Т Татьяна Каир и Александрия на автобусе (2 дня) Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.

Т Татьяна В Луксор на 2 дня из Хургады читать дальше Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.

O Olesya В Луксор на 2 дня из Хургады читать дальше гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво! Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,

L Lyudmila В Луксор на 2 дня из Хургады Историческая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.

M Moisha Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)

А Алексей Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта "Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "

В Вадим Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта Самый красивый храм Египта.

Е Егор Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море читать дальше с бестолковым экскурсоводом, чем тратил время на посещение производителя масел (некоторые масла посредственного качества, а цены выше, чем то, где можно купить нормальную продукцию того же рода в России) и хлопка (там вообще продукция в основном неуникальная, неконкурентоспособная). Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем

D Den Асуан и к храм Абу-Симбел читать дальше Амона и Птаху. При этом, у всех богов лицо фараона. Мне так понравился храм Рамсеса, что я приобрел в египетской лавке картину художества неизвестного мастера размером на половину стены. Поместил под стекло и в рамку. Теперь напоминает мне о путешествии. Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,