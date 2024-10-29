Луксор, столица Верхнего Египта, имеет ключевое значение для египтологии. Именно тут сосредоточены достопримечательности, посмотреть на которые приезжают путешественники со всего мира. Луксор разделён на две части. В Городе живых вы посетите Карнакский храм, а в Городе мёртвых — Долину Царей и храм Хатшепсут. Прикоснётесь к истории Египта, его мифам и легендам.

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Описание экскурсии

Карнакский храм. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта больше напоминает отдельный город. Его строительство началось примерно в 20 веке до нашей эры. Гид расскажет, как каждый фараон в своё время достраивал определённую часть храма.

Храм Хатшепсут. Расположен в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Вы узнаете о значении храма, который в древности называли Джесер Джесеру — священнейший из священных.

Долина Царей. Захоронениям в загадочной долине тысячи лет. Раскопки тут продолжаются до сих пор. Причём ещё не все тайны этого уникального места раскрыты. Вы прикоснётесь к некоторым из них.

Колоссы Мемнона. Вы разглядите величественные статуи фараона Аменхотепа III, повёрнутые лицами к восходящему солнцу. У ног правителя увидите рельефы матери Мутемуйи и его главной жены Тии. Узнаете историю памятника и его названия.

Тайминг маршрута

04:20 — выезд из Хургады

09:00 — посещение Карнакского храма

11:20 — прогулка на лодке по Нилу по желанию

12:30 — обед

13:30 — посещение храма царицы Хатшепсут

14:45 — посещение Долины Царей

15:45 — осмотр колоссов Мемнона

20:45 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги русскоговорящего гида, входные билеты и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota

Можем забрать вас из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш, Сома-Бей

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: