Сохраните радостные мгновения вашего путешествия! На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из удобной точки в Хургаде и отправимся на фотопрогулку.
За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.
За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌆 Живописные локации
- 🎨 Авторская обработка фото
- 📅 Быстрая доставка снимков
Что можно увидеть
- Центр Хургады
- Новая Марина
Описание фото-прогулки
Мы отобрали самых талантливых фотографов, чтобы ваш фотоопыт был позитивным. И с душой выбрали места для проведения фотосессии:
- Центр Хургады с красиво оформленными улицами и колоритными достопримечательностями.
- Новая Марина — современная набережная с невероятными видами.
Вы почувствуете дух Хургады и получите фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Через несколько дней после прогулки ссылкой на облачный сервис мы пришлём 100–120 снимков, 10 из которых будут в авторской обработке.
Организационные детали
В стоимость включено: услуги профессионального фотографа, трансфер в обе стороны на легковой машине.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Входит в следующие категории Хургады
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