Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Луксор, столица Верхнего Египта, имеет ключевое значение для египтологии.
Именно тут сосредоточены достопримечательности, посмотреть на которые приезжают путешественники со всего мира. Луксор разделён на две части. В Городе живых вы посетите Карнакский храм, а в Городе мёртвых — Долину Царей и храм Хатшепсут. Прикоснётесь к истории Египта, его мифам и легендам.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:15
Описание экскурсии
Карнакский храм. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта больше напоминает отдельный город. Его строительство началось примерно в 20 веке до нашей эры. Гид расскажет, как каждый фараон в своё время достраивал определённую часть храма.
Храм Хатшепсут. Расположен в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Вы узнаете о значении храма, который в древности называли Джесер Джесеру — священнейший из священных.
Долина Царей. Захоронениям в загадочной долине тысячи лет. Раскопки тут продолжаются до сих пор. Причём ещё не все тайны этого уникального места раскрыты. Вы прикоснётесь к некоторым из них.
Колоссы Мемнона. Вы разглядите величественные статуи фараона Аменхотепа III, повёрнутые лицами к восходящему солнцу. У ног правителя увидите рельефы матери Мутемуйи и его главной жены Тии. Узнаете историю памятника и его названия.
Тайминг маршрута
04:20 — выезд из Хургады 09:00 — посещение Карнакского храма 11:20 — прогулка на лодке по Нилу по желанию 12:30 — обед 13:30 — посещение храма царицы Хатшепсут 14:45 — посещение Долины Царей 15:45 — осмотр колоссов Мемнона 20:45 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги русскоговорящего гида, входные билеты и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota
Можем забрать вас из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш, Сома-Бей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте Хургады
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 04:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммад. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!