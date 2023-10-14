Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду

Комфортно доехать до любой точки города

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Персональный трансфер из аэропорта поможет вам заранее спланировать путешествие и траты.

Водитель встретит вас с табличкой в любое время суток, поможет донести багаж и доставит по нужному адресу.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
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17
окт
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой в любое удобное время. Поможет с багажом и проводит до автомобиля. Вы комфортно разместитесь в салоне и быстро и безопасно доберётесь до любой точки Хургады.

Организационные детали

  • Дополнительная оплата за трансфер до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $5, Сума Бей, Сафага — $7.
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле (для 1–2 путешественников) или современном микроавтобусе (для 3–10 путешественников)
  • Оставшуюся сумму после предоплаты можно оплатить переводом на карту Сбербанка
  • Вы можете заказать также трансфер из отеля в аэропорт

Детали бронирования

  • При бронировании укажите дату и время прилёта, номер рейса, отель или другую конечную локацию, количество путешественников и примерный объём багажа
  • За 1 день до прилёта мы пришлём подробности о встрече
  • За 12 часов до прилёта уточните время прилёта или предупредите о любой задержке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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