Провести отпуск в Хургаде зимой 2021 хотят многие туристы, ведь Египет открыт, а море 🌊 здесь тёплое. Почему путешественники выбирают именно этот курорт Египта для отдыха, какие достопримечательности 🏛️ стоит посетить, что привезти и чем здесь заняться, мы расскажем в данном обзоре

Побережье Хургады, Египет

Хургада — это город Египта и административный центр, расположенный на западном побережье Красного моря. С 1980 года является одним из наиболее популярных курортов Африканской части страны. Протяженность местных пляжей составляет около 40 км. В городе насчитывается более 300 отелей разного уровня комфортности.

Хургада и окрестные курорты, такие как Макади Бэй, Шарм-эль-Нага, Сома Бэй, Эль-Гуна пользуются большой популярностью у любителей дайвинга. В историческом центре города находится много памятников старины, которые хранят дух и колорит старого востока.

ХорошоТАМ собрал всю важную информацию об этом месте, чтобы вы могли грамотно спланировать свой отпуск и посетить все самое интересное.

Интересный факт: За 2018 год на курортах Египта отдохнуло 10 млн иностранных туристов. Потом страна долго время была недоступна для туристов из России, а в 2021-ом году она снова стала доступна для отдыха.

Общая информация

Население

С 1990 года население Хургады выросло в 13 раз. По данным 2019 года в городе проживает 290000 человек, а во всем административном центре - более 400000. Местных обычно называют хургадцами и хургадками, но более благозвучно другое наименование - жители Хургады.

Язык

100 % населения говорит на арабском языке, он же является официальным. Обслуживающий персонал отелей общается с туристами в основном по-английски, кое-кто знает русский и польский.

Валюта

Расплатиться можно как национальной валютой - египетским фунтом, так и долларами США.

Религия

Большая часть жителей города исповедует ислам, но есть и приверженцы христианства, которых называют коптами.

Телефонный код

Код Хургады: +20 65

Экстренные телефонные номера:

полиция: 122;

пожарные: 125 (180);

скорая помощь: 123.

Посольство Российской Федерации

Генеральное консульство РФ в Хургаде можно найти по адресу: район Интерконтиненталь, Самра Бэй Резиденс (в конце Туристического бульвара).

Телефон для связи: +20(0)653-46-5757 / 5858

Где находится Хургада

Хургада находится в Африканской части Египта на северо-западном побережье Красного моря. Климат местности - тропический пустынный. Граничит с г. Рас-Гареб, Сафагой и провинциями Сохаг и Ассют. Город стоит в непосредственной близости от пустыни и окружен горами. Наивысшая точка горного массива, расположенного в 12 км от города — Гебель Шеиб-эль-Банат (2187 м над уровнем моря). Значимых водоемов с пресной водой рядом нет.

Где находится Хургада на карте

Топ достопримечательностей

Мечеть Эль-Мина Коптская церковь Улочка в районе Эль-Дахар Гранд Аквариум Дворец «1001 ночь» Набережная Марина

На курорте много разнообразных достопримечательностей, которые заинтересуют любителей истории, приверженцев экотуризма, а также людей, нацеленных на беззаботный досуг и активное времяпрепровождение. ХорошоТАМ подготовил для вас список наиболее популярных из них.

Мечеть Эль-Мина

Центральная городская мечеть Эль-Мина была построена в 1986 году на севере Хургады прямо на берегу моря. Она названа в честь святого мученика Абдульхасана Эльшази, жившего в этих краях более 600 лет назад. Храмовый комплекс занимает территорию в 4000 м2. Главный собор построен в восточном стиле и украшен замысловатым орнаментом. По бокам здания возвышаются два 40-метровых минарета.

Коптская церковь

Коптская церковь имени святого настоятеля Белого монастыря Шенуте Атрипского, построенная в 1922 году на деньги англичан - владельцев нефтедобывающих компаний, находится в районе Эль-Дахар. Православный храм посещают местные арабы - представители древней ветви христианства. Туристов привлекает внешний вид современного здания, в котором соединены христианские и восточные архитектурные традиции.

Район Эль-Дахар

Район Эль-Дахар, является частью Старого Города. Узкие улочки этой части Хургады полны восточного колорита. Здесь можно познакомиться с особенностями быта местных жителей, посетить продуктовый рынок и выпить кофе в одном из уютных кафе.

