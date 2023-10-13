Посетить колоритные локации и узнать историю города и его традиции
Покажем видовые точки и расскажем, как из простой рыбацкой деревушки Хургада превратилась в популярный курорт.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старый город. Вы увидите нетуристическую Хургаду — рыбацкий район с приземистыми одноэтажными домами, где живут местные. Познакомитесь с образом жизни рыбаков.
Панорама Хургады. С самой высокой точки полюбуетесь красивым видом на город и Красное море.
Рыбный рынок. Самый большой в Хургаде, где рыбаки продают только что пойманный улов. Тут же вам его и приготовят.
Мечеть Эль-Мина. Это главный действующий храм города. Гид расскажет про его архитектуру, а также про историю ислама.
Музей папируса. Вы увидите настоящие растения, из которых делают материал для письма. Понаблюдаете, как из-под руки художника на нём появляются волшебные картинки. Попробуете написать своё имя на древнеегипетском языке.
Фабрика натуральных масел. Гид поделится интересными фактами о натуральных маслах и их полезных эффектах, пока вы будете сидеть под кондиционером с чашечкой чая или кофе. После рассказа сможете купить эссенции, масла и чаи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоязычного гида
- Посещение музея папируса и фабрики масел бесплатно
- Заберём из отеля и довезём обратно до него же
- Поездка пройдёт на автомобиле KIA или Toyota (для 1–3 человек) либо на микроавтобусе Toyota (для 4–10 человек). Во всех машинах есть кондиционеры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.