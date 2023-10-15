Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)

Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Луксор — место, с которого началась история Египта.

Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона.

Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
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Описание

Что вас ожидает

Карнакский храм — вы увидите самые значимые места этого религиозного комплекса и раскроете их историю. Среди них священное озеро, часовня и магический жук-скарабей, исполняющий желания.

Луксорский храм — я расскажу, какие фараоны его создавали и кому он посвящён. А также покажу вам знаменитую трёхкилометровую аллею сфинксов.

Храм Хатшепсут — вы узнаете о единственной женщине фараоне в истории Древнего Египта и о её вкладе в развитие страны.

Долина Царей — мы посетим долину, где расположены усыпальницы фараонов. Вы услышите, как нашли гробницы, и увидите сохранившиеся из них.

Колоссы Мемнона — вы оцените две гигантские статуи весом семьсот тонн каждая и узнаете связанные с ними интересные истории.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в Хургаде в Луксор и обратно в отель Хургаду на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером входит в стоимость экскурсии
  • Мы забираем вас из любого места в Хургаде примерно в 5:00 утра. Ехать до Луксора около 4 часов. По дороге будет санитарная остановка 15-20 минут. Приезд в Луксор примерно в 9:30 утра. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель около 20:00.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в Карнакский храм — 10 $
  • Вход в Долину царей −14 $,
  • Вход в храм Хатшепсут — 8 $
* Прогулка по Нилу (40 минут) – 10$ за человека, если группа не менее трех человек
  • Обед — 6-7 $

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
15 окт 2023
Wonderful journey with top guide Taxa organised by his cousin Ahmed 🙏🏻🙏🏻 The tour was made professional, enthusiastic and with a touch of humour (a bit, as the places were very serious)

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На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Луксор
Долина Царей
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