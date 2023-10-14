Комфортно доехать до любой точки города
Персональный трансфер из аэропорта поможет вам заранее спланировать путешествие и траты.
Водитель встретит вас с табличкой в любое время суток, поможет донести багаж и доставит по нужному адресу.
Водитель встретит вас с табличкой в любое время суток, поможет донести багаж и доставит по нужному адресу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой в любое удобное время. Поможет с багажом и проводит до автомобиля. Вы комфортно разместитесь в салоне и быстро и безопасно доберётесь до любой точки Хургады.
Организационные детали
- Дополнительная оплата за трансфер до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $5, Сума Бей, Сафага — $7.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле (для 1–2 путешественников) или современном микроавтобусе (для 3–10 путешественников)
- Оставшуюся сумму после предоплаты можно оплатить переводом на карту Сбербанка
- Вы можете заказать также трансфер из отеля в аэропорт
Детали бронирования
- При бронировании укажите дату и время прилёта, номер рейса, отель или другую конечную локацию, количество путешественников и примерный объём багажа
- За 1 день до прилёта мы пришлём подробности о встрече
- За 12 часов до прилёта уточните время прилёта или предупредите о любой задержке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 946 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!
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