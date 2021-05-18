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Полезная информация о Хургаде

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Местное время в Хургаде
19:4341
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаХургада
По-английскиHurghada
Столица регионаХургада является столицей региона
Население города95 622 чел.
АэропортХургада HRG
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Хургада на карте

Хургада фото города
Хургада

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