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Хорошие фотографии Хургады в высоком разрешении
Фотографии города Хургады (Египет) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Хургада
Где находится Хургада на карте
Обязательно погрузитесь с аквалангом, чтобы изучить подводную жизнь Красного моря
Совершите сафари по пустыне на квадроциклах
Изучите Долину царей
Посетите Коптскую церковь
Изучите коралловый риф, приемлемым для вас способом
Парк «Египет в миниатюре»
Музей песчаных фигур «Sand City»
Ароматические масла
Свитки папируса
Фигурки в виде скарабея
Восточные сладости
Египетский чай
Самолёт авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Хургады
Международный аэропорт Хургады
Отель Aqua Vista Resort
Albatros Palace Resort
Отель Jungle Aqua Park
Территория отеля Marlin Inn Azur Resort
Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort
Момбар
Аиш балади
Фул медамес
Суп Молохея
Котлеты киббех
Miss Mermaid Red Sea 2016 год
Sandbox Festival
На рыболовном турнире Красного моря
Из Хургады вы можете отправиться на одну из многочисленных экскурсий
Посетите аквапарки
В целях шоппинга можно посетить Hurghada City Center
Хургада – это кайт мекка
Дайвинг – одно из самых популярных развлечений в Хургаде
Климат в Хургаде
Местный торговец на рынке Хургады
История Хургады
Побережье Хургады, Египет
Деревня кочевников-бедуинов
Острова Гифтун
Сома Бэй
Эль-Гуна
Макади Бэй
Набережная Марина
Дворец «1001 ночь»
Гранд Аквариум
Улочка в районе Эль-Дахар
Коптская церковь
Мечеть Эль-Мина
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