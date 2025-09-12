3 отзыва

Путешествие в Александрию из Эль-Аламейна откроет перед вами древние катакомбы, форт Кайт-Бей и мечеть Абу-ль-Аббаса. Узнайте больше о городе с гидом-историком

Начало: В аэропорту или у вашего отеля