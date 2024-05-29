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достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).