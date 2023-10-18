Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
За один день вы увидите загадочные молчаливые катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в Египте римский амфитеатр, величественную крепость Кайт-Бей и ювелирный музей с прекрасными редкими коллекциями.
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Описание
Что вас ожидает
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Гид поделится подробностями об истории возникновения этого памятника.
Амфитеатр Александрии
Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Гид расскажет, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.
Крепость Кайт-Бей
Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.
Александрийский ювелирный музей
Сам по себе образец архитектурного искусства, музей построен в европейском стиле — восточное и западное крылья соединены двумя коридорами. Вокруг здания разбит сад с декоративными деревьями и другими растениями. В музее сохранились более 11 тысяч экспонатов — антиквариат, ювелирные украшения, часы, инкрустированные бриллиантами, и другие редкие коллекции.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер для 1-3 человек и услуги гида
- Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно! Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, есть вероятность, что её не удастся провести.
Дополнительные расходы:
- трансфер для группы 4–10 человек – €25
- обед – от $10
- билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа – $4/взрослый, $2/детский
- билет в амфитеатр – $4/взрослый, $2/детский
- билет в крепость Кайт-Бей – $4/взрослый, $2/детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.