Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Эль-Аламейн, цены от $290, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 5 чел. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Эль-Аламейна) Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории Начало: В вашем отеле $425 $500 за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная Из Эль-Аламейна - в Каир За 1 день увидеть пирамиды Гизы, рассмотреть экспонаты Египетского музея и прокатиться по Нилу Начало: По договорённости с организатором от $290 за человека На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Эль-Аламейна) Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу Начало: У вашего отеля $408 $480 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Эль-Аламейн

Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Эль-Аламейн и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август