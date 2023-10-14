Получить впечатляющие снимки на набережной и в центре города
Сохраните радостные мгновения вашего путешествия! На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из удобной точки в Хургаде и отправимся на фотопрогулку.
За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.
За пару часов вы побываете в двух живописных локациях, где профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки на память. Вы получите удовольствие от прогулки, а ещё — около сотни качественных кадров.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отобрали самых талантливых фотографов, чтобы ваш фотоопыт был позитивным. И с душой выбрали места для проведения фотосессии:
- Центр Хургады с красиво оформленными улицами и колоритными достопримечательностями.
- Новая Марина — современная набережная с невероятными видами.
Вы почувствуете дух Хургады и получите фотографии, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Через несколько дней после прогулки ссылкой на облачный сервис мы пришлём 100–120 снимков, 10 из которых будут в авторской обработке.
Организационные детали
В стоимость включено: услуги профессионального фотографа, трансфер в обе стороны на легковой машине.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 249 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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