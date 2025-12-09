Выезд из Шарм-Эль Шейха ориентировочно 2:00, в зависимости от местонахождения отеля (дорога до Каира около 8 часов, иногда может быть до 10 часов в одну сторону, в зависимости от сопровождения полиции); Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите одно из семи чудес света пирамиду Хеопса, а также Хефрена и Микерина. Прогулка по плато и знакомство с загадочным Сфинксом; Новый большой египетский музей; Обед (шведский стол); Институт папируса, Короткая остановка: вы узнаете, как создают папирус, масла и ароматы в Египте; Трансфер в отель примерно к 01:00 (выезд из Каира ориентировочно в 16:00-17:00. Иногда возвращение может быть позже, зависит от ситуации на дороге и полицейских блок-постов).

*Очерёдность программы может меняться, в зависимости от решения гида и тур потока на достопримечательности, от гида.