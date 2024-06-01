Экскурсии с животными в Хургаде

Найдено 54 экскурсии в категории «Животные» в Хургаде, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«Если ваш вес выше, мы можем предложить прогулку на верблюде»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Групповая
3 часа
1 отзыв
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка и террариума: фламинго, крокодилы, страусы и павлины, пеликаны, игуаны, обезьяны и другие удивительные животные»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
«Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Дополнить впечатления можно рыбалкой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Плавание с дельфинами в Хургаде
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
«Наши общительные верблюды влюбят вас в себя»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Мини-группа
7 часов
25 отзывов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Групповая
8 часов
2 отзыва
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
Групповая
3 часа
41 отзыв
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
7 часов
58 отзывов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательные прогулки на лошадях в Хургаде для всех желающих
Живописные прогулки на лошадях в Хургаде: морские купания и волшебные закаты в пустыне ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
На квадроциклах по пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
46 отзывов
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Вы заедете в настоящую деревню бедуинов и прокатитесь на верблюде»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Красота Красного моря: дайвинг и снорклинг
Групповая
8 часов
35 отзывов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$23 за человека
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Хургаде - уникальное погружение на яхте в мир Красного моря
Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Ежедневно 08:30 до 16:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Супер сафари в Хургаде
🐫 На верблюдах
Групповая
6.5 часов
19 отзывов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«джипах, • квадроциклах, • верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Групповая
8 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 8:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
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    за подробный инструктаж! Если вы боитесь нырять, или если вы боитесь утонуть, то я вам гарантирую, что вам просто не дадут это сделать) я когда первый раз прыгнула в воду с аквалангом, у меня охватила паника, но инструктор меня поддержал и дал отдышаться на поверхности, я в итоге успокоилась и мы спокойно поплыли! Все очень грамотно и безопасно! Будьте уверены, что вы в хороших руках! Все плавание под водой, меня держали и показывали, где какие рыбки (заранее жесты проговаривались) я ни о чем не думала и не паниковала! Мне очень сильно понравилось, съездила бы еще! Рекомендую 1000/10 баллов!!!!!!

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
    Это потрясающая прогулка, лошади ухоженные, воспитанные, спокойные. Ирина потрясающий коневладелец, сама лично забирает с отеля и довозит обратно, всю дорогу в
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    конюшню и обратно, не давала скучать, рассказывала про лошадей, все очень интересно и познавательно! Эмоций было очень много, все очень круто и классно И к слову, для девушек, Ирина очень хорошо и много фотографирует и снимает видео ЗА БЕСПЛАТНО!!!! Это редкость для Египта) обычно за фото просят не маленькие деньги) Однозначно я рекомендую, не пожалеете Прогулка подойдет как для профи так и для начинающих Ставлю 10/10! Так же есть свой маленький зоопарк) Ослицы, ослы, козы, обезьянка, черепашка и т. д

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Плавание с дельфинами в Хургаде
    Ездили с мужем Все понравилось Но есть и свои нюансы: 1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф
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    и просят они за одну фотографию 7-8 долларов А так, дельфины очень классные, отмечу и тренера, который все объяснил и рассказал на русском языке

  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
    Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Животные»

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