Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Приглашаем в супернасыщенное путешествие по пустыне! Вы проедете по бескрайним пескам на трех видах транспорта: джипах, багги и квадроциклах. Заглянете в традиционную деревню бедуинов и познакомитесь с их укладом жизни. В завершение насладитесь ужином под звездным небом и яркой шоу-программой.
Сафари на квадроцикле и багги. Опытный инструктор обучит вас азам управления, после чего вы самостоятельно сядете за руль. Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью.
Поездка на джипе в деревню бедуинов. На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам. Они угостят вас национальными лепешками и чаем, познакомят с местным бытом и культурой.
Катание на верблюде. Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут. Этого времени хватит, чтобы осознать, насколько эти животные огромные и необычные.
Фольклорное шоу и ужин в пустыне. Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами.
Организационные детали
При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
В стоимость экскурсии все включено
За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$27
Дети до 11 лет
$14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
требовали чаевые, прям напрямую, ходили по пятам и спрашивали, почему не оставили чаевые
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A
Anna
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах. Нас сопровождал гид Мухамед- очень интересно рассказал про быт бедуинов и их обычаи!!! Затем читать дальшеуменьшить
катались на багги - было здорово, что останавливались и дали порулить всем, кто хотел. Потом катались на квадроциклах, очень круто!!! Инструктор ехал впереди, с ним можно было посадить того, кто боялся управлять сам. Всегда следил, чтобы никто не отставал и спрашивал - все ли в порядке!!! Хочу отметить то, что катание было не по 5 минут, а прям достаточно. . минут по 30 точно!!! Рекомендую!
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Н
Никитина
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы в пустыню и почему-то катались по кругу. Был фотограф, фотографировал желающих. Потом на джипах читать дальшеуменьшить
съездили к "бедуинам". Там была небольшая прогулка на верблюда и рассказ о жизни в пустыне с дегустацией лепешки и чая, а также магазин, куда ж в Египте без них) Потом вернулись на базу и покатались на багги, которые оказались самыми экстримальными. Трясёт в них сильно, держаться неудобно, ударились несколько раз. Потом был перекус из кебаба, овощей, макарон. Вкусно, но остро) Из шоу были пара танцев, в том числе с гостями. Очень понравился мальчик и танец с юбками. Гид молодец, с юмором, английский на хорошем уровне, русский понятный. Инструктаж проводился. На обратном пути была заминка с автобусом, но все решили.
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Андрей
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
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Окунева
все прошло отлично
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М
Маргарита
Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в читать дальшеуменьшить
закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.
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