Прогулки на верблюдах из Хургады

Найдено 15 экскурсий в категории «На верблюдах» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
«Наши общительные верблюды влюбят вас в себя»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
7 часов
58 отзывов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
На квадроциклах по пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
46 отзывов
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Вы заедете в настоящую деревню бедуинов и прокатитесь на верблюде»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Супер сафари в Хургаде
🐫 На верблюдах
Групповая
6.5 часов
19 отзывов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«джипах, • квадроциклах, • верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Элитное сафари в аравийской пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
2 отзыва
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
«поездка на джипах в деревню бедуинов и обратно • катание на верблюдах (это входит в стоимость) • катание на квадроциклах по пустыне примерно 40 минут • катание на багги на 20 минут»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Элит-тур (сафари + массаж)
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Профессиональный гид объяснит вам, как управлять квадроциклом, затем вы проедете на квадроциклах около (23км) до деревни бедуинов, где вы узнаете о культуре и образе жизни бедуинов, наслаждаясь вкусом бедуинского чая и покатаетесь на верблюдах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Мото сафари индивидуально
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
    Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Изумительная экскурсия! Организация на высоте: забрали из отеля вовремя, ехать не далеко. Очень позитивные ребята организаторы, сделали нам несколько забавных
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    фото на наш телефон. Квадрики в хорошем состоянии. Катание на верблюдах входит в стоимость, что очень приятно, обычно просят дополнительные деньги. Рекомендую однозначно!

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
  • Т
    Тина
    1 мая 2024
    «Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
    Это было впечатляюще. Верблюды чистые и ухоженные, ворчливые))) Ирина нам рассказывала интересные истории. Мы от фермы дошли на верблюдах до
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    места встречи заката, нам организовали пикник и мы любовались закатом. После захода солнца пошли обратно. Небо покрылось звездами, но к сожалению Луна вышла позже (время выхода луны можно проверить в интернете). После экскурсии -эмоции положительные! Это стоит попробовать хотя бы раз в жизни)))

  • Е
    Евгения
    28 апреля 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Спасибо, все прошло очень хорошо.
  • А
    Алина
    25 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
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    пустыни, пройти довольно долгий путь по ней на верблюде, днём - под голубым небом, ночью - под красивыми звездами и яркой луной. В Ваше путешествие входит: трансфер от вашего отеля до места назначения, откуда Вы поедете на верблюде до точки отдыха, не смотрела сколько по времени, но довольно долго, так, что с непривычки будут побаливать кости😂 Вам сделают отличные фотографии, напоят чаем или кофе, угостят огромной тарелкой со свежими фруктами. Если Вы едете одни, то составят компанию в беседе. Также ближе к вечеру разожгут костер, у которого можно погреться, по вашему желанию могут взять кальян. Прогулка по пустыни является именно прогулкой верхом на верблюдах. Вы никуда не будете спешить, будете только наслаждаться атмосферой. В моей поездке также была колонка и отличная музыка,которая делала поездку веселее. Очень советую данную экскурсию, если Вы желаете отдохнуть, никуда не спешить и просто наслаждаться видами и поездкой на верблюдах.

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
  • Л
    Лариса
    10 апреля 2024
    «Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
    Как проходила экскурсия: Ирина забрала нас из отеля (мы были в Сафаге это далеко, лучше сразу берите трансфер от Ирины иначе
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    будут проблемы с такси) Потом мы приехали на ферму, там пересели на верблюдов и поехали в свое мини-путешествие. У нас была достаточно времени чтобы понять какого быть всадником верблюда, был погонщик который вел караван, поэтому не бойтесь не справиться с управлением. В пустыне мы провели закат, были угощения и чай на костре. Ирина прекрасный фотограф и снимала нас во время поездки и на привале. Ирина даже сделала мне целую фотосессию и я получила огромное количество фото и видео, которые будут еще долго греть мне душу и радовать глаз:) так же мы познакомились с Инной коллегой Ирины, которая скоро откроет контактный зоопарк (пока он в стадии создания, так что если вы поедете позже нас вы можете еще и пообщаться с животными). Далее мы шли под ночным небом и любовались звездами. Ни на миг не ощутила какой-то опасности (хотя мы были в пустыне), в дороге все было отлично, даже по пути остановились еще раз посмотреть на звездное небо. Ирина очень приятный собеседник, рассказала нам о жизни в Египте, о своих животных и многом другом. Если еще раз буду в Хургаде обязательно съезжу на конную экскурсию с Ириной. Это крутой опыт, если еще сомневаетесь - берите не раздумывая любую экскурсию у Ирины. Даже мой муж, который не особо любит куда-то выезжать был доволен и сказал, что это самая запоминающая экскурсия и впечатления из всего отпуска

  • А
    Александра
    9 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На верблюдах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
  2. Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
  3. Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
  4. Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
  5. Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На верблюдах" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 15 до 90. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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