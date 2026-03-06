Приглашаем вас в город, который сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима.
Полюбуетесь коптской архитектурой старейшего собора святого апостола Марка Евангелиста, роскошными золотыми изделиями бывшей королевской семьи Египта, и современным зданием библиотеки.
Описание экскурсии
Форт Кайт-Бей. Это охранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.
Римский амфитеатр, единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.
Катакомбы Ком-Эль-Шукафа. Вы пройдёте по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.
Александрийская библиотека. Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.
Истории о современном Египте
Вы узнаете, как устроена жизнь в египетском обществе. Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберётесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, образовании, острых социальных вопросах и гендерных аспектах.
Примерный тайминг
- Выезд в Александрию в 07:00. Советуем заказать в отеле сухой завтрак с собой
- Дорога до Александрии занимает 2,5 часa. Предусмотрена санитарная остановка на 15–20 минут
- Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращаемся в Каир к 18:00
По вашему желанию и договорённости с гидом можно заменить некоторые достопримечательности с учётом маршрута и длительности поездки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Дополнительные расходы — входные билеты:
— форт Кайт-Бей — $7 за чел.
— римский амфитеатр — $7 за чел.
— Катакомбы Ком-Эль-Шукафа — $7 за чел.
— Александрийская библиотека — $7 за чел., дети 6-12 лет — скидка 50%, дети до 6 лет — бесплатно
- Забeрём вас из любого места/отеля в Каире и привезём обратно
- Александрийская библиотека не работает в пятницу. В остальные дни не допускают детей младше 4 лет
- Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов (Новый Каир, Новая административная столица, г. 6 Октября, аэропорт Каира, аэропорт Сфинкса) — стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды