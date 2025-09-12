Индивидуальная
до 6 чел.
Из Эль-Аламейна - в Гизу и Саккару
Путешествие в сердце Египта: Гиза и Саккара. Узнайте больше о пирамидах и фараонах, почувствуйте величие древней цивилизации в уютной компании
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$250 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$238
$280 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Эль-Аламейна
Путешествие в Александрию из Эль-Аламейна откроет перед вами древние катакомбы, форт Кайт-Бей и мечеть Абу-ль-Аббаса. Узнайте больше о городе с гидом-историком
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 06:00
14 сен в 06:00
$315
$350 за всё до 8 чел.