Гранд Аквариум

Открывшийся в начале 2015 года Хургадский Гранд Аквариум стал третьим по величине океанариумом в мире. В огромных аквариумах обитают более 1200 представителей подводной флоры и фауны Красного моря и рек Африки. Дети и взрослые смогут посетить несколько тематических выставок и вблизи рассмотреть экзотических рыб, ракообразных и моллюсков.

Дворец «1001 ночь»

Дворец «1001 ночь» – это современный торгово-развлекательный комплекс под открытым небом. Он построен в стиле дворцов арабских шейхов с обилием золотых и мозаичных украшений. На территории комплекса есть свой бассейн, много сувенирных лавок и кафе. Каждый день для туристов разыгрывается театрализованное представление, а вечером можно полюбоваться шоу «поющих» фонтанов.

Набережная Марина

Тем, кто не мыслит свой отдых без полноценного шопинга, стоит прогуляться по набережной Марина, которая протянулась вдоль берега моря в современном районе Сигал. Она сильно напоминает набережные на Лазурном побережье: шикарные пальмы, ухоженные разноцветные домики, уютные кафе и вид на море с пришвартованными белоснежными яхтами позволяют окунуться в атмосферу роскоши и богатства.

Экскурсии в Хургаде Луксор с посещением долины Царей € 72 за чел. Оценить старинные храмы, мечети, гробницы и прокатиться на лодке по Нилу Из Хургады в древний Луксор 4 5 отзывов € 50 за чел. Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады $ 250 за всё Встречаем в любой точке Хургады и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх Все экскурсии – Достопримечательности

Курорты и интересные места вблизи города

Макади Бэй Эль-Гуна Сома Бэй Острова Гифтун Деревня кочевников-бедуинов

Неподалеку от Хургады расположены небольшие, но очень интересные города-спутники - курорты с пятизвездочными отелями и хорошо развитой инфраструктурой.

Молодой курортный поселок Макади Бэй начал активно развиваться с 1990 года. Он находится на берегу бухты с одноименным названием в 25 км от аэропорта Хургады. Ласковое море, песчаные пляжи, живописные виды, отсутствие крупных торговых центров и шумных ночных клубов привлекают сюда ценителей спокойного отдыха. Уникальность курорту Эль-Гуна, принадлежащему египетскому бизнесмену Сами Савирису, придает его место расположения. Все постройки возведены на небольших островах, между которыми курсирует водный транспорт. Эта Египетская Венеция является одним из самых экологичных мест отдыха в стране. Сома Бэй считается наиболее фешенебельным районом. Здесь находятся гостиницы известных лидеров туристического бизнеса (Movenpick, Kempenski и др.). Свои услуги гостям курорта предлагает крупнейший спа-центр, специализирующийся на грязелечении и талассотерапии. Приобщиться к элитному виду спорта можно в крупнейшем гольф-клубе страны. С пляжей Сахл-Хашиша, расположенного в 19 км от города, можно полюбоваться видами горного массива. Протяженность одной из самых длинных набережных Египта составляет 12 км. Здесь можно покататься на велосипеде, а вечером насладиться шоу фонтанов на площади.

За пределами Хургады много мест, рекомендованных к посещению:

Острова Гифтун находятся на расстоянии 11 км от берега. Попасть туда можно на туристическом катере. Два пустынных острова популярны у любителей экотуризма. Безлюдные песчаные пляжи с минимальной инфраструктурой привлекают приверженцев спокойного уединенного отдыха, дайвингисты стремятся сюда, чтобы поплавать вдоль красивого рифа у побережья острова.

находятся на расстоянии 11 км от берега. Попасть туда можно на туристическом катере. Два пустынных острова популярны у любителей экотуризма. Безлюдные песчаные пляжи с минимальной инфраструктурой привлекают приверженцев спокойного уединенного отдыха, дайвингисты стремятся сюда, чтобы поплавать вдоль красивого рифа у побережья острова. Деревня кочевников-бедуинов , исконных жителей пустыни, расположена в Сахаре в 30 км от города. Добраться сюда можно с организованной экскурсией на джипах или квадроциклах. Сюда стоит съездить тем, кто хочет посмотреть на жизнь кочевого народа в естественных условиях, познакомиться с его традициями и культурой.

, исконных жителей пустыни, расположена в Сахаре в 30 км от города. Добраться сюда можно с организованной экскурсией на джипах или квадроциклах. Сюда стоит съездить тем, кто хочет посмотреть на жизнь кочевого народа в естественных условиях, познакомиться с его традициями и культурой. Дайверы со всего мира стремятся погрузиться на дно залива Губаль, чтобы своими глазами увидеть «кладбище кораблей». Много веков подряд острые коралловые рифы служили причиной гибели судов. Их остатки до сих пор покоятся в здешних водах.

