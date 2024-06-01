Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов

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«Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах»