на заправках и выходил из машины, минут так на 20-30, при этом машину он не заправлял))), только на обратном пути он заправил машину, и началось самое интересное (ему не долили бензин и он минут 30 ть стоял и разбирался в ситуации, при этом тон общения был достаточно высоким, и обстановка была напряженной). Еще момент, водитель не знает Английского языка, почти от слова совсем. Но да ладно, туда и обратно мы все-таки доехали комфортно и достаточно быстро.

Первая наша остановка была у здания музея, где нас и встретил наш гид Мухаммед. И тут мы погрузились в волшебную атмосферу фараонов, мумий и древнего Египта! И даже несмотря на то, что был выходной день и в музее было много народу, нам все удалось посмотреть, нам очень кратко, но при этом емко все рассказали. Нам ответили на все наши вопросы. Мы все ходили с широко раскрытыми глазами и ртами, и пытались как можно больше узнать и увидеть.

Дальше были сами пирамиды. Ощущения и эмоции просто не передаваемые. Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а увидеть и услышать нам было чего!!!! Благодаря в том числе и стараниям Мухаммеда!!!!!

Мой сын, я, муж, все остались довольны и получили незабываемые впечатления и эмоции. Большое спасибо, за хорошо поведенный день!

Одно печалило, что Мухаммед не поехал и с нами на машине до Александрии и не продолжил свои рассказы.

Всем очень рекомендую гида и экскурсию!!! Бронируйте и получайте те эмоции, которые останутся с вами на очень долго:)