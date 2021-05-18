Полезная информация о Хургаде
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Хургада
Популярные экскурсии в Хургаде
4.7
12 отзывов
$
57
за чел.
Каир — самый большой город на Африканском континенте. На улицах города смешались времена и эпохи. Традиционный восточный базар соседствует с современн...
4.8
14 отзывов
$
46
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Вы всегда мечтали погрузиться в атмосферу Древнего Египта и узнать все о жизни фараонов? Вы сможете это сделать. Мы отправляемся в Луксор — древнюю ст...
4.8
22 отзыва
$
32
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Гранд-Аквариум в Хургаде — не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на расстоянии вытянутой руки. Здесь также открыт мини-зоопа...
$
120
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Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы вдоволь накупаетесь и устроите рыбалку в открытом мо...
4.5
2 отзыва
€
60
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Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю