ежедневно в 12:00

Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне

Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы

Приглашаем в супернасыщенное путешествие по пустыне в небольшой группе до 10 человек! Вы проедете по бескрайним пескам на трех видах транспорта: джипах, багги и квадроциклах.

Заглянете в традиционную деревню бедуинов и познакомитесь с их укладом жизни.

В завершение насладитесь ужином под звездным небом и яркой шоу-программой.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне

Что вас ожидает

Сафари на квадроцикле и багги. Опытный инструктор обучит вас азам управления, после чего вы самостоятельно сядете за руль. Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью.

Джип-тур в деревню бедуинов. На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам. Они угостят вас национальными лепешками и чаем, познакомят с местным бытом и культурой.

Катание на верблюде. Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут. Этого времени хватит, чтобы осознать, насколько эти животные огромные и необычные.

Фольклорное шоу и ужин в пустыне. Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии все включено
  • Если вы живете в удаленных районах Сахл Хашиш или Макади, доплата за трансфер составит 5 евро (должно быть не менее двух человек)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 12:00

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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