Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию

Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия

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Египет называют сердцем истории, а Александрию — сердцем Египта.

Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь андалузской архитектурой мечети и современным зданием библиотеки.
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
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Описание

Что вас ожидает

Форт Кайт-Бей. Это oхранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.

Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.

Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси. Одна из известнейших и красивейших мечетей Александрии названа в честь суфийского святого, жившего в 13 веке. Оказавшись в храме, вы оцените андалузский стиль архитектуры. Мечеть декорирована мозаичными панно и искусственным камнем, а верхняя часть украшена картинами в традиционном арабском стиле.

Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Истории о современном Египте

Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.

Примерный тайминг

  • Выезд в Александрию в 06:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой.
  • Дорога до Александрии занимает 2,5 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут.
  • Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращаемся в Каир к 18:00.

По вашему желанию и договорённости с гидом можно заменить некоторые достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы: билеты в форт Кайт-Бей — $5/чел., билеты в римский амфитеатр — $5/чел., обед — $7–10
  • Билеты оплачиваются в местной валюте. Для детей 6–12 лет и студентов — 50 % скидка, для детей до 6 лет бесплатно
  • Забeрём вас из любого места/отеля в Каире и привезём обратно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Александрия

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