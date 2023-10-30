Побывать в легендарных древних городах и прикоснуться к их многовековой истории
Дендера и Луксор — порталы в историю и архитектуру Древнего Египта.
Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!
Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дендера: храм Хатхор
Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.
Луксор: Карнакский храм и долина Царей
Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 10$, долина Царей — 15$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Хургаде
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммад. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими туристами. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Луксор
Долина Царей
Популярные места
Дендера
Похожие туры из Хургады
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь Луксор! (Из Хургады)
Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
у вашего отеля в Хургаде
31 окт
1 ноя
2 ноя
4 ноя
270€162 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за 1 день
Посетить древнейшие города Египта и впечатлиться храмовыми комплексами на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
€155 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
у вашего отеля в центре города
Завтра
1 ноя
3 ноя
4 ноя
€38 за человека