Музыкальные теплоходы 4 дня 4 отзыва Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 8:00 «Познакомитесь с достопримечательностями Луксора и побываете в гробницах в Долине Царей» $780 за человека 4 дня Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в а... «С комфортом и уровнем 5-звёздочного отеля вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями Древнего Египта» $800 за человека На машине 2 дня Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30 $486 за всё до 4 чел. Все туры Асуана

