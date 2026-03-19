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Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне

Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Приглашаем в супернасыщенное путешествие по пустыне! Вы проедете по бескрайним пескам на трех видах транспорта: джипах, багги и квадроциклах. Заглянете в традиционную деревню бедуинов и познакомитесь с их укладом жизни. В завершение насладитесь ужином под звездным небом и яркой шоу-программой.
4
19 отзывов
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне

Описание экскурсии

Сафари на квадроцикле и багги. Опытный инструктор обучит вас азам управления, после чего вы самостоятельно сядете за руль. Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью.

Поездка на джипе в деревню бедуинов. На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам. Они угостят вас национальными лепешками и чаем, познакомят с местным бытом и культурой.

Катание на верблюде. Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут. Этого времени хватит, чтобы осознать, насколько эти животные огромные и необычные.

Фольклорное шоу и ужин в пустыне. Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами.

Организационные детали

  • При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
  • В стоимость экскурсии все включено
  • За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу

ежедневно в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$27
Дети до 11 лет$14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
требовали чаевые, прям напрямую, ходили по пятам и спрашивали, почему не оставили чаевые
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A
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах. Нас сопровождал гид Мухамед- очень интересно рассказал про быт бедуинов и их обычаи!!! Затем
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катались на багги - было здорово, что останавливались и дали порулить всем, кто хотел. Потом катались на квадроциклах, очень круто!!! Инструктор ехал впереди, с ним можно было посадить того, кто боялся управлять сам. Всегда следил, чтобы никто не отставал и спрашивал - все ли в порядке!!! Хочу отметить то, что катание было не по 5 минут, а прям достаточно. . минут по 30 точно!!! Рекомендую!

21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах.
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах.
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Н
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы в пустыню и почему-то катались по кругу. Был фотограф, фотографировал желающих. Потом на джипах
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съездили к "бедуинам". Там была небольшая прогулка на верблюда и рассказ о жизни в пустыне с дегустацией лепешки и чая, а также магазин, куда ж в Египте без них) Потом вернулись на базу и покатались на багги, которые оказались самыми экстримальными. Трясёт в них сильно, держаться неудобно, ударились несколько раз. Потом был перекус из кебаба, овощей, макарон. Вкусно, но остро) Из шоу были пара танцев, в том числе с гостями. Очень понравился мальчик и танец с юбками. Гид молодец, с юмором, английский на хорошем уровне, русский понятный. Инструктаж проводился. На обратном пути была заминка с автобусом, но все решили.

Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
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Андрей
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
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Окунева
все прошло отлично
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М
Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню - прекрасны! В конце было замечательное шоу.
Совет - одевайтесь в
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закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе.
Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

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