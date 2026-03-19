ежедневно в 12:00

Приглашаем в супернасыщенное путешествие по пустыне! Вы проедете по бескрайним пескам на трех видах транспорта: джипах, багги и квадроциклах. Заглянете в традиционную деревню бедуинов и познакомитесь с их укладом жизни. В завершение насладитесь ужином под звездным небом и яркой шоу-программой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сафари на квадроцикле и багги. Опытный инструктор обучит вас азам управления, после чего вы самостоятельно сядете за руль. Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью.

Поездка на джипе в деревню бедуинов. На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам. Они угостят вас национальными лепешками и чаем, познакомят с местным бытом и культурой.

Катание на верблюде. Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут. Этого времени хватит, чтобы осознать, насколько эти животные огромные и необычные.

Фольклорное шоу и ужин в пустыне. Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами.

Организационные детали