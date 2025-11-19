Отправьтесь из Каира в прибрежную Александрию, чтобы увидеть подземные катакомбы, современную библиотеку и крепость на месте знаменитого маяка.
В течение одного дня вы почувствуете дух античного города, прогуляетесь по набережной и узнаете неожиданные факты из его греко-римского прошлого. Всё продумано: трансфер, сопровождение русскоязычного гида, время на фото и обед. Отличный маршрут для тех, кто хочет сменить обстановку и насладиться морским воздухом.
В течение одного дня вы почувствуете дух античного города, прогуляетесь по набережной и узнаете неожиданные факты из его греко-римского прошлого. Всё продумано: трансфер, сопровождение русскоязычного гида, время на фото и обед. Отличный маршрут для тех, кто хочет сменить обстановку и насладиться морским воздухом.
Описание экскурсииОднодневная поездка из Каира в Александрии познакомит вас с атмосферой средиземноморского города, некогда бывшего культурной столицей Египта. Выезд из Каира — рано утром, дорога занимает около 3 часов. Первым делом вы посетите катакомбы Ком-эль-Шукафа — уникальный подземный некрополь с сохранившимися барельефами, саркофагами и залами римско-египетского периода. Далее знаменитая Библиотека Александрии: при наличии возможности (кроме пятницы и субботы) можно зайти внутрь. Обед — по желанию, в проверенном рыбном ресторане с видом на море. Затем прогулка вдоль живописной набережной Средиземного моря и посещение крепости Кайт-Бей, построенной на месте легендарного Александрийского маяка.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение:
- Катакомб Ком-эль-Шукафа
- Библиотеки Александрии (вход внутрь - при отсутствии выходных)
- Прогулка по набережной Средиземного моря
- Крепости Кайт-Бей
Что включено
- Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом-историком (либо его коллегой) из Александрии
- Все трансферы туда и обратно (около 3 часов в каждую сторону)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед в рыбном ресторане (по желанию)
- Вход в библиотеку возможен только при отсутствии выходных дней (в Египте это пятница и суббота) - в эти дни экскурсия проводится без захода внутрь
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$193
$350 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$256
$320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: В Каире
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$250 за всё до 3 чел.