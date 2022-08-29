Приглашаю вас в двухдневное путешествие в древний город Асуан на берегу Нила.
Этот небольшой городок известен благодаря впечатляющей плотине, которая сдерживает полноводную, самую длинную в мире реку. На второй день мы отправимся к границе с Суданом, чтобы посетить храмовый комплекс Абу-Симбел.
Здесь вы увидите одно из сокровищ древнеегипетской архитектуры, высеченное в скале во времена Рамсеса II и сохранившееся до наших дней.
Описание тураС самого раннего утра из Хургады вы отправитесь в Асуан — в этот живописный город, расположенный на восточном берегу Нила. Дорога займёт около 6 часов. В Асуане как и в Абу-Симбеле вас будет сопровождать русскоговорящий гид. В этом красивом городе в первый день вы увидите Асуанскую плотину и Лотос, а на следующий день — Абу Симбел. День 1: город Асуан В первый день нашего путешествия вы совершите визит в небольшой город Асуан. Асуанская плотина — крупнейшая гидротехническая система сооружений на реке Нил в Египте около города Асуана. Без водохранилища Нил выходил из берегов каждый год в летние месяца. Задача этого водного проекта заключалась в предотвращении наводнений, чтобы обеспечить Египет электричеством и создать сеть оросительных каналов для сельского хозяйства. Впервые в истории Египта разливы Нила были взяты под контроль. Плотина создала огромный водный резервуар. Это одно из самых больших искусственных озёр в мире. Высотную плотину, возведённую с помощью советских специалистов, считают одним из главных сооружений ХХ века. Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанской плотины состоялось 15 января 1971 года. На левом берегу реки, у западного основания плотины, воздвигнут монумент советско-арабской дружбы. Пять лепестков лотоса взметнулись ввысь на 75 метров. Монумент сооружён по проекту архитекторов П. Павлова и Ю. Омельченко, эскизы выполнял скульптор Эрнст Неизвестный. На центральном пилоне выбиты слова Президента Насера. Со смотровой площадки видны и Асуан, и плотина, и водохранилище. После осмотра достопримечательностей в Асуан — вас разместят в гостинице (3*). Так же вечером у вас будет свободное время и если вы не очень устанете, то сможете самостоятельно походить по городу. День 2: Храмовый комплекс Абу-Симбел Около трёх часов утра из гостиницы вы отправляетесь в Абу-Симбел, дорога до которого займёт приблизительно 3,5 часа в одну сторону (только в сопровождении полицейского конвоя) вы поедете осматривать самую красивую достопримечательность Египта — Абу-Симбел. «Пещерный храм Абу-Симбел — бессмертный памятник героя. Воистину был горд и смел, кто в скалах вырубил такое…». Абу-Симбел находится в Нубии, в 280 км. южнее Асуана. Это скала на западном берегу Нила, в которой высечены два знаменитых храма. Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь царя Рамсеса II, другой, малый, — в честь его первой жены, царицы Нефертари. В первом из них изображен царь. У входа в храм, по бокам, высечены в скале четыре колоссальных изображения сидящего царя, высотой около 20 м. Эти статуи играют роль поддерживающих фасад колонн. Руки фараона лежат на коленях; голова увенчана двойной короной правителя Верхнего и Нижнего Египта. Вторая статуя разрушена, голова её лежит на земле. Во время строительства Асуанской плотины было рассчитано, что озеро Насер уничтожит храмовый комплекс (вода зальёт его полностью). В 1963 году утверждается проект переноса всей скалы с храмовым комплексом выше озера Насер. В апреле 1964 года начинается крупномасштабная операция по переносу храмов Абу-Симбела выше уровня вод озера Насер. Работы были закончены 22 сентября 1968 года. Как и три тысячи лет назад, солнечные лучи пронзают пространство храма и освещают статуи Рамсеса II, Амона — Ра и Хармахиса. Бог мрака Птах, как всегда, остается в темноте. 2 раза в год — 22 февраля и 22 октября — в 6 часов утра первый луч Солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 метров, по 6 минут луч задерживается на статуях Амона и Ра и 12 минут ярко освещает Рамсеса II. Ежегодно в эти дни жители Абу-Симбела устраивают для туристов праздники с музыкой, песнями, танцами. После просмотра храмового комплекса в Абу-Симбеле, вы возвращаетесь в Хургаду. Обратная дорога займёт у вас около 8,5 часов. Важная информация Туристы, отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы острова Филе
- Асуанская плотина
- Абу-Симбел
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Туристы, отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны. До 4-х человек - за всех 20 $, 5 человек и более - за всех 30 $.
Ваш отель
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.9
Основано на 19 отзывах
M
Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
А
"Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть.
В
Самый красивый храм Египта.
А
Удивительный монумент выточен в скале при правлении Рамзеса 2. Сюда стоит съездить на экскурсию
E
Потресающие захоронения!
"
Очень интересное место!
U
Удивительное монументальное сооружение. Восхищает своим величием. Но и ещё больше восхищает безприцедентный план ЮНЕСКО о его переносе на новое место, чтобы избежать затопления. Я руками притронулся к трёх тысячелетней истории. И это здорово.
Н
Уникальное место - там два храма фараона Рамзеса второго и царицы Нефертари высеченные в скале. После строительства Ассуанской плотины храмы попали в зону затопления от водохранилища Нассер и советские инженеры
