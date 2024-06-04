Музеи и искусство Хургады

Найдено 22 экскурсии в категории «Музеи» в Хургаде, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
«В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
«Позаботьтесь об обуви и одежде, подходящих для прогулок и посещения музеев»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
«Национальный египетский музей: взрослый билет — $10, детский — $5»
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
«Если вы захотите, помимо музея, посмотреть сам город, то можно будет прокатиться по Нилу на лодке (на машине передвигаться по Каиру некомфортно из-за пробок) за дополнительную плату»
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Дополнительно оплачивается билет в музей — $7»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
«Египетский музей: эхо древней цивилизации»
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
«01:30 — Выезд из отеля06:00 — Санитарная остановка с возможностью перекусить08:30 — Прибытие в Каир, осмотр главной площади Тахрир09:00 — Египетский музей»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
«День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«Национальный музей — наша первая цель в столице»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
«Входные билеты в музей «Песочный город» приобретаются на месте: 10$ с человека»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
«Находясь в Каире, нельзя пройти мимо Египетского музея»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Каир - город тысячи минаретов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
21 час
14 отзывов
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
«Далее мы отправимся в Египетский национальный музей»
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
🚌 На автобусе
Групповая
19 часов
126 отзывов
Путешествие по Каиру: Египетский музей и Пирамиды - впечатления на всю жизнь
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
«Вы посетите Национальный Египетский музей и великие Египетские пирамиды»
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от $40 за человека
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
69 отзывов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
«Комплекс Карнакских храмов В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства»
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
64 отзыва
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
«Египетский национальный музей Вы побываете в Египетском национальном музее»
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Групповая
17 отзывов
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Начало: Ваш отель
«Разгадайте тайны Древнего Египта Новый музей занимает 10 000 м² и разделён на двенадцать залов, в которых выставлено на обозрение туристов 1791 экспонатов»
Расписание: Ежедневно с 09:00 или с 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27.50 за человека
Луксор и Долина Цариц из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Этот город-музей под открытым небом сохраняет треть архитектурных памятников Древнего мира»
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$58 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея»
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
«Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее»
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
90 за человека
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
«Входные билеты:— Ступенчатая пирамида — $12— Серапеум — $10— Военный музей — $10»
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Нас встретили в Хургаде в 01:20 на комфортной Тойоте Хайс. К 8 утра мы были в
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    Каире. С нами был гид Шаркави - очень добрый и внимательный человек. Мы посетили Мечеть, Музей, прогулялись по Нилу на катере и, конечно же, Пирамиды. Шаркави очень хорошо провёл экскурсию - везде мог договориться, чтобы мы избегали очередей. Всю информацию рассказал подробно и интересно, ответил на все вопросы. Экскурсия отличная, всем рекомендую!!!

    Большое спасибо за отличную экскурсию!Большое спасибо за отличную экскурсию!
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
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    Безопасное и приятное вождение. Встреча с Мухаммедом в Каире. Знания родного города и истории Египта погружают в атмосферу жизни этого многогранного города… обязательно узнайте про жизнь простых людей! Многоликий город и узкие улочки совершенно безопасны с Мухаммедом. Честный, веселый, отзывчивый, безмерно открытый Человек с большой буквы. Мы доверились полностью и не разочаровались. Бронь делали из России и все время были на связи. Искренне рекомендую! P.S. Формат экскурсии обсуждаем и подстраиваем под клиента;)

  • Г
    Гузель
    18 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Заказываю экскурсии на сайте "Спутник 8" не в первый раз, в разных странах и могу с уверенностью сказать, что для
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    команды "Спутника8" репутация важнейшая составляющая работы и поэтому они берут к себе в команду только тех, кто готов работать качественно и на совесть. И экскурсия с командой Амжана этому безусловное подтверждение! Качественная и честная работа с момента бронирования и до момента когда вернулись в отель после экскурсии. Забрали из отеля в четко обозначенное время. Автобус в идеальном техническом состоянии, максимально комфортный. Водители профессионалы в своем деле, аккуратность вождения на 100 баллов, вежливые, всегда готовы помочь если возникнет необходимость. Гид Усама давал информацию не сухим историческим текстом, а с интересными бытовыми вкраплениями, от чего всё воспринималось легко и понятно для человека находящегося на "глубоком" отдыхе))). Амжан был всегда на связи по любым вопросам начиная от" а можно будет вещи оставить в автобусе" и до" укачивает, боюсь не осилю дорогу". Амжан, спасибо большое за прекрасную организацию поездки, за эмоции и за то, что развенчали миф, о том что экскурсия на пирамиды это конечно чертовски интересно, но очень очень тяжело физически перенести. Все прошло максимально комфортно! Команду Амжана безусловно рекомендую! Когда запланирую в Луксор, то конечно только через них)))

  • Д
    Диана
    18 мая 2024
    Египетский музей и великие Пирамиды Каира
    Экскурсия в целом понравилась, хоть и заняла по времени более суток. Иностранные туристы в автобусе постоянно опаздывали, и мы никогда
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    не отправлялись вовремя- всегда на 15-20 минут позже. Это время можно было потратить на осмотр пирамид, там дали очень мало времени. Гид понравился, интересно рассказывал, организовывал тоже все очень хорошо. Прогулка по Нилу понравилась, музей тоже стоит посетить. На пирамидах берут доп. плату за посещение пирамид внутри и чтобы отвезли на панораму. Лучше одевать закрытую одежду светлую и кроссовки, на пирамидах песок. Обязательно головной убор.

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Музеи»

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  1. Из Хургады - в древний и многоликий Каир
  2. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  3. Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
  4. Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
  5. Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Музеи" можно забронировать 22 экскурсии от 20 до 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 667 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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