Г Георгий Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍

И Илья Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду Все отлично! Предоставили свежий тойота Хайс Водитель встретил в аэропорту и с комфортом отвез в отель

K Konstantin Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду Рейс задержали на 2 часа. Водитель дождался, встретил как договаривались и помог с загрузкой и разгрузкой багажа. Все отлично!

Н Никита Трансфер из аэропорта в Хургаду Все прошло хорошо. Как договаривались. Встретили в аэропорту с табличкой. Спасибо

O Olga Трансфер из аэропорта в Хургаду Всё прошло хорошо 👌