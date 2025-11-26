Египет называют сердцем истории, а Александрию — сердцем Египта. Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.

Описание экскурсии

Форт Кайт-Бей. Это oхранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.

Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.

Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.

Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Истории о современном Египте

Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.

Примерный тайминг

Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой

Дорога до Александрии занимает 2-3 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут

Экскурсия заканчивается в Александрии примерно в 16:00, к 18:30 вы будете в отеле

Организационные детали

В стоимость входят: услуги русскоговорящего гида-египтолога, трансфер с кондиционером для 1–2 человек (можно с ребенком) — нa современном легковом автомобиле, для 3–8 человек на микроавтобусе Toyota Hiace 2025 г. в.

Дополнительно оплачиваются:

— Форт Кайт-Бей — $7 за чел.

— Римский амфитеатр — $7 за чел.

— Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.

— Александрийская библиотека — $7 за чел. (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)

— обед — $10 за чел.

