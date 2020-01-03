Что вас ожидает

Контрасты Каира

Утром перед вами во всей красе предстанет Каир, органично сочетающий в себе культурные и экономические черты Африки, Азии и Европы. Вы ощутите ритм города и проникнетесь его контрастами, наблюдая, как современные небоскребы соседствуют с лачугами бедняков, а поток дорогих машин — с шагающими осликами, нагруженными овощами и фруктами. Рассматривая архитектурные доминанты Каира, вы поймете, почему его называют «городом тысячи минаретов».

Египетский музей: эхо древней цивилизации

Оказавшись в сердце Каира, на площади Тахрир, вы посетите Египетский национальный музей и перенесетесь во времени на тысячи лет назад, открывая историю, культуру и быт Древнего Египта. Вы рассмотрите древние обелиски, статуи величайших фараонов, погребальные плиты и зал, посвященный фараону Эхнатону. Второй этаж позволит погрузиться в эпоху Тутанхамона — здесь вас впечатлит золотая комната с погребальной маской фараона, позолоченный трон, саркофаги и драгоценности минувших тысячелетий.

«Все боится времени, а время боится пирамид»

Из Каира мы отправимся в Гизу, где вас встретят главные символы Египта — древние пирамиды, одно из Семи чудес света! Вы увидите три грандиозные гробницы фараонов Древнего царства: пирамиду Хеопса с таинственными лестницами и коридорами, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина, облицованную розовым асуанским гранитом. А после спуститесь к подножию плато Гизы, где вас встретит древний страж пирамид — исполинский сфинкс, чей взгляд обращен к первым лучам восходящего солнца.

В конце экскурсии по пути в Хургаду вы побываете на Фабрике масел, где можно отыскать и увезти с собой изысканные ароматы со всего мира.