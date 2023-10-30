Дендера и Луксор — порталы в историю и архитектуру Древнего Египта. Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!

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Описание

Что вас ожидает

Дендера: храм Хатхор

Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.

Луксор: Карнакский храм и долина Царей

Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.

Организационные детали