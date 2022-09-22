Парасейлинг - это веселое времяпрепровождение, которое позволяет буквально летать
Парасейлинг — это веселое времяпрепровождение, которое позволяет буквально летать! Вы испытаете острые ощущения от дрейфа в задней части лодки, привязавшись к парашюту, который поднимается на высоту 40-50 метров с полным временем полета 7-10 минут.
Ближайшие даты:
24
сен
сен
27
сен
сен
29
сен
сен
1
окт
окт
4
окт
окт
6
окт
окт
8
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Приготовьтесь к тому, что произошло один раз в жизни! Парасейлинг — это рекреационная деятельность, в которой один или два человека дрейфуют за лодку, привязаны к парашюту, поднимаются в воздух на 40-50 метров и имеют время полета от 7 до 10 минут. Это мероприятие не требует никакой подготовки, и ваш дружелюбный и опытный капитан и команда будут выполнять всю работу, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность. Выбирайте одновременно летать на одном или двух людях.
- Безопасность.
- Знайте, что ваша безопасность — проблема номер один; как капитан, так и экипаж имеют сертификат об искусственном дыхании и усиленной первой помощи, и все оборудование для парасейлинга регулярно проверяется и утверждается.
Суббота, вторник, Четвергв 11:30 из отеля, обратно в 13:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно в отель на автомобиле с кондиционером
- Парасейлинг (7 минут в полете)
- Скоростной катер
- Все сборы и налоги
- Что не входит
- Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
- Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
- Личные расходы
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- в холле отеля возле ресепшена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота, вторник, Четвергв 11:30 из отеля, обратно в 13:30Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Важная информация
- Благодарю за бронирование у нас!
- Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
- +20 102 394 7790
- Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры в Хургаде
Мини-группа
до 2 чел.
Mohamed
Полет на парашютах в Хургаде
Полет на парашютах
возле ресепшена отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от $25 за 1 человека
Мини-группа
до 10 чел.
Саид
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
у вашего отеля в центре города
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
€25 за 1 человека
Групповая
до 25 чел.
Травекс
Парасейлинг в Хургаде
Полет над морем на парашюте - дух захватывает даже у тех, кто привык к экстриму
Забираем из отелей
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
$20 за 1 человека
Входной билет
Nile
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Гранд-Аквариум в Хургаде - не просто место
Ваш отель
$32 за 1 человека
Групповая
до 35 чел.
Nile
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ваш отель
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$12 за 1 человека
Мини-группа
до 5 чел.
Egypt
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Недалеко от Хургады находится райский уголок
Ваш отель
$70 за 1 человека
Групповая
до 50 чел.
Mohamed
Дайвинг в Хургаде
Волшебный подводный мир Красного моря манит к себе и дайвинг
возле ресепшена отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
$35 за 1 человека
Мини-группа
до 10 чел.
Травекс
Обзорная экскурсия по Хургаде
Вы посетите самые популярные и главные достопримечательности Хургады
забираем туристов из отеля
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$15 за 1 человека
Входной билет
Mohamed
Гранд Аквариум в Хургаде
Здесь более 1200 различных морских обитателей
возле ресепшена отеля
$28 за 1 человека
Мини-группа
до 10 чел.
Nile
Плавание с дельфинами в Хургаде
Плавание с дельфином - незабываемый опыт
ваш отель
Сегодня
Завтра
23 сен
25 сен
$75 за 1 человека
Авторский тур
до 25 чел.
Травекс
Чудесные Пирамиды из Хургады
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых пирамид
забираем туристов из отеля
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
$70 за 1 человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Саид
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
в аэропорту
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
€30 за всё до 8 чел.
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты