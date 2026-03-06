Египет называют сердцем истории, а Александрию — сердцем Египта. Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форт Кайт-Бей. Это охранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.

Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.

Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.

Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Истории о современном Египте

Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.

Примерный тайминг

Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой

Дорога до Александрии занимает 2,5 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут

Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращаемся в Каир к 18:00

По вашему желанию и договорённости с гидом можно заменить некоторые достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида

Дополнительные расходы — входные билеты:

— форт Кайт-Бей — $7 за чел.

— римский амфитеатр — $7 за чел.

— Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.

— Александрийская библиотека — $7 за чел., дети 6-12 лет — скидка 50%, дети до 6 лет — бесплатно