Групповые экскурсии Хургады

Найдено 88 экскурсий в категории «Групповые» в Хургаде, цены от €11, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 за человека
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Групповая
3 часа
1 отзыв
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Плавание с дельфинами в Хургаде
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
19 часов
4 отзыва
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
45 отзывов
Экскурсия в Хургаде: Хамам, Джакузи и Массаж для Непревзойденного Релакса
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $17 за человека
Дискавери сафари утром из Хургады
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
10 отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Остров Немо
Групповая
8 часов
12 отзывов
Экскурсия на Остров Немо: круиз, снорклинг и пляж в Хургаде
Проведите незабываемый день на Острове Немо, где вас ждут кристально чистая вода, белоснежный песок и яркие впечатления
Начало: Отель туриста
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$24 за человека
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Мини-группа
7 часов
25 отзывов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
4 отзыва
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$60 за человека
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
9 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
🚌 На автобусе
Групповая
19 часов
126 отзывов
Путешествие по Каиру: Египетский музей и Пирамиды - впечатления на всю жизнь
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от $40 за человека
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Групповая
2 часа
61 отзыв
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Начало: Место проживания клиента в Хургаде
Расписание: Каждый день в 10:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $12 за человека
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
69 отзывов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Билеты
22 часа
45 отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$38 за билет
Морская прогулка на Райский остров Paradise
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
37 отзывов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Групповая
8 часов
2 отзыва
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Морской круиз на Оранжевый остров
Круиз
8 часов
57 отзывов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Дискавери сафари утром из Хургады
    Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
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    за подробный инструктаж! Если вы боитесь нырять, или если вы боитесь утонуть, то я вам гарантирую, что вам просто не дадут это сделать) я когда первый раз прыгнула в воду с аквалангом, у меня охватила паника, но инструктор меня поддержал и дал отдышаться на поверхности, я в итоге успокоилась и мы спокойно поплыли! Все очень грамотно и безопасно! Будьте уверены, что вы в хороших руках! Все плавание под водой, меня держали и показывали, где какие рыбки (заранее жесты проговаривались) я ни о чем не думала и не паниковала! Мне очень сильно понравилось, съездила бы еще! Рекомендую 1000/10 баллов!!!!!!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Всё отлично
  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
    Все очень понравилось Рыбки классные Поставлю один минус, в лодке душно очень

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Групповые»

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