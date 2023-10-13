Когда территория отеля исхожена вдоль и поперёк, изучены все бары и бассейны — самое время отправиться на знакомство с Хургадой. Делать это лучше всего в компании с профессиональным гидом. Мы составили для вас оптимальный маршрут по значимым местам города. Покажем видовые точки и расскажем, как из простой рыбацкой деревушки Хургада превратилась в популярный курорт.

Описание

Что вас ожидает

Старый город. Вы увидите нетуристическую Хургаду — рыбацкий район с приземистыми одноэтажными домами, где живут местные. Познакомитесь с образом жизни рыбаков.

Панорама Хургады. С самой высокой точки полюбуетесь красивым видом на город и Красное море.

Рыбный рынок. Самый большой в Хургаде, где рыбаки продают только что пойманный улов. Тут же вам его и приготовят.

Мечеть Эль-Мина. Это главный действующий храм города. Гид расскажет про его архитектуру, а также про историю ислама.

Музей папируса. Вы увидите настоящие растения, из которых делают материал для письма. Понаблюдаете, как из-под руки художника на нём появляются волшебные картинки. Попробуете написать своё имя на древнеегипетском языке.

Фабрика натуральных масел. Гид поделится интересными фактами о натуральных маслах и их полезных эффектах, пока вы будете сидеть под кондиционером с чашечкой чая или кофе. После рассказа сможете купить эссенции, масла и чаи.

Организационные детали