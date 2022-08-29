Абу-Симбел – туры в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «Абу-Симбел» в Хургаде, цены от $350, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
На автобусе
11 отзывов
2 дня
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Асуан и к храм Абу-Симбел
На автобусе
11 отзывов
2 дня
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
На автобусе
скидка
35%
1 день 17 часов
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
2 авг в 03:00
690$449 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • M
    Moisha
    29 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
  • А
    Алексей
    26 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    "Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
  • В
    Вадим
    18 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самый красивый храм Египта.
  • D
    Den
    6 февраля 2021
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
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    Амона и Птаху. При этом, у всех богов лицо фараона. Мне так понравился храм Рамсеса, что я приобрел в египетской лавке картину художества неизвестного мастера размером на половину стены. Поместил под стекло и в рамку. Теперь напоминает мне о путешествии.

  • E
    E
    16 октября 2020
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Потресающие захоронения!
  • O
    Olena
    18 сентября 2020
    Асуан и к храм Абу-Симбел
    Очень интересное место!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Абу-Симбел»

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Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Абу-Симбел" можно забронировать 3 тура от 350 до 449 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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