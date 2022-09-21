Фотосессия с дельфинами в бассейне

Мы команда профессиональных фотографов, работающих с дельфинами более 10 лет

Мы команда профессиональных фотографов, работающих с дельфинами более 10 лет. Мы считаем, что важно правильно запечатлеть момент, поэтому обращаем внимание на каждую деталь.

Предлагаем вам фотосессию с дельфином в бассейне, где вы сделаете 10 разных фотографий своей семьи или друзей.
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Фотосессия с дельфинами в бассейне
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фотосессия:

  • Мы команда профессиональных фотографов, работающих с дельфинами более 10 лет. Мы считаем, что важно правильно запечатлеть момент, поэтому обращаем внимание на каждую деталь.
  • Предлагаем вам фотосессию с дельфином в бассейне, где вы сделаете 10 разных фотографий своей семьи или друзей.

Организационные моменты:

Сеансы включают трансфер из вашего отеля до вашего местоположения и обратно после окончания сеанса.

Суббота, понедельник, четверг, в 09:45 из отеля, обратно в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно на автомобиле с кондиционером
  • Фотоальбом 10 разных фотографий с дельфином
  • Входной билет
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • Плавание с дельфинами
  • ✖️
  • (Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека).
  • (Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека).
  • Или
  • 25$ за микроавтобус до 6 человек в обестороны.
  • ✖️ Личные расходы.
  • ✖️ Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 09:45 из отеля, обратно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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