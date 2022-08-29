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Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
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2 дня
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
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Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
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Последние отзывы на туры
- MMoisha29 августа 2022Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
- ААлексей26 августа 2022"Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
- ВВадим18 августа 2022Самый красивый храм Египта.
- DDen6 февраля 2021Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
- EE16 октября 2020Потресающие захоронения!
- OOlena18 сентября 2020Очень интересное место!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Абу-Симбел»
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