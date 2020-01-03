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Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее

Саид
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Саид – экскурсионное агентство
На один день вы очутитесь в самом динамичном городе Египта — Каире, который заслуженно называют Воротами Востока.

Вы понаблюдаете, как мирно соседствуют элитные районы и трущобы, ощутите ритм города и погрузитесь в эпоху фараонов Эхнатона и Тутанхамона в роскошных залах Египетского национального музея.

А затем отправитесь на плато Гизы, чтобы лицом к лицу встретиться с грандиозными египетскими пирамидами, увидеть мудрый взгляд Большого сфинкса и ощутить дыхание вечности.
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча Из отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу

Что вас ожидает

Контрасты Каира
Утром перед вами во всей красе предстанет Каир, органично сочетающий в себе культурные и экономические черты Африки, Азии и Европы. Вы ощутите ритм города и проникнетесь его контрастами, наблюдая, как современные небоскребы соседствуют с лачугами бедняков, а поток дорогих машин — с шагающими осликами, нагруженными овощами и фруктами. Рассматривая архитектурные доминанты Каира, вы поймете, почему его называют «городом тысячи минаретов».

Египетский музей: эхо древней цивилизации
Оказавшись в сердце Каира, на площади Тахрир, вы посетите Египетский национальный музей и перенесетесь во времени на тысячи лет назад, открывая историю, культуру и быт Древнего Египта. Вы рассмотрите древние обелиски, статуи величайших фараонов, погребальные плиты и зал, посвященный фараону Эхнатону. Второй этаж позволит погрузиться в эпоху Тутанхамона — здесь вас впечатлит золотая комната с погребальной маской фараона, позолоченный трон, саркофаги и драгоценности минувших тысячелетий.

«Все боится времени, а время боится пирамид»
Из Каира мы отправимся в Гизу, где вас встретят главные символы Египта — древние пирамиды, одно из Семи чудес света! Вы увидите три грандиозные гробницы фараонов Древнего царства: пирамиду Хеопса с таинственными лестницами и коридорами, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина, облицованную розовым асуанским гранитом. А после спуститесь к подножию плато Гизы, где вас встретит древний страж пирамид — исполинский сфинкс, чей взгляд обращен к первым лучам восходящего солнца.

В конце экскурсии по пути в Хургаду вы побываете на Фабрике масел, где можно отыскать и увезти с собой изысканные ароматы со всего мира.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в ночное время. Дорога займет 6 — 7.5 часов в одну сторону, по пути предусмотрена санитарная остановка (15-20 минут), в Каир мы приедем ранним утром.
  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, для детей до 10 лет стоимость — 25 € (если с вами будут дети, пожалуйста, сообщите об этом гиду при бронировании экскурсии).
  • Перед посещением пирамид предусмотрен обед в ресторане (шведский стол).
  • Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом автобусе.
  • Перед входом в Национальный музей вы сможете по желанию приобрести отдельный билет для фотосъемки: его нужно сохранить до конца посещения музея (цена — около 3 долларов).
  • После посещения музея вы сможете за дополнительную плату прокатиться по Нилу на лодке и посмотреть на город со стороны Великой реки.
  • Дополнительные расходы (по желанию): прогулка по Нилу — 10 $, вход в Зал мумий Египетского музея — 15 $, вход в пирамиду Хеопса — 20 $, напитки во время обеда.
  • Выходя из автобуса, проверьте, чтобы вы ничего не оставили в салоне, т.к. после экскурсии транспорт отправляется на санитарную обработку (мойку автобуса и салона).
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 01:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура Из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Саид
Саид
Меня завут Саид и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 января 2020
Все прошло хорошо.

Саид проводит ещё 1 экскурсию

Из Хургады в древний ЛуксорИз Хургады в древний ЛуксорИз Хургады в древний Луксор
55 за человека
13 часов
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
Невозможно переоценить значимость Луксора. Здесь писалась история египетской цивилизации и расположена треть древнейших памятников страны. В комфортном и безопасном путешествии вы познакомитесь с главными из них: монументальным Карнакским храмом, гробницами цариц, загадочными колоссами Мемнона и скальным храмом Хатшепсут. А после погружения в далекое прошлое побываете на острове банановых деревьев и на фабриках алебастра и египетских масел.

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