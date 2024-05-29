Экскурсии с дельфинами в Хургаде

Найдено 9 экскурсий в категории «Дельфины» в Хургаде, цены от €16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«В бухте дельфинов вы окажетесь бок о бок с этими невероятно умными и красивыми животными»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Плавание с дельфинами в Хургаде
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
«Программа плавания включает в себя танец с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Первая остановка — заповедник «Дом дельфинов», где вы можете не только полюбоваться этими изящными созданиями в их естественной среде обитания, но и присоединиться к ним»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в бассейне 5 минут
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Когда приедете, приготовьтесь к самому незабываемому в вашей жизни опыту общения с дельфинами»
Расписание: Ежедневный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
Морская прогулка в Бухту дельфинов
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
«Приглашаем Вас совершить замечательную морскую прогулку в Бухту обитания дельфинов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $21 за человека
Плавание с дельфинами (5 минут)
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (5 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $70 за человека
Плавание с дельфинами (10 минут)
Групповая
2 часа
Плавание с дельфинами (10 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от $105 за человека
Дельфинарий
Билеты
2.5 часа
Дельфинарий
«Встречи с дельфинами всегда дарят положительные эмоции»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Плавание с дельфинами в Хургаде
    Ездили с мужем Все понравилось Но есть и свои нюансы: 1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф
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    и просят они за одну фотографию 7-8 долларов А так, дельфины очень классные, отмечу и тренера, который все объяснил и рассказал на русском языке

  • Ю
    Юрий
    16 апреля 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
  • Р
    Раиса
    24 марта 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Замечательный маршрут. Прекрасное море. Не большая группа и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хотя погода была ветреная. Маску для
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    подводного плавания лучше брать свою. Что не понравилось: ни фотографий ни видео я не получила. Хотя была произведена оплата и было обещано, что на следующий день в 10:00 утра всё будет отправлено на ватсап. На память осталась квитанция об оплате фото. И это вызывает не приятный осадок.

  • А
    Анна
    20 марта 2024
    Плавание с дельфинами в Хургаде
    Очень крутая экскурсия и куча положительных эмоций! Организация процесса отличная, заранее прислали информацию что, где и как, забрали из отеля
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    вовремя. Всегда поражаюсь умению умению Египтян сделать среди пустыни зелёный оазис да ещё и большой бассейн с дельфинами! На месте выдали гидрокостюмы, ждать долго не пришлось, почти сразу переоделись и пошли к дельфинам! Дельфинов много, плавают сразу по несколько человек, для семьи с детьми вообще отлично. Фото и видео снимают на месте профессионалы, но это за отдельную плату естественно! Мы остались довольны! Большое спасибо!

  • V
    Valeria
    3 марта 2024
    Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфины
    За 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
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    отеля ✓ прогулку по каналам Эль-Гуны 30 минут ✓ прогулку на катере ~5 часов в открытом море ✓ обед на катере ✓ погружение на батискафе 30 минут ✓ плавание в открытом море с предоставлением маски и ласт ✓"рыбалку" ✓ безалкогольные напитки ✓ вкусные фрукты Если у Вас есть выбор: день в отеле или данная экскурсия, выбирайте экскурсию! Очень красиво, спокойно, настоящий relax 💫

  • N
    Nafisa
    9 февраля 2024
    Дом дельфинов
    Это невероятная поездка! Первая остановка видела дельфинов плывущих рядом с яхтой, но спустились и они уже уплыли. Ребят, этот факт
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    не зависящий от организаторов, НО! Ребята на яхте, устроили нам сноркинг по рифам, музыку и танцы, чтобы мы не огорчались, и следующая остановка - МЫ с Дельфинами! Это было не вероятно! Советую

  • Р
    Роман
    2 февраля 2024
    Плавание с дельфинами в Красном море
    Были в конце января. Большая глупость с нашей стороны была не взять теплых вещей на корабль(после купания замерзли) два дня пили
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    парацетомол, порошки от простуды боролись с насморком и болями в горле. Учитывайте это. Далее пожалел, что не взял с собой свою маску на корабль. Трубку постоянно сверху заливало водой. И три маски мною опробованных протекали. В остальном классный тур рекомендую. Дельфинов посмотрели, но с ними не плавали, может и к лучшему… Всем мира и добра.

  • А
    Анна
    16 января 2024
    Дом дельфинов
    Отличный тур, позитивные, внимательные сопровождающие, хороший большой катер. Дельфинов видели, была возможность и поплавать с ними, после этого снорклинг над рифом,
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    обед, катание на банане. Сочетание цена/качество просто идеально. Совет: зимой берите с собой куртки и несколько полотенец, вода теплая, но на палубе ветер бывает сильный и холодный.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дельфины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Дельфины" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 16 до 105. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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