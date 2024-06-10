Предлагаем вам воспользоваться частным трансфером из Хургады в Луксор на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Профессиональные лицензированные водители доставят вас из вашего отеля в Хургаде в любое нужное вам место в городе Луксор. Мы предоставляем лучшие услуги по лучшим ценам!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из вашего отеля в Хургаде в ваш отель в Луксоре
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Любые другие туры, не включенные в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- После того
- Как вы подтвердите бронирование
- Вы должны отправить нам копии ваших групповых паспортов для получения разрешения полиции
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Хургады
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.