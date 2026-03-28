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поездку, появилась возможность достаточно далеко съездить и в Александрию. Город, конечно, специфический, и сильно отличается от Каира. И, главное, северный, там всегда прохладно и сильные ветра, одевайтесь теплее вне зависимости от сезона.

По нашей просьбе нам заменили посещение римского форума на современную библиотеку Александрину, не пожалели. Среди всех программ наша самая интересная получилась и динамичная, один Музей ювелирного искусства чего стоит, больше такого не встретила в предложениях других организаторов.

Прекрасным и учтивым водителем был Мохаммед Али, забрал нас в 7 утра из отеля, доехали с ним с комфортом 2,5-3 часа туда и обратно, располагает к себе; хорошая и чистая машина (что редкость).

Так как поездка выпала на последнюю неделю Рамадана - конечно было все галопом, так как многие места закрывались в 14-15 часов дня, но этот момент был под контролем гида Саида, интересный человек:) При перемещении от точки к точке нас возили по маршруту, чтобы мы действительно увидели и послушали про город, с разных сторон. Большая часть времени уйдет, конечно, на роскошные катакомбы. В Александрине, ювелирном музее и форте мы послушали необходимую информацию, потом было время на самостоятельно посещение. В целом, нас это устраивало.

