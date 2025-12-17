Экскурсия по Александрии
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по городу Александрия. Самые главные достопримечательности: римский амфитеатр, катакомбы, цитадель и библиотека(пятница церковь Марка вместо библиотеки,т. к. она закрыта). Важная информация: Экскурсия по Александрии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римские развалины
- Катакомбы
- Цитадель
- Библиотека
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия по Александрии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Александрии
Похожие экскурсии из Александрии
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
19 дек в 07:30
$193
$350 за всё до 4 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Александрия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
19 дек в 08:30
$192
$320 за всё до 3 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$218
$363 за всё до 2 чел.