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Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта

Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
Александрия прекрасна и многолика. Она хранит богатое культурное наследие и древние археологические памятники. С ними мы и хотим вас познакомить.

За один день вы увидите загадочные молчаливые катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в Египте римский амфитеатр, величественную крепость Кайт-Бей и ювелирный музей с прекрасными редкими коллекциями.
5
28 отзывов
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Гид поделится подробностями об истории возникновения этого памятника.

Амфитеатр Александрии

Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Гид расскажет, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.

Крепость Кайт-Бей

Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.

Александрийский ювелирный музей

Сам по себе образец архитектурного искусства, музей построен в европейском стиле — восточное и западное крылья соединены двумя коридорами. Вокруг здания разбит сад с декоративными деревьями и другими растениями. В музее сохранились более 11 тысяч экспонатов — антиквариат, ювелирные украшения, часы, инкрустированные бриллиантами, и другие редкие коллекции.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $55)
  • Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
  • Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $35
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Важно! Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, есть вероятность, что её не удастся провести.

Дополнительные расходы:

  • трансфер для группы 4–10 человек – $45
  • обед – от $11
  • билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа – $4/взрослый, $2/детский
  • билет в амфитеатр – $4/взрослый, $2/детский
  • билет в крепость Кайт-Бей – $4/взрослый, $2/детский

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда на связи и всегда все подскажет и пояснит. Раз уж мы приехали в культурологическую
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поездку, появилась возможность достаточно далеко съездить и в Александрию. Город, конечно, специфический, и сильно отличается от Каира. И, главное, северный, там всегда прохладно и сильные ветра, одевайтесь теплее вне зависимости от сезона.
По нашей просьбе нам заменили посещение римского форума на современную библиотеку Александрину, не пожалели. Среди всех программ наша самая интересная получилась и динамичная, один Музей ювелирного искусства чего стоит, больше такого не встретила в предложениях других организаторов.
Прекрасным и учтивым водителем был Мохаммед Али, забрал нас в 7 утра из отеля, доехали с ним с комфортом 2,5-3 часа туда и обратно, располагает к себе; хорошая и чистая машина (что редкость).
Так как поездка выпала на последнюю неделю Рамадана - конечно было все галопом, так как многие места закрывались в 14-15 часов дня, но этот момент был под контролем гида Саида, интересный человек:) При перемещении от точки к точке нас возили по маршруту, чтобы мы действительно увидели и послушали про город, с разных сторон. Большая часть времени уйдет, конечно, на роскошные катакомбы. В Александрине, ювелирном музее и форте мы послушали необходимую информацию, потом было время на самостоятельно посещение. В целом, нас это устраивало.
Нужно все-таки отметить, что если же вы решились обратиться к местным организаторам, будьте готовы адаптироваться к речи гида с акцентом, он есть у всех, но разной степени. Мы адаптировались к речи Саида сразу и быстро, поэтому все прошло хорошо. И уж без фотографий вы точно не уедете, можете даже не переживать и лишний раз не просить - Саид все сделает за вас:)
По завершении нам предложили пообедать в туристическом месте за 18/25$ (на выбор в зависимости от креветок) с человека, там мы увидели все те группы, с которыми пересекались в течение дня. Место, скажем, на 3 из 5 баллов, все-таки.
В общем, мы рады, что не ошиблись с программой, день вышел очень интересным и насыщенным, спасибо! И к 18 примерно мы уже были в отеле.

Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
Были вдвоем с мамой на экскурсии "Из Каира в Александрию" 18 марта 2026. Организатор Мухаммед всегда
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АНДРЕЙ
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была на хорошем уровне, транспорт комфортный и чистый, водитель аккуратный. Экскурсовод из местных, молодой и перспективный. Итог: рекомендую.
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
Александрия великолепна. Но рекомендую заранее просмотреть маршрут и при необходимости внести свои коррективы. Организация поездки была
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V
Поездка в Александрию оставила у нас приятные впечатления, прежде всего благодаря нашему гиду Мустафе. Он оказался очень эрудированным, увлеченным своим делом и сумел сделать экскурсию интересной и познавательной. Организатор тура
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также проявил себя профессионально: все было хорошо организовано, без накладок и задержек. Отдельно хочется отметить нашего водителя Мухамеда — он был вежливым, доброжелательным и обеспечил комфортную поездку на протяжении всего дня.

В то же время нам показалось, что программу можно сделать более продолжительной (мы закончили экскурсию около обеда). Это сделало бы экскурсию еще более запоминающейся и позволило бы получить более полное представление о городе.

В целом это была хорошая поездка, и мы благодарны гиду за его профессионализм. С небольшими улучшениями маршрут мог бы стать по-настоящему отличным.

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С
Экскурсия очень понравилась! Организатор оперативно ответил на все вопросы, договорились о времени. Водитель подъехал вовремя, очень хорошо вел машину, был приветлив.
В Александрии нас встретил Саид. Программа была оговорена заранее, все
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прошло по плану. В Катакомбах Саид подробно все описал, на все вопросы также отвечал по ходу экскурсии. Подстроился под мамин медленный темп на лестницах, помогал в некоторых местах пройти.
Дополнительно свозил нас в аптеку, за орешками, на мост (договаривались заранее с организатором, доп плата была озвучена также заранее).
Единственный нюанс: вначале была непривычна форма рассказа Саида, но буквально через час мы абсолютно привыкли, так что это не минус, а только лишь особенность.

Экскурсия очень понравилась! Организатор оперативно ответил на все вопросы, договорились о времени. Водитель подъехал вовремя, очень
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Д
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные). Показал все достопримечательности, показал колорит города и народа. Увидели и туристическую и не туристическую Александрию.
Посоветовал очень вкусную традиционную еду, угостил нас вкусным национальным десертом! Нам все очень понравилось!
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).+2
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
Прекрасный гид и очень интересная программа! Отвечал на все вопросы с удовольствием (а мы очень любопытные).
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А
Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед, все пожелания были учтены, машина и водитель были достойные, учитывая сложности с вождением особенно
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в Александрии. Гид по городу был Саид, очень эмоциональный и позитивный, так же все время были окружены вниманием. Все хорошо говорят по русски, водитель понимал по английски. Все понравилось и обед с видом на море прекрасно дополнил впечатления. 👍

Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед,
Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед,
Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед,
Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед,
Все оговорили заранее с Мухаммедом, подкорректировали программу под наши желания, машину запросили больше, так же обед,
Вам был полезен этот отзыв?

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