрый день! В плане организации нареканий нет. У порта встречал водитель с табличкой. Водитель у нас был Ахмед. Трансфер до читать дальше
музея занял 2.30. Обратно также доехали до порта Александрии. Гидом был Мохаммед. Везде нас быстро провел. По музею бежали галопом. Конечно там толпа народа, но на мой взгляд исторической информации дали мало. На мой ответ от чего умер Тутанхамон мне ответили болел, без конкретизации. Сама почитала потом, а там оказывается много можно было рассказать. Есть акцент. Мне не всегда было понятно. Но в плане быстро без очереди пройти, за что платить, за что нет- здесь все было идеально. После экскурсии за 5$ покормил нас шаурмой и картошкой. И до этого нам покупал в магазине кофе платил сам фунтами, а мы ему отдавали $.(у нас не было местной валюты). В общем в плане погрузиться в историю у нас не вышло. Но недовольными мы не остались. Не плохо. На 4 из 5.
Бронировали экскурсию у Ахмеда. Мы ни разу не пожалели о своем выборе. 1. Можно договориться о любом времени, дне. Ахмед-организатор всегда читать дальше
отвечает сразу, позвонит, уточнит детали. Все расскажет, скинет фотографии машины, которая должна вас встретить. Уточнит обязательно после - все ли хорошо прошло 2. Водитель забирает из отеля в Александрии и привозит обратно после (или до аэропорта за дополнительную плату, тут уже как вы захотите)🚗 Машина комфортная, с кондиционером. 3. Если уж начала про водителя, то хочу особенно отметить нашего Мумии (очень надеюсь, что правильно), он супер спокойный, уверенно водит, а дорожное движение там так себе, если надо куда то, проведет через дорогу, буквально за ручку. В общем, уровень заботы-10/10🫶🏻 4. Сама экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Ахмед - знаток своего дела, мы заезжали во все места, которые и описаны на странице. И, Ахмед, не только хороший гид, но и отличный фотограф, сделал нам много крутых фотографий и видео. Мы остались довольны📷👍🏻 5. По оплате тоже можно было договориться о разной оплате. Предоплату на сайте вносили с русской карты в рублях, а за саму экскурсию платили вперемешку и в долларах, и в египетских фунтах💵
Поэтому рекомендуем Ахмеда, если вы хотите безопасно и интересно провести время в Египте!
На свидание к пирамидам лучше отправляется в компании местного гида. Мы очень довольны проведённый днем. Максимально удобно составлен маршрут, с учётом всех читать дальше
местных особенностей и национального менталитета. А обед, который нам организовали по нашей просьбе в ресторане для местных, выше всяких похвал. Машина комфортная, водитель вёл очень аккуратно, насколько это в Египте возможно. Забрали из порта утром и вечером вернули, мы да же успели на ужин. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Экскурсия очень хорошая, гид интересный все понравилось, очень много чего интересного узнали, единственный момент экскурсовод немного быстро говорит, сумбурно, поэтому некоторые моменты приходилось переспрашивать. Очень хороший был водитель, вежливый и внимательный
Экскурсию проводил на русском языке и даже с русским юмором Валид. Все путешествие в историю Египта и Гизы было комфортным и интересным. спасибо Трипситеру и Мухаммеду за организацию этого маленького путешествия.
Начну с того, как мы ехали: дорога из Александрии достаточно комфортная, водитель ехал достаточно хорошо, исключая те моменты, когда останавливался читать дальше
на заправках и выходил из машины, минут так на 20-30, при этом машину он не заправлял))), только на обратном пути он заправил машину, и началось самое интересное (ему не долили бензин и он минут 30 ть стоял и разбирался в ситуации, при этом тон общения был достаточно высоким, и обстановка была напряженной). Еще момент, водитель не знает Английского языка, почти от слова совсем. Но да ладно, туда и обратно мы все-таки доехали комфортно и достаточно быстро. Первая наша остановка была у здания музея, где нас и встретил наш гид Мухаммед. И тут мы погрузились в волшебную атмосферу фараонов, мумий и древнего Египта! И даже несмотря на то, что был выходной день и в музее было много народу, нам все удалось посмотреть, нам очень кратко, но при этом емко все рассказали. Нам ответили на все наши вопросы. Мы все ходили с широко раскрытыми глазами и ртами, и пытались как можно больше узнать и увидеть. Дальше были сами пирамиды. Ощущения и эмоции просто не передаваемые. Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а увидеть и услышать нам было чего!!!! Благодаря в том числе и стараниям Мухаммеда!!!!! Мой сын, я, муж, все остались довольны и получили незабываемые впечатления и эмоции. Большое спасибо, за хорошо поведенный день! Одно печалило, что Мухаммед не поехал и с нами на машине до Александрии и не продолжил свои рассказы. Всем очень рекомендую гида и экскурсию!!! Бронируйте и получайте те эмоции, которые останутся с вами на очень долго:)
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Александрии в октябре 2025
Сейчас в Александрии в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 193 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Александрии и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь