Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима.
Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.
Описание экскурсии
Форт Кайт-Бей. Это oхранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.
Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.
Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.
Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.
Истории о современном Египте
Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.
Примерный тайминг
- Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой
- Дорога до Александрии занимает 2-3 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут
- Экскурсия заканчивается в Александрии примерно в 16:00, к 18:30 вы будете в отеле
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги русскоговорящего гида-египтолога, трансфер с кондиционером для 1–2 человек (можно с ребенком) — нa современном легковом автомобиле, для 3–8 человек на микроавтобусе Toyota Hiace 2025 г. в.
- Дополнительно оплачиваются:
— Форт Кайт-Бей — $7 за чел.
— Римский амфитеатр — $7 за чел.
— Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.
— Александрийская библиотека — $7 за чел. (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)
— обед — $10 за чел.
Как проводится экскурсия
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По желанию возможна замена одной достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки
- Александрийская библиотека не работает в пятницу — в этот день осмотрим её снаружи. В рабочие дни не допускают детей младше 3 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды