Отправьтесь из Каира в прибрежную Александрию, чтобы увидеть подземные катакомбы, современную библиотеку и крепость на месте знаменитого маяка.



В течение одного дня вы почувствуете дух античного города, прогуляетесь по набережной и узнаете неожиданные факты из его греко-римского прошлого. Всё продумано: трансфер, сопровождение русскоязычного гида, время на фото и обед. Отличный маршрут для тех, кто хочет сменить обстановку и насладиться морским воздухом.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-8 человек $300 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Однодневная поездка из Каира в Александрии познакомит вас с атмосферой средиземноморского города, некогда бывшего культурной столицей Египта. Выезд из Каира — рано утром, дорога занимает около 3 часов. Первым делом вы посетите катакомбы Ком-эль-Шукафа — уникальный подземный некрополь с сохранившимися барельефами, саркофагами и залами римско-египетского периода. Далее знаменитая Библиотека Александрии: при наличии возможности (кроме пятницы и субботы) можно зайти внутрь. Обед — по желанию, в проверенном рыбном ресторане с видом на море. Затем прогулка вдоль живописной набережной Средиземного моря и посещение крепости Кайт-Бей, построенной на месте легендарного Александрийского маяка.

