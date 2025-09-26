Вы увидите самые знаменитые достопримечательности: пирамиды Гизы, Большого сфинкса, первые христианские святыни и Египетский музей. Мы спланировали маршрут так, чтобы вы успели увидеть и узнать многое за один незабываемый день.
Вы посетите пирамиду Хеопса — единственное из чудес света, сохранившееся до наших дней. Узнаете, как древние египтяне доставляли многотонные блоки, организовывали строительство и почему пирамида до сих пор остаётся загадкой.
Увидите пирамиду Хефрена. Заглянете во внутренние коридоры, которые скрывают тайны царских захоронений. И разберётесь в архитектурной эволюции и религиозной символике.
Приблизитесь к Большому сфинксу, высеченному из цельной скалы. Мы поговорим о его загадочном лице, предназначении и о том, почему Сфинкс стал символом вечной тайны.
Затем мы отправимся в Старый Каир, где вы увидите церковь Святых Сергия и Вакха — место, где, по преданию, укрывалось Святое Семейство. Мы обсудим раннехристианские традиции и значение этого храма.
Вы посетите Коптский музей, хранящий иконы, манускрипты и артефакты египетского христианства. Узнаете, как формировалась религиозная и культурная идентичность египетских христиан.
Исследуете синагогу Бен-Эзра — старейшую в Египте. Услышите легенду о милости Авраама и узнаете о жизни еврейской общины в многоконфессиональном Каире.
Посетите Египетский музей и заглянете в зал Тутанхамона с золотыми артефактами.
Приблизительный тайминг экскурсии:
5:00 — выезд из Хургады
9:00 — прибытие в Каир
9:00-12:00 — осмотр пирамид
12:00-13:00 — посещение религиозного комплекса
13:00-15:00_ Египетский музей
14:00-18:00 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном и просторном микроавтобусеToyota
- Дополнительно оплачиваются билеты на осмотр пирамид — $14 с чел., в Египетский музей — $12 с чел.
- Питание на маршруте не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
