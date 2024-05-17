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будут проблемы с такси) Потом мы приехали на ферму, там пересели на верблюдов и поехали в свое мини-путешествие. У нас была достаточно времени чтобы понять какого быть всадником верблюда, был погонщик который вел караван, поэтому не бойтесь не справиться с управлением. В пустыне мы провели закат, были угощения и чай на костре. Ирина прекрасный фотограф и снимала нас во время поездки и на привале. Ирина даже сделала мне целую фотосессию и я получила огромное количество фото и видео, которые будут еще долго греть мне душу и радовать глаз:) так же мы познакомились с Инной коллегой Ирины, которая скоро откроет контактный зоопарк (пока он в стадии создания, так что если вы поедете позже нас вы можете еще и пообщаться с животными). Далее мы шли под ночным небом и любовались звездами. Ни на миг не ощутила какой-то опасности (хотя мы были в пустыне), в дороге все было отлично, даже по пути остановились еще раз посмотреть на звездное небо. Ирина очень приятный собеседник, рассказала нам о жизни в Египте, о своих животных и многом другом. Если еще раз буду в Хургаде обязательно съезжу на конную экскурсию с Ириной. Это крутой опыт, если еще сомневаетесь - берите не раздумывая любую экскурсию у Ирины. Даже мой муж, который не особо любит куда-то выезжать был доволен и сказал, что это самая запоминающая экскурсия и впечатления из всего отпуска