Парасейлинг в Хургаде

Парасейлинг - это веселое времяпрепровождение, которое позволяет буквально летать

Парасейлинг — это веселое времяпрепровождение, которое позволяет буквально летать! Вы испытаете острые ощущения от дрейфа в задней части лодки, привязавшись к парашюту, который поднимается на высоту 40-50 метров с полным временем полета 7-10 минут.
Парасейлинг в Хургаде
Парасейлинг в Хургаде
Парасейлинг в Хургаде
Парасейлинг в Хургаде
Парасейлинг в Хургаде
Ближайшие даты:
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27
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Описание

Что вас ждет:

  • Приготовьтесь к тому, что произошло один раз в жизни! Парасейлинг — это рекреационная деятельность, в которой один или два человека дрейфуют за лодку, привязаны к парашюту, поднимаются в воздух на 40-50 метров и имеют время полета от 7 до 10 минут. Это мероприятие не требует никакой подготовки, и ваш дружелюбный и опытный капитан и команда будут выполнять всю работу, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность. Выбирайте одновременно летать на одном или двух людях.
  • Безопасность.
  • Знайте, что ваша безопасность — проблема номер один; как капитан, так и экипаж имеют сертификат об искусственном дыхании и усиленной первой помощи, и все оборудование для парасейлинга регулярно проверяется и утверждается.

Суббота, вторник, Четвергв 11:30 из отеля, обратно в 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно в отель на автомобиле с кондиционером
  • Парасейлинг (7 минут в полете)
  • Скоростной катер
  • Все сборы и налоги
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, вторник, Четвергв 11:30 из отеля, обратно в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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