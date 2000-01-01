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Хорошие фотографии Хургады в высоком разрешении

Фотографии города Хургады (Египет) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Хургада
Где находится Хургада на карте
Где находится Хургада на карте
Обязательно погрузитесь с аквалангом, чтобы изучить подводную жизнь Красного моря
Обязательно погрузитесь с аквалангом, чтобы изучить подводную жизнь Красного моря
Совершите сафари по пустыне на квадроциклах
Совершите сафари по пустыне на квадроциклах
Изучите Долину царей
Изучите Долину царей
Посетите Коптскую церковь
Посетите Коптскую церковь
Изучите коралловый риф, приемлемым для вас способом
Изучите коралловый риф, приемлемым для вас способом
Парк «Египет в миниатюре»
Парк «Египет в миниатюре»
Музей песчаных фигур «Sand City»
Музей песчаных фигур «Sand City»
Ароматические масла
Ароматические масла
Свитки папируса
Свитки папируса
Фигурки в виде скарабея
Фигурки в виде скарабея
Восточные сладости
Восточные сладости
Египетский чай
Египетский чай
Самолёт авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Хургады
Самолёт авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Хургады
Международный аэропорт Хургады
Международный аэропорт Хургады
Отель Aqua Vista Resort
Отель Aqua Vista Resort
Albatros Palace Resort
Albatros Palace Resort
Отель Jungle Aqua Park
Отель Jungle Aqua Park
Территория отеля Marlin Inn Azur Resort
Территория отеля Marlin Inn Azur Resort
Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort
Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort
Момбар
Момбар
Аиш балади
Аиш балади
Фул медамес
Фул медамес
Суп Молохея
Суп Молохея
Котлеты киббех
Котлеты киббех
Miss Mermaid Red Sea 2016 год
Miss Mermaid Red Sea 2016 год
Sandbox Festival
Sandbox Festival
На рыболовном турнире Красного моря
На рыболовном турнире Красного моря
Из Хургады вы можете отправиться на одну из многочисленных экскурсий
Из Хургады вы можете отправиться на одну из многочисленных экскурсий
Посетите аквапарки
Посетите аквапарки
В целях шоппинга можно посетить Hurghada City Center
В целях шоппинга можно посетить Hurghada City Center
Хургада – это кайт мекка
Хургада – это кайт мекка
Дайвинг – одно из самых популярных развлечений в Хургаде
Дайвинг – одно из самых популярных развлечений в Хургаде
Климат в Хургаде
Климат в Хургаде
Местный торговец на рынке Хургады
Местный торговец на рынке Хургады
История Хургады
История Хургады
Побережье Хургады, Египет
Побережье Хургады, Египет
Деревня кочевников-бедуинов
Деревня кочевников-бедуинов
Острова Гифтун
Острова Гифтун
Сома Бэй
Сома Бэй
Эль-Гуна
Эль-Гуна
Макади Бэй
Макади Бэй
Набережная Марина
Набережная Марина
Дворец «1001 ночь»
Дворец «1001 ночь»
Гранд Аквариум
Гранд Аквариум
Улочка в районе Эль-Дахар
Улочка в районе Эль-Дахар
Коптская церковь
Коптская церковь
Мечеть Эль-Мина
Мечеть Эль-Мина
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