Мои заказы

Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию

Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Египет называют сердцем истории, а Александрию — сердцем Египта.

Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима.

Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.
Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию© Мухамед
Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию© Мухамед
Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию© Мухамед

Описание экскурсии

Форт Кайт-Бей. Это oхранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.

Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.

Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.

Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Истории о современном Египте

Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.

Примерный тайминг

  • Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой
  • Дорога до Александрии занимает 2-3 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут
  • Экскурсия заканчивается в Александрии примерно в 16:00, к 18:30 вы будете в отеле

Организационные детали

  • В стоимость входят: услуги русскоговорящего гида-египтолога, трансфер с кондиционером для 1–2 человек (можно с ребенком) — нa современном легковом автомобиле, для 3–8 человек на микроавтобусе Toyota Hiace 2025 г. в.
  • Дополнительно оплачиваются:
    — Форт Кайт-Бей — $7 за чел.
    — Римский амфитеатр — $7 за чел.
    — Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.
    — Александрийская библиотека — $7 за чел. (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)
    — обед — $10 за чел.

Как проводится экскурсия

  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По желанию возможна замена одной достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки
  • Александрийская библиотека не работает в пятницу — в этот день осмотрим её снаружи. В рабочие дни не допускают детей младше 3 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 3036 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
читать дальше

экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Входит в следующие категории Эль-Аламейн

Похожие экскурсии из Эль-Аламейн

Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
На машине
10 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$333$350 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
На машине
10 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$272$286 за всё до 3 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$293 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Эль-Аламейн. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эль-Аламейн