Особенности города

История Хургады Местный торговец на рынке Хургады

История Хургады началась в 20-х годах 19 века, когда британские нефтепромышленники обнаружили здесь залежи «черного золота». Так появился небольшой промышленный поселок на берегу Красного моря. Во времена египетско-израильского противостояния тут была организована военная база египетской армии с портом и аэродромом, которые впоследствии стали использоваться для приема гражданских туристических самолетов и судов. В 1983 году, когда был построен первый отель Шератон, место с идеальными пляжами, прекрасным климатом и красивыми подводными рифами стало именоваться курортом.

началась в 20-х годах 19 века, когда британские нефтепромышленники обнаружили здесь залежи «черного золота». Так появился небольшой промышленный поселок на берегу Красного моря. Во времена египетско-израильского противостояния тут была организована военная база египетской армии с портом и аэродромом, которые впоследствии стали использоваться для приема гражданских туристических самолетов и судов. В 1983 году, когда был построен первый отель Шератон, место с идеальными пляжами, прекрасным климатом и красивыми подводными рифами стало именоваться курортом. Большую часть населения составляют арабы , менталитет которых сильно отличается от нашего. Все решения принимают мужчины, общаться с восточными женщинами можно только с их разрешения. Жители Хургады не пунктуальны: опоздать на встречу – привычное дело. Такой поступок нельзя расценивать как неуважение, скорее – это дань традиции. Здесь принято брать время на раздумье перед подписанием договора или совершением сделки. Несмотря на то, что граждане страны вежливы, приветливы и дружелюбны, многие торговцы могут, улыбаясь, обмануть или обсчитать на рынке незадачливого туриста.

, менталитет которых сильно отличается от нашего. Все решения принимают мужчины, общаться с восточными женщинами можно только с их разрешения. Жители Хургады не пунктуальны: опоздать на встречу – привычное дело. Такой поступок нельзя расценивать как неуважение, скорее – это дань традиции. Здесь принято брать время на раздумье перед подписанием договора или совершением сделки. Несмотря на то, что граждане страны вежливы, приветливы и дружелюбны, многие торговцы могут, улыбаясь, обмануть или обсчитать на рынке незадачливого туриста. Город живет туризмом , тут высокая конкуренция, поэтому здешний отдых не очень обременителен для семейного бюджета. Выгоднее всего покупать туры в отели, работающие по системе «все включено». Дополнительно потратиться придется только на экскурсии. Цены на продукты в супермаркетах в пересчете на рубли такие же, как в России. Общественный транспорт очень дешевый, на такси передвигаться по городу дороже. На рынках и в сувенирных лавках принято торговаться, при удачном исходе цену на товар можно сбить вдвое. Обедать выгоднее в ресторанах национальной кухни, там, где питаются местные.

, тут высокая конкуренция, поэтому здешний отдых не очень обременителен для семейного бюджета. Выгоднее всего покупать туры в отели, работающие по системе «все включено». Дополнительно потратиться придется только на экскурсии. Цены на продукты в супермаркетах в пересчете на рубли такие же, как в России. Общественный транспорт очень дешевый, на такси передвигаться по городу дороже. На рынках и в сувенирных лавках принято торговаться, при удачном исходе цену на товар можно сбить вдвое. Обедать выгоднее в ресторанах национальной кухни, там, где питаются местные. На территории отеля за безопасностью следят охранники, а вот на городских улицах туристам следует вести себя должным образом, чтобы не попасть в беду. Женщинам не следует выходить в город в откровенных нарядах, лучше выбрать одежду, прикрывающую колени, грудь и руки. Это позволит вам избежать чрезмерного внимания со стороны мужского населения. Нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения считается административным правонарушением. На рынках, базарах, а также вдали от туристических маршрутов следует быть наиболее бдительным, стараться убирать бумажник и ценные вещи на дно сумки, которую лучше держать крепче.

Интересный факт: совершать намаз в мусульманской традиции принято несколько раз в день. Ничего удивительного, когда в определенное время охранник в музее и продавец в магазине, отложив все дела, расстилают специальный коврик и, устремив взор на восток, начинают молиться Аллаху.

Климат

Климат в Хургаде

Характерными особенностями тропического пустынного климата являются: жаркое лето и теплая зима, низкая влажность воздуха, минимальное количество осадков и сильные ветры.

