Что вас ожидает

Морские обитатели и другие животные

В этом океанариуме три подводных тоннеля, поэтому наблюдать за подводной флорой и фауной очень удобно. Вы посмотрите, как тихо плывут акулы, посчитаете ноги осьминога, проследите за движением медуз и разных рыб. В аквариумах-столбах увидите мурен и морских ежей, оцените красочность кораллового рифа. А еще рассмотрите скелет древнего гигантского кита.

Кроме того, вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка и террариума: фламинго, крокодилы, страусы и павлины, пеликаны, игуаны, обезьяны и другие удивительные животные.

Кроме того на территории комплекса есть бассейны и рестораны, где можно пообедать и отдохнуть после основной программы.

Организационные детали