Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом

Исследовать подводный мир, находясь на суше, увидеть обитателей зоопарка и отдохнуть в бассейне

Вы отправитесь в крупнейший океанариум Египта и самостоятельно пройдете по его лабиринтам из коридоров, подвесных мостиков и лестниц.

Встретитесь с акулами и запечатлеете на фото улыбку ската, понаблюдаете за жизнью коралловых рифов.

А еще посетите зоопарк и террариум и сможете отдохнуть в одном из бассейнов или ресторане.
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом

Что вас ожидает

Морские обитатели и другие животные

В этом океанариуме три подводных тоннеля, поэтому наблюдать за подводной флорой и фауной очень удобно. Вы посмотрите, как тихо плывут акулы, посчитаете ноги осьминога, проследите за движением медуз и разных рыб. В аквариумах-столбах увидите мурен и морских ежей, оцените красочность кораллового рифа. А еще рассмотрите скелет древнего гигантского кита.
Кроме того, вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка и террариума: фламинго, крокодилы, страусы и павлины, пеликаны, игуаны, обезьяны и другие удивительные животные.

Кроме того на территории комплекса есть бассейны и рестораны, где можно пообедать и отдохнуть после основной программы.

Организационные детали

  • Поездка не предполагает сопровождение гида
  • В стоимость входят трансфер и входные билеты
  • Дополнительные расходы: посещение ресторана (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Махмуд
Махмуд
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

🎩Индивидуальные🤿Подводное плавание🧒Можно с детьми⚙️Необычные#Развлечения и билеты#В помещении#Аквариум

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
4.8
23
$32
за 1 чел.
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Гранд-Аквариум в Хургаде - не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на...
В подходящее вам время с 09:30 до 15:00.
Гранд Аквариум в Хургаде
40
за 1 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде
Познакомиться с обитателями Красного моря и впечатлиться их разнообразием
ежедневно в 11:00
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
4.9
9
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
Дайвинг в Хургаде
30
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
ежедневно в 08:00
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
4.9
11
$15
за 1 чел.
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Для тех, кто не планирует заниматься дайвингом, экскурсия на батискафе - прекрасная возможность...
Каждый день в 10:30
Подводная лодка «Синдбад»: погружение в Красное море
4.9
12
$42
за 1 чел.
Подводная лодка «Синдбад»: погружение в Красное море
Приглашаем вас на борт подводной лодки
Ежедневно с 09:00
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Индивидуальная экскурсия
5
5
40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Дайвинг в Хургаде
Индивидуальная экскурсия
$50
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Отправляемся на экскурсию, где я научу вас дышать под водой, влюблю в подводный мир, и вполне...
Ежедневно с 08:00 до 16:00
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Морская прогулка на батискафе
20
за 1 чел.
Морская прогулка на батискафе
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
ежедневно в 11:00 и 15:00
Морское путешествие на остров Парадайз
6ч 30м
33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
4.8
17
$60
за 1 чел.
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Эль-Гуна - кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне...
Ежедневно с 8:00 до 16:00

Махмуд проводит ещё 2 экскурсии

Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
13ч
260
за 1 чел.
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Посетить скальные храмы и комплекс на острове Филе, узнать их тайны и почувствовать дыхание прошлого
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Развлечения на острове Утопия
40
за 1 чел.
Развлечения на острове Утопия
Заняться снорклингом или порыбачить, позагорать на пляже и прокатиться на банане или таблетке
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