В хургаду стоит ехать весной и осенью – это время высокого сезона на курорте. Летом отпуск лучше провести на пляжах европейских стран. В это время года здесь стоит невыносимая жара, и на солнце находиться невозможно. Зимой туристов тоже довольно мало из-за резкого перепада температур в дневное и ночное время, а также из-за сильного ветра. Исключение составляет период с конца декабря до середины января. В пору Рождественских и Новогодних праздников отели забиты отдыхающими.

– это время высокого сезона на курорте. отпуск лучше провести на пляжах европейских стран. В это время года здесь стоит невыносимая жара, и на солнце находиться невозможно. туристов тоже довольно мало из-за резкого перепада температур в дневное и ночное время, а также из-за сильного ветра. Исключение составляет период с конца декабря до середины января. В пору Рождественских и Новогодних праздников отели забиты отдыхающими. Летом на улицах Хургады стоит невыносимая жара. Столбик термометра в тени может достигать отметки в +40 градусов, на солнце - до +50. Спастись от жары в море сложно - воды Красного моря прогреваются до +30. С конца марта и до середины мая на курорте прекрасная летняя погода: температура воздуха - +25-+30, воды - +22-+26. Осенью в городе тепло и солнечно. Днем на улице до + 27, вечером и ночью холоднее - +18-+23. Для зимнего сезона характерны более резкие перепады температур. В первой половине дня воздух прогревается до + 24, а вот ночью может быть +10-+12. В феврале ветер усиливается, и выходить из воды становится некомфортно. Купаться в море можно почти весь год за исключением нескольких недель, когда температура воды опускается ниже отметки в +17 градусов. Отменный загар можно получить на пляже в любое время года, так как солнце светит здесь постоянно.

Чем заняться в разное время года

Дайвинг – одно из самых популярных развлечений в Хургаде Хургада – это кайт мекка В целях шоппинга можно посетить Hurghada City Center Посетите аквапарки Из Хургады вы можете отправиться на одну из многочисленных экскурсий

В Хургаде помимо пляжного отдыха можно найти для себя массу развлечений:

Летом с территории отеля лучше выходить в утренние и вечерние часы, захватив с собой бутылку воды, головной убор и солнцезащитный крем. Приятно провести время можно в одном из многочисленных аквапарков города, посетить гранд Аквариум или пройтись по торговым центрам, в которых работают кондиционеры.

с территории отеля лучше выходить в утренние и вечерние часы, захватив с собой бутылку воды, головной убор и солнцезащитный крем. Приятно провести время можно в одном из многочисленных аквапарков города, посетить гранд Аквариум или пройтись по торговым центрам, в которых работают кондиционеры. Сезон дайвинга начинается в конце апреля и заканчивается только к середине октября. Именно в это время комфортная температура воды и отсутствие течений позволяют насладиться красотами подводного мира Красного моря.

начинается в конце апреля и заканчивается только к середине октября. Именно в это время комфортная температура воды и отсутствие течений позволяют насладиться красотами подводного мира Красного моря. Зимний период , а также конец осени и начало весны наиболее благоприятны для экскурсионных поездок на дальние расстояния. В это время можно долго ходить по музеям под открытым небом, не боясь получить тепловой удар. Избегать поездок по пустыне стоит только в период сильных ветров, которые активно дуют в феврале.

, а также конец осени и начало весны наиболее благоприятны для экскурсионных поездок на дальние расстояния. В это время можно долго ходить по музеям под открытым небом, не боясь получить тепловой удар. Избегать поездок по пустыне стоит только в период сильных ветров, которые активно дуют в феврале. Сезон ветров – отличное время для занятий кайтсерфингом. Поклонники этого вида спорта заранее бронируют номера в отелях на конец января-начало февраля.

Фестивали Хургады

На рыболовном турнире Красного моря Sandbox Festival Miss Mermaid Red Sea 2016 год

Многие стараются приурочить свой отпуск к проведению тематического фестиваля, чтобы совместить пляжный отдых с любимым занятием или насладиться увлекательным зрелищем.

В феврале на курорте проходит рыболовный турнир Красного моря . Три дня участники, приехавшие со всех уголков страны, соревнуются в своем мастерстве. Улов оценивает опытное жюри и выбирает победителя. В рамках Red Sea Fishing Tournament проводятся мастер-классы по рыбной ловле, тематические выставки и конкурсы для зрителей.

