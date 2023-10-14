Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь андалузской архитектурой мечети и современным зданием библиотеки.
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Описание
Что вас ожидает
Форт Кайт-Бей. Это oхранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.
Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси. Одна из известнейших и красивейших мечетей Александрии названа в честь суфийского святого, жившего в 13 веке. Оказавшись в храме, вы оцените андалузский стиль архитектуры. Мечеть декорирована мозаичными панно и искусственным камнем, а верхняя часть украшена картинами в традиционном арабском стиле.
Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.
Истории о современном Египте
Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.
Примерный тайминг
- Выезд в Александрию в 06:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой.
- Дорога до Александрии занимает 2,5 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут.
- Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращаемся в Каир к 18:00.
По вашему желанию и договорённости с гидом можно заменить некоторые достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Дополнительные расходы: билеты в форт Кайт-Бей — $5/чел., билеты в римский амфитеатр — $5/чел., обед — $7–10
- Билеты оплачиваются в местной валюте. Для детей 6–12 лет и студентов — 50 % скидка, для детей до 6 лет бесплатно
- Забeрём вас из любого места/отеля в Каире и привезём обратно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.