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Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию

Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Египет называют сердцем истории, а Александрию — сердцем Египта.

Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима.

Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.
4.7
6 отзывов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию

Описание экскурсии

Форт Кайт-Бей. Это охранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.

Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.

Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.

Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Истории о современном Египте

Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.

Примерный тайминг

  • Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой
  • Дорога до Александрии занимает 2,5 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут
  • Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращаемся в Каир к 18:00

По вашему желанию и договорённости с гидом можно заменить некоторые достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы — входные билеты:

— форт Кайт-Бей — $7 за чел.
— римский амфитеатр — $7 за чел.
— Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.
— Александрийская библиотека — $7 за чел., дети 6-12 лет — скидка 50%, дети до 6 лет — бесплатно

  • Забeрём вас из любого места/отеля в Каире и привезём обратно
  • Александрийская библиотека не работает в пятницу. В остальные дни не допускают детей младше 4 лет
  • Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов (Новый Каир, Новая административная столица, г. 6 Октября, аэропорт Каира, аэропорт Сфинкса) — стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3601 туриста
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
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экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Нашим гидом в Александрии был Мустафа и я готова поставить ему самую высокую оценку. Было содержательно, легко и комфортно. То, что гид является преподавателем русского в университете и находится не
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только в египетском, но и в российском контексте - большой плюс.
Организация экскурсии так же была отличной. Водитель приехал вовремя, на чистом автомобиле, вел машину очень аккуратно.
Так, что если вы любите историю или хотите посмотреть менее туристический (чем Каир или Луксор) Египет, Александрия подходящий вариант.

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Н
Экскурсию в Александрии нам провел Мустафа - высоко образованный с прекрасным русским языком - преподаватель Александрийского университета. мы влюбились в прекрасную Александрию, все, что было запланировано, нам показали, детально про все рассказал Мустафа. Из неочевидного - потрясла современная Александрийская библиотека. ну и «вишенка на торте» - прекрасный обед со свежей рыбой. всем рекомендую однозначно
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Светлана
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и мы смогли посетить основные достопримечательности Александрии. Организатор и гид смогли нам организовать даже скидку,
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за что я очень благодарна. Гид очень приятный и знающий, настоящий профессионал. Проявлял такт и терпение, рассказывал очень интересно. Те красоты Александрии, что он нам показал, захватывало дух! Обязательно берите именно эту экскурсию. Поверьте мне, я очень разборчивый человек и мне непросто угодить. Здесь же было всё шикарно. Спасибо ребятам!

Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
Эта экскурсия была шикарной! Отличный организатор и прекрасный гид Амр! Все наши пожелания были учтены и
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С
Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе, сколько в наполнении самой экскурсии. Считаю потерей времени посещение Александрийской библиотеки. Может быть это
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и достояние нации, но смотреть там нечего от слова совсем. Из трех локаций мне понравились только амфитеатр и крепость, там есть где походить и посмотреть. Свобдного времени на самостоятельный осмотр локаций практически не выделялось. Просила исключить обед, чтобы погуляь по набережной, не услышали. Уверена, что в Александрии есть много более интересных мест, которые можно посетить и получить от этого удовольствие.
Итог:
НЕ комфортно НЕ интересно НЕ стоит своих денег.
Это мое мнение, каждый решает сам.

Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе,
Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе,
Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе,
Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе,
Скажу сразу, ожидала намного большего. Однозначно не стоит своих денег. И дело не столько в экскурсоводе,
Мухамед
Мухамед
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте Спасибо за отзыв о поездке. Мне жаль, что Вы не нашли на экскурсии то, что ожидали. Программа включила
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знаковые места Александрии: Катакомбы Ком-эль-Шукафа, Форт Кайт-бей, Римский амфитеатр и Александрийскую библиотеку. Это главные достопримечательности Александрии, которые привлекают туристов на такой однодневной поездке. Программа на сайте написана чётко и понятно с коротким описанием каждого в маршруте объекта, чтобы заказчики узнали что именно осмотрят на экскурсии. Нравятся ли места или нет — вопрос субъективный. Уважаю Ваше мнение как и уважаю положительные мнения всех остальных туристов, которые заказали у нас эту экакурсию. Кстати, программа спланирована по рекомендации туристов и постоянного запросов на посещение данных мест.

Надеюсь, что следующее путешествие оправдает все Ваши ожидания.
Желаю Вам всего наилучшего в жизни, успехов в делах. До новых встреч 🤝.

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Т
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались, комфортно и здорово. Гид Мустафа рассказал много интересного, было очень познавательно.
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались,
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались,
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались,
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались,
Нам очень понравилась экскурсия, ездили с командой Мухамеда на две экскурсии, рекомендую! Все прошло как договаривались,
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Д
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо говорил по-русски, был вежлив и внимателен. Советую!
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо
У нас был гид Мохамед в Александрии. Замечательный город и интересная экскурсия! Гид был профессионален, хорошо
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