Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
Луксор — место, с которого началась история Египта.
Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона.
Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.
Вы увидите все его главные достопримечательности: Карнакский и Луксорский храмы, долину Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона.
Я расскажу о жизни древних и современных египтян, местных традициях, праздниках, религии, экономике и системе образования.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Карнакский храм — вы увидите самые значимые места этого религиозного комплекса и раскроете их историю. Среди них священное озеро, часовня и магический жук-скарабей, исполняющий желания.
Луксорский храм — я расскажу, какие фараоны его создавали и кому он посвящён. А также покажу вам знаменитую трёхкилометровую аллею сфинксов.
Храм Хатшепсут — вы узнаете о единственной женщине фараоне в истории Древнего Египта и о её вкладе в развитие страны.
Долина Царей — мы посетим долину, где расположены усыпальницы фараонов. Вы услышите, как нашли гробницы, и увидите сохранившиеся из них.
Колоссы Мемнона — вы оцените две гигантские статуи весом семьсот тонн каждая и узнаете связанные с ними интересные истории.
Организационные детали
- Трансфер из отеля в Хургаде в Луксор и обратно в отель Хургаду на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером входит в стоимость экскурсии
- Мы забираем вас из любого места в Хургаде примерно в 5:00 утра. Ехать до Луксора около 4 часов. По дороге будет санитарная остановка 15-20 минут. Приезд в Луксор примерно в 9:30 утра. После экскурсии мы привезём вас обратно в отель около 20:00.
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в Карнакский храм — 10 $
- Вход в Долину царей −14 $,
- Вход в храм Хатшепсут — 8 $
- Обед — 6-7 $
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
15 окт 2023
Wonderful journey with top guide Taxa organised by his cousin Ahmed 🙏🏻🙏🏻 The tour was made professional, enthusiastic and with a touch of humour (a bit, as the places were very serious)
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