. Три дня участники, приехавшие со всех уголков страны, соревнуются в своем мастерстве. Улов оценивает опытное жюри и выбирает победителя. В рамках проводятся мастер-классы по рыбной ловле, тематические выставки и конкурсы для зрителей. Трехдневный марафон электронной музыки под названием Sandbox Festival проходит ежегодно в районе Эль-Гуна в начале мая. Круглосуточно в клубе Du Port свои сеты играют местные и зарубежные диджеи, выступают популярные исполнители.

проходит ежегодно в районе Эль-Гуна в начале мая. Круглосуточно в клубе Du Port свои сеты играют местные и зарубежные диджеи, выступают популярные исполнители. Начало мая стало временем проведения еще одного интересного фестиваля. Компетентное жюри конкурса красоты Miss Mermaid Red Sea выбирает самую привлекательную «русалочку» побережья. Участницы мероприятия облачаются в костюмы дочери Посейдона и дефилируют по подиуму отеля Барон Палас в Сахл Хашише.

Интересный факт: в Египте много государственных и религиозных праздников, которые с размахом отмечают все местные жители. Отдыхающие узнают о них только в том случае, когда в отель приезжает большое количество египтян? чтобы шумно отпраздновать то или иное событие.

Местная египетская кухня

Котлеты киббех Суп Молохея Фул медамес Аиш балади Момбар

В ресторанах отелей чаще всего подают блюда европейской кухни. Чтобы попробовать местные деликатесы, лучше отправиться в ресторан восточной кухни. Ведь с помощью еды можно дополнить впечатление о стране пребывания.

Крупные котлеты киббех готовят из булгура с добавлением бараньего или козьего фарша. Их обжаривают в масле до образования хрустящей корочки. Подается это жирное кушанье с гарниром из риса.

готовят из булгура с добавлением бараньего или козьего фарша. Их обжаривают в масле до образования хрустящей корочки. Подается это жирное кушанье с гарниром из риса. Основу зеленого супа молохея составляют листья джута, а пикантность и остроту ему придают специи и чеснок. Готовят блюдо на мясном бульоне.

составляют листья джута, а пикантность и остроту ему придают специи и чеснок. Готовят блюдо на мясном бульоне. На завтрак жители страны фараонов любят есть фул медамес – сытную кашу из бобов, сваренную с добавлением специй, томатов и оливкового масла. Ее едят с пресными лепешками и яйцами.

– сытную кашу из бобов, сваренную с добавлением специй, томатов и оливкового масла. Ее едят с пресными лепешками и яйцами. В Египте изготавливают два вида сыра: твердый – гибна рас и мягкий – гибна домиати . Соленый, твердый выдержанный гибна рас хорошо сочетается с сухими красными винами. С добавлением мягкого творожного сыра готовят многие блюда местной кухни.

и мягкий – . Соленый, твердый выдержанный гибна рас хорошо сочетается с сухими красными винами. С добавлением мягкого творожного сыра готовят многие блюда местной кухни. Египетские хлебные лепешки аиш балади напоминают знакомый нам лаваш, который подрумянивают в тандырах. Аиш балади также делают на воде из пшеничной муки с добавлением дрожжей, а пекут в глиняных печах.

напоминают знакомый нам лаваш, который подрумянивают в тандырах. Аиш балади также делают на воде из пшеничной муки с добавлением дрожжей, а пекут в глиняных печах. Рисовые колбаски момбар – национальный египетский фастфуд, который продают на улицах городов. Баранью кишку начиняют рисом, овощами, иногда мясом и варят до готовности, а потом обжаривают в раскаленном масле.

– национальный египетский фастфуд, который продают на улицах городов. Баранью кишку начиняют рисом, овощами, иногда мясом и варят до готовности, а потом обжаривают в раскаленном масле. Интересный факт: во все блюда национальной кухни добавляют большое количество специй. Это не только дань традиции, но и необходимость – обилие пряных трав и семян предотвращает продукты питания от порчи на жаре.

Где лучше размещаться в Хургаде?

Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort Территория отеля Marlin Inn Azur Resort Отель Jungle Aqua Park Albatros Palace Resort Отель Aqua Vista Resort

В Хургаде выгоднее и комфортнее всего селиться в отельных комплексах. На стоимость проживания влияет:

месторасположение гостиницы;

удаленность от моря;

наличие собственного пляжа;

количество звезд;

дополнительные услуги: аквапарк, спа-салон, тренажерный зал и т.д.

Наиболее популярными отелями считаются:

Посетившие их туристы поставили им высокие баллы за качество обслуживания, сервис, питание и ухоженность территории.

Для тех, кто планирует долгосрочный отпуск, удобнее снять квартиру или апартаменты. Стоимость такого проживания будет ниже, чем в отеле, но питаться придется самостоятельно. В высокий сезон арендовать жилье лучше на популярном сайте, чтобы не нарваться на мошенников.

Дешевого жилья на курорте мало, в основном – это хостелы, в которых останавливаются молодые люди, приехавшие на какой-нибудь фестиваль.

Как добраться до Хургады

Международный аэропорт Хургады Самолёт авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Хургады

Для въезда в страну пирамид наличие визы обязательно. Она выдается на срок до 30 дней и стоит 25$. Оформить визу можно заранее на сайте visa2egypt.gov.eg или в аэропорту по прилёте. Тем, кто получил электронный документ, нет необходимости стоять в очереди.

Добраться до Хургады из России можно только самолетом.

Из Москвы лететь быстрее и дешевле всего, т.к. оттуда осуществляются прямые рейсы. Минимальное время в пути составит 4.5 часа, с пересадкой в Каире – 7.5 часов. Из Санкт-Петербурга долететь без пересадок можно за 5 часов 40 минут. Из других городов страны прямых рейсов до курорта нет. Время в пути составит дорогу до столицы и продолжительность прямого перелета оттуда.

От аэропорта до отеля вас доставит трансфер, предоставленный вашим туроператором, отелем или забронированным вами заранее, например, на kiwitaxi.ru.

Самостоятельно передвигаться по городу дешевле всего на общественном транспорте. Стоимость поездки колеблется от 1 до 2.5 фунтов. Поездка на такси будет более комфортной, а ее стоимость не сильно ударит по карману. Заплатить водителю придется около 25-30 фунтов, а если поторговаться, то и того меньше. Между городами курсируют рейсовые автобусы. Цены на билеты зависят от расстояния.

Сувениры из Хургады

Египетский чай Восточные сладости Фигурки в виде скарабея Свитки папируса Ароматические масла

Из дальних путешествий мало кто возвращается с пустыми руками. Так что же привезти из африканского города?

К наиболее популярным «съедобным» сувенирам можно отнести красный египетский чай, твердые сыры миш и руми, египетское пиво и популярные восточные сладости.

Большой популярностью пользуются декоративные фигурки жука-скарабея, богини Бастет, а также миниатюрные копии пирамиды Хеопса и Сфинкса.

Ароматические масла на все случаи жизни.

Свитки папируса, выполненные по старинным технологиям.

Ни в коем случае не вздумайте вывозить из страны раковины, найденные на дне Красного моря, – это уголовное преступление.

Плюсы минусы отдыха в Хургаде

Музей песчаных фигур «Sand City» Парк «Египет в миниатюре»

Для того чтобы решить, стоит ли проводить свой отпуск на этом курорте, ознакомьтесь с его плюсами и минусами. К негативным моментам можно отнести:

Не всегда местный сервис «дотягивает» до европейского по всем показателям. Излишняя навязчивость местных жителей и обслуживающего персонала в отелях. Ограничение в самостоятельном перемещении по городу и стране: для безопасности туристов въезды и выезды из города контролируются блок-постами.

Плюсами данного места несомненно являются:

Обилие отелей разного класса и уровня комфортности. Соотношение «цена-качество» на высшем уровне - возможность комфортно отдохнуть на берегу моря за небольшую плату. Удобство совмещения пляжного отдыха с интересной культурной программой.

Что нужно обязательно сделать

Изучите коралловый риф, приемлемым для вас способом Посетите Коптскую церковь Изучите Долину царей Совершите сафари по пустыне на квадроциклах Обязательно погрузитесь с аквалангом, чтобы изучить подводную жизнь Красного моря

Если вы приехали в Хургаду, то обязательно:

полюбуйтесь красотами кораллового рифа;

прогуляйтесь по улочкам Старого города, зайдите в Коптскую церковь и осмотрите мечеть Эль-Мина;

съездите на квадроциклах в пустыню;

посетите Луксор и долину царей;

отведайте блюда местной кухни в национальном ресторане.

В первый же день своего пребывания на курорте окунитесь в теплые воды Красного моря, а в последний - не забудьте купить сувениры близким и друзьям.

И непременно попробуйте погрузиться с аквалангом, ведь только так вы сможете ближе познакомиться со всем разнообразием обитателей морских глубин. Природа – это то, ради чего в Хургаду возвращаются снова и снова.