Хургада: самое главное за 5 часов

Посетить колоритные локации и узнать историю города и его традиции

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Когда территория отеля исхожена вдоль и поперёк, изучены все бары и бассейны — самое время отправиться на знакомство с Хургадой. Делать это лучше всего в компании с профессиональным гидом. Мы составили для вас оптимальный маршрут по значимым местам города.

Покажем видовые точки и расскажем, как из простой рыбацкой деревушки Хургада превратилась в популярный курорт.
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
Хургада: самое главное за 5 часов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город. Вы увидите нетуристическую Хургаду — рыбацкий район с приземистыми одноэтажными домами, где живут местные. Познакомитесь с образом жизни рыбаков.
Панорама Хургады. С самой высокой точки полюбуетесь красивым видом на город и Красное море.
Рыбный рынок. Самый большой в Хургаде, где рыбаки продают только что пойманный улов. Тут же вам его и приготовят.
Мечеть Эль-Мина. Это главный действующий храм города. Гид расскажет про его архитектуру, а также про историю ислама.
Музей папируса. Вы увидите настоящие растения, из которых делают материал для письма. Понаблюдаете, как из-под руки художника на нём появляются волшебные картинки. Попробуете написать своё имя на древнеегипетском языке.
Фабрика натуральных масел. Гид поделится интересными фактами о натуральных маслах и их полезных эффектах, пока вы будете сидеть под кондиционером с чашечкой чая или кофе. После рассказа сможете купить эссенции, масла и чаи.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоязычного гида
  • Посещение музея папируса и фабрики масел бесплатно
  • Заберём из отеля и довезём обратно до него же
  • Поездка пройдёт на автомобиле KIA или Toyota (для 1–3 человек) либо на микроавтобусе Toyota (для 4–10 человек). Во всех машинах есть кондиционеры.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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