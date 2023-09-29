Выездные туры из Хургады

Найдено 7 туров в категории «Выездные» в Хургаде, цены от $59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
$175 за человека
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Асуан и к храм Абу-Симбел
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Экскурсия в Каир на автобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Экскурсия в Каир на автобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Двухдневная экскурсия по Луксору
Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    29 сентября 2023
    Каир из Хургады
    Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается
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    и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в
  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
    Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
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    Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой

  • O
    Olesya
    10 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
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    гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!

  • L
    Lyudmila
    1 ноября 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Историческая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
  • M
    Moisha
    29 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
  • А
    Алексей
    26 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    "Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
  • В
    Вадим
    18 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самый красивый храм Египта.
  • Е
    Егор
    7 января 2022
    Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
    Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
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    с бестолковым экскурсоводом, чем тратил время на посещение производителя масел (некоторые масла посредственного качества, а цены выше, чем то, где можно купить нормальную продукцию того же рода в России) и хлопка (там вообще продукция в основном неуникальная, неконкурентоспособная).

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Выездные" можно забронировать 7 авторских туров от 59 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Туры по окрестностям Хургады и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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