Сохраните радостные мгновения вашего путешествия! На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из удобной точки в Хургаде и отправимся на фотопрогулку. За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы отобрали самых талантливых фотографов, чтобы ваш фотоопыт был позитивным. И с душой выбрали места для проведения фотосессии:

Центр Хургады с красиво оформленными улицами и колоритными достопримечательностями.

Новая Марина — современная набережная с невероятными видами.

Вы почувствуете дух Хургады и получите фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Через несколько дней после прогулки ссылкой на облачный сервис мы пришлём 100–120 снимков, 10 из которых будут в авторской обработке.

Организационные детали

В стоимость включено: услуги профессионального фотографа, трансфер в обе стороны на легковой машине.