1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«Если ваш вес выше, мы можем предложить прогулку на верблюде»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
3 часа
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Мини-группа
8 часов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€13 за человека
Групповая
3 часа
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка и террариума: фламинго, крокодилы, страусы и павлины, пеликаны, игуаны, обезьяны и другие удивительные животные»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€35 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
«Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Дополнить впечатления можно рыбалкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Индивидуальная
3 часа
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
«Наши общительные верблюды влюбят вас в себя»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Мини-группа
7 часов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Групповая
6 часов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Групповая
8 часов
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Групповая
3 часа
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
Индивидуальная
7 часов
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
7 часов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Групповая
4 часа
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Вы заедете в настоящую деревню бедуинов и прокатитесь на верблюде»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Групповая
8 часов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$23 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Хургаде - уникальное погружение на яхте в мир Красного моря
Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Ежедневно 08:30 до 16:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
6.5 часов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«джипах, • квадроциклах, • верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 8:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- RRoman29 мая 2024Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
- ММария28 мая 2024Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
- ММария24 мая 2024Это потрясающая прогулка, лошади ухоженные, воспитанные, спокойные. Ирина потрясающий коневладелец, сама лично забирает с отеля и довозит обратно, всю дорогу в
- NNa.tu.si23 мая 2024Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
- ММария21 мая 2024Ездили с мужем Все понравилось Но есть и свои нюансы: 1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- ССветлана17 мая 2024Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Животные»
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