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По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы понаблюдаете за верблюдами в их привычной среде обитания и покатаетесь на них буквально 5 минут»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Индивидуальная
3 часа
«Арабская ночь» в пустыне - экскурсия на верблюдах только для вас
Начало: Ваш отель
«Наши общительные верблюды влюбят вас в себя»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
7 часов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Групповая
4 часа
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Вы заедете в настоящую деревню бедуинов и прокатитесь на верблюде»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Групповая
6.5 часов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«джипах, • квадроциклах, • верблюдах»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Групповая
6 часов
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
«поездка на джипах в деревню бедуинов и обратно • катание на верблюдах (это входит в стоимость) • катание на квадроциклах по пустыне примерно 40 минут • катание на багги на 20 минут»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Профессиональный гид объяснит вам, как управлять квадроциклом, затем вы проедете на квадроциклах около (23км) до деревни бедуинов, где вы узнаете о культуре и образе жизни бедуинов, наслаждаясь вкусом бедуинского чая и покатаетесь на верблюдах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 мая 2024Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
- ММаксим13 мая 2024Изумительная экскурсия! Организация на высоте: забрали из отеля вовремя, ехать не далеко. Очень позитивные ребята организаторы, сделали нам несколько забавных
- ММария13 мая 2024Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
- ТТина1 мая 2024Это было впечатляюще. Верблюды чистые и ухоженные, ворчливые))) Ирина нам рассказывала интересные истории. Мы от фермы дошли на верблюдах до
- ЕЕвгения28 апреля 2024Спасибо, все прошло очень хорошо.
- ААлина25 апреля 2024Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
- ЛЛариса10 апреля 2024Как проходила экскурсия: Ирина забрала нас из отеля (мы были в Сафаге это далеко, лучше сразу берите трансфер от Ирины иначе
- ААлександра9 апреля 2024Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На верблюдах»
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