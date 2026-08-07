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Волшебные моменты Хургады: фотосессия

Погрузитесь в атмосферу Хургады с профессиональным фотографом. Посетите живописные локации и получите уникальные фотографии на память
Сохраните радостные мгновения вашего путешествия! На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из удобной точки в Хургаде и отправимся на фотопрогулку.

За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌆 Живописные локации
  • 🎨 Авторская обработка фото
  • 📅 Быстрая доставка снимков
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Волшебные моменты Хургады: фотосессия

Что можно увидеть

  • Центр Хургады
  • Новая Марина

Описание фото-прогулки

Мы отобрали самых талантливых фотографов, чтобы ваш фотоопыт был позитивным. И с душой выбрали места для проведения фотосессии:

  • Центр Хургады с красиво оформленными улицами и колоритными достопримечательностями.
  • Новая Марина — современная набережная с невероятными видами.

Вы почувствуете дух Хургады и получите фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Через несколько дней после прогулки ссылкой на облачный сервис мы пришлём 100–120 снимков, 10 из которых будут в авторской обработке.

Организационные детали

В стоимость включено: услуги профессионального фотографа, трансфер в обе стороны на легковой машине.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

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