Экскурсия из Шарм-эль-Шейха с посещением нового Большого египетского музея это уникальная возможность увидеть сразу главные сокровища древнего мира и современные шедевры Египта.
Вас ждёт знакомство с крупнейшей коллекцией артефактов, включая всю экспозицию Тутанхамона, а также знаменитые пирамиды Гизы и загадочный Сфинкс.
Описание экскурсии
Выезд из Шарм-Эль Шейха ориентировочно 2:00, в зависимости от местонахождения отеля (дорога до Каира около 8 часов, иногда может быть до 10 часов в одну сторону, в зависимости от сопровождения полиции); Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите одно из семи чудес света пирамиду Хеопса, а также Хефрена и Микерина. Прогулка по плато и знакомство с загадочным Сфинксом; Новый большой египетский музей; Обед (шведский стол); Институт папируса, Короткая остановка: вы узнаете, как создают папирус, масла и ароматы в Египте; Трансфер в отель примерно к 01:00 (выезд из Каира ориентировочно в 16:00-17:00. Иногда возвращение может быть позже, зависит от ситуации на дороге и полицейских блок-постов).
Очерёдность программы может меняться, в зависимости от решения гида и тур потока на достопримечательности, от гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый большой гранд музей
- Пирамиды
- Сфинкс
Что включено
- Все билеты на достопримечательности
- Транспортное обслуживание
- Обед (шведский стол)
- Услуги русскоговорящего гида.
Что не входит в цену
- Водная прогулка по реке Нил.
- Напитки в ресторане во время обеда
- Осмотр внутренних помещений пирамид
- Катание на верблюдах и лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
