Сфинкс зовёт

Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
С раннего утра до позднего вечера — это будет насыщенное путешествие по истории Древнего и современного Египта.

Вы увидите самые знаменитые достопримечательности: пирамиды Гизы, Большого сфинкса, первые христианские святыни и Египетский музей. Мы спланировали маршрут так, чтобы вы успели увидеть и узнать многое за один незабываемый день.
Сфинкс зовёт© Руби
Время начала: 01:00, 01:30, 02:00

Описание экскурсии

Вы посетите пирамиду Хеопса — единственное из чудес света, сохранившееся до наших дней. Узнаете, как древние египтяне доставляли многотонные блоки, организовывали строительство и почему пирамида до сих пор остаётся загадкой.

Увидите пирамиду Хефрена. Заглянете во внутренние коридоры, которые скрывают тайны царских захоронений. И разберётесь в архитектурной эволюции и религиозной символике.

Приблизитесь к Большому сфинксу, высеченному из цельной скалы. Мы поговорим о его загадочном лице, предназначении и о том, почему Сфинкс стал символом вечной тайны.

Затем мы отправимся в Старый Каир, где вы увидите церковь Святых Сергия и Вакха — место, где, по преданию, укрывалось Святое Семейство. Мы обсудим раннехристианские традиции и значение этого храма.

Вы посетите Коптский музей, хранящий иконы, манускрипты и артефакты египетского христианства. Узнаете, как формировалась религиозная и культурная идентичность египетских христиан.

Исследуете синагогу Бен-Эзра — старейшую в Египте. Услышите легенду о милости Авраама и узнаете о жизни еврейской общины в многоконфессиональном Каире.

Посетите Египетский музей и заглянете в зал Тутанхамона с золотыми артефактами.

Приблизительный тайминг экскурсии:
5:00 — выезд из Хургады
9:00 — прибытие в Каир
9:00-12:00 — осмотр пирамид
12:00-13:00 — посещение религиозного комплекса
13:00-15:00_ Египетский музей
14:00-18:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном и просторном микроавтобусеToyota
  • Дополнительно оплачиваются билеты на осмотр пирамид — $14 с чел., в Египетский музей — $12 с чел.
  • Питание на маршруте не входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Отзывы и рейтинг

Galina
Galina
26 сен 2025
В последнее время я отазалассь от предложенией туроператоров, ввиду цены и плохой организации. При планировании поездки в Египет, остановилась на предложении Руби, и не пожалела.
Как проходила поездка в нашем случае:
после оформления заказа вы можете в трипстере вы можете задать все необходимые вопросы, потом предоплата. Далее с вами связывается в ватсап сам организатор, с нами связался Alaa, он не так хорошо знает русский, надо формулировать проще вопросы. Он запросил фото паспортов и скинул фото машин для инд. трансфера. Нам повезло, нам досталась 14-местная Toyota, нас было 4 человека, смогли поспать в дороге (не представляю как люди ездят на такие экскурсии в автобусе 7часов туда и 7 назад)(берите подушки и может чем укрыться). Наш путь стартовал в 2 часа ночи, заранее Alaa прислал фото машины и ее номера, нас забрали из отеля и повезли к пункту сбора всех туристов (автобусы и инд. трансферы) где мы простояли около часа в ождании очереди. А далее под конвоем египетской полиции уже в Каир. Доехали быстро и с комфортом. Водители знают только немного английский, общались небольшими фразами. В пути была зеленая остановка 20 минут. В Каире нас встретила Руби, у Каирского музея. Музей потрясающий, но очень много людей. Далее прогулка по Нилу, мечеть, церковь, синагога, обед и в конце пирамиды. В целом все понравилось, жалко что на музей так мало времени. Я первый раз в Египте, по прошествии экскурсии, я в следующий раз попросила бы другой порядок, утром бы в пирамиды, когда не так жарко, мы были там в 14 часов- тяжеловато в +35. А вот днем, в жару, уже в музей. Прогулка по Нилу понравилась, 50$ на четверых примерно 15-20минут, вся лодка ваша. Обед 15$ вполне достойный шведский стол, не отравились. Руби хорошо говорит по руски, помогла мне поменять доллары на египетские фунты в старом городе, быстро провела нас по всем автобусам, которые курсируют у пирамид. В 16 часов мы поехали назад в Хургаду, на прощание Руби подарила нам мороженое и холодную воду, нас домчали с ветерком, в 21.30 были в отеле, и, о счастье, успели на ужин.
Рекомендую, если вдруг вернусь, обратилась бы снова, только поменяла бы порядок мест.

Анастасия
Анастасия
30 июн 2025
Благодарю за экскурсию, особенно экскурсовода Азза, все рассказала очень классно и интересно, и в целом сделала наш день, очень рекомендую посетить пирамиду и её центр за 30 баксов, даже если вас будут отговаривать, по пути было много интересных мест и локаций, в целом очень много осталось впечатлений.
Светлана
Светлана
29 мая 2025
Здравствуйте! Хочу поблагодарить организаторов за экскурсию в Каир и к пирамидам из Хургады. Автомобиль за нами приехал вовремя, водитель прекрасный. Доехали с сопровождением без проблем. Выспались по пути. Гид к
нам присоединился на окраине Каира и мы направились в старый Каир. Маршрут был продуман до мелочей. Мы выходили в нужном нам месте, проходили несколько кварталов и на выходе нас ждал автомобиль! В жарком городе это очень комфортно! Водитель видимо за весь день так и не поспал. Отдельная благодарность гиду! Мухаммед говорит почти на чистом русском языке. Дополнил программу катанием на лодке по Нилу. Сделал много наших фотографий и видео! Очень интересно и удобно посмотрели пирамиды. Очень хорошо пообедали в ресторане и заехали на фабрику хлопка. В течении дня гид покупал нам прохладную водичку! Единственное пожелание заключается в том, что бы поменять местами очередность посещения объектов, т. е. сначала пирамиды, а потом Каир и рынок, а то утором все закрыто было, работали дворники и не мы почувствовали ритм и колорит старого Каира и суету рынка. Но в целом 5+!!! Очень рекомендую!

