Туры от вашего отеля в Хургаде

Найдено 4 тура в категории «От вашего отеля» в Хургаде, цены от $175. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Луксор на 2 дня из Хургады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
21 отзыв
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
6 июля в 05:00
13 июля в 05:00
$175 за человека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
$175 за человека
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Асуан и к храм Абу-Симбел
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
    Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
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    Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой

  • O
    Olesya
    10 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
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    гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!

  • M
    Moisha
    29 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
  • А
    Алексей
    26 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    "Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
  • В
    Вадим
    18 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самый красивый храм Египта.
  • Е
    Егор
    7 января 2022
    Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
    Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
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    с бестолковым экскурсоводом, чем тратил время на посещение производителя масел (некоторые масла посредственного качества, а цены выше, чем то, где можно купить нормальную продукцию того же рода в России) и хлопка (там вообще продукция в основном неуникальная, неконкурентоспособная).

  • A
    Antonina
    15 ноября 2021
    Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
    Хороший маршрут. Возможность за поездку посмотреть довольно много.
  • D
    Den
    6 февраля 2021
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
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    Амона и Птаху. При этом, у всех богов лицо фараона. Мне так понравился храм Рамсеса, что я приобрел в египетской лавке картину художества неизвестного мастера размером на половину стены. Поместил под стекло и в рамку. Теперь напоминает мне о путешествии.

  • E
    E
    16 октября 2020
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Потресающие захоронения!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «От вашего отеля»

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  3. Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
  4. Асуан и к храм Абу-Симбел
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 тура от 175 до 390. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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