Из Хургады - в Луксор

Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Луксор, столица Верхнего Египта, имеет ключевое значение для египтологии.

Именно тут сосредоточены достопримечательности, посмотреть на которые приезжают путешественники со всего мира. Луксор разделён на две части. В Городе живых вы посетите Карнакский храм, а в Городе мёртвых — Долину Царей и храм Хатшепсут. Прикоснётесь к истории Египта, его мифам и легендам.
Из Хургады - в Луксор
Из Хургады - в Луксор
Из Хургады - в Луксор
Ближайшие даты:
Время начала: 04:15

Описание экскурсии

Карнакский храм. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта больше напоминает отдельный город. Его строительство началось примерно в 20 веке до нашей эры. Гид расскажет, как каждый фараон в своё время достраивал определённую часть храма.

Храм Хатшепсут. Расположен в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Вы узнаете о значении храма, который в древности называли Джесер Джесеру — священнейший из священных.

Долина Царей. Захоронениям в загадочной долине тысячи лет. Раскопки тут продолжаются до сих пор. Причём ещё не все тайны этого уникального места раскрыты. Вы прикоснётесь к некоторым из них.

Колоссы Мемнона. Вы разглядите величественные статуи фараона Аменхотепа III, повёрнутые лицами к восходящему солнцу. У ног правителя увидите рельефы матери Мутемуйи и его главной жены Тии. Узнаете историю памятника и его названия.

Тайминг маршрута

04:20 — выезд из Хургады
09:00 — посещение Карнакского храма
11:20 — прогулка на лодке по Нилу по желанию
12:30 — обед
13:30 — посещение храма царицы Хатшепсут
14:45 — посещение Долины Царей
15:45 — осмотр колоссов Мемнона
20:45 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги русскоговорящего гида, входные билеты и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota
  • Можем забрать вас из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш, Сома-Бей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • Прогулка по Нилу (по желанию) — $10 за человека
  • Обед — $5 за взрослого и $2 за ребёнка

во вторник в 04:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом месте Хургады
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 04:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
На машине
скидка
40%
87 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
29 окт в 05:00
30 окт в 05:00
341$205 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
На машине
скидка
40%
47 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
29 окт в 04:30
30 окт в 04:30
341$205 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
На машине
скидка
45%
14 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Завтра в 05:30
29 окт в 05:30
362$200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
ХорошоТам