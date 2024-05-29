1 чел.
По популярности
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«В бухте дельфинов вы окажетесь бок о бок с этими невероятно умными и красивыми животными»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
«Программа плавания включает в себя танец с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Групповая
6 часов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Первая остановка — заповедник «Дом дельфинов», где вы можете не только полюбоваться этими изящными созданиями в их естественной среде обитания, но и присоединиться к ним»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Когда приедете, приготовьтесь к самому незабываемому в вашей жизни опыту общения с дельфинами»
Расписание: Ежедневный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
«Приглашаем Вас совершить замечательную морскую прогулку в Бухту обитания дельфинов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $21 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (5 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $70 за человека
Групповая
2 часа
Плавание с дельфинами (10 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $105 за человека
Билеты
2.5 часа
Дельфинарий
«Встречи с дельфинами всегда дарят положительные эмоции»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman29 мая 2024Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
- NNa.tu.si23 мая 2024Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
- ММария21 мая 2024Ездили с мужем Все понравилось Но есть и свои нюансы: 1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф
- ЮЮрий16 апреля 2024Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
- РРаиса24 марта 2024Замечательный маршрут. Прекрасное море. Не большая группа и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хотя погода была ветреная. Маску для
- ААнна20 марта 2024Очень крутая экскурсия и куча положительных эмоций! Организация процесса отличная, заранее прислали информацию что, где и как, забрали из отеля
- VValeria3 марта 2024Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфиныЗа 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
- NNafisa9 февраля 2024Дом дельфиновЭто невероятная поездка! Первая остановка видела дельфинов плывущих рядом с яхтой, но спустились и они уже уплыли. Ребят, этот факт
- РРоман2 февраля 2024Плавание с дельфинами в Красном мореБыли в конце января. Большая глупость с нашей стороны была не взять теплых вещей на корабль(после купания замерзли) два дня пили
- ААнна16 января 2024Дом дельфиновОтличный тур, позитивные, внимательные сопровождающие, хороший большой катер. Дельфинов видели, была возможность и поплавать с ними, после этого снорклинг над рифом,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дельфины»
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