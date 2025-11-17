Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 8:00
«Познакомитесь с достопримечательностями Луксора и побываете в гробницах в Долине Царей»
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$780 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в а...
«С комфортом и уровнем 5-звёздочного отеля вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями Древнего Египта»
14 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$800 за человека
Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком
Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск
Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30
Завтра в 04:30
12 ноя в 04:30
$486 за всё до 4 чел.
