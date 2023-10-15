Луксор — место, с которого началась история Египта. Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона. Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.

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Описание

Что вас ожидает

Карнакский храм — вы увидите самые значимые места этого религиозного комплекса и раскроете их историю. Среди них священное озеро, часовня и магический жук-скарабей, исполняющий желания.

Луксорский храм — я расскажу, какие фараоны его создавали и кому он посвящён. А также покажу вам знаменитую трёхкилометровую аллею сфинксов.

Храм Хатшепсут — вы узнаете о единственной женщине фараоне в истории Древнего Египта и о её вкладе в развитие страны.

Долина Царей — мы посетим долину, где расположены усыпальницы фараонов. Вы услышите, как нашли гробницы, и увидите сохранившиеся из них.

Колоссы Мемнона — вы оцените две гигантские статуи весом семьсот тонн каждая и узнаете связанные с ними интересные истории.

Организационные детали

Трансфер из отеля в Хургаде в Луксор и обратно в отель Хургаду на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером входит в стоимость экскурсии

Мы забираем вас из любого места в Хургаде примерно в 5:00 утра. Ехать до Луксора около 4 часов. По дороге будет санитарная остановка 15-20 минут. Приезд в Луксор примерно в 9:30 утра. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель около 20:00.

Дополнительные расходы:

Входные билеты в Карнакский храм — 10 $

Вход в Долину царей −14 $,

Вход в храм Хатшепсут — 8 $

Обед — 6-7 $

* Прогулка по Нилу (40 минут) – 10$ за человека, если группа не менее трех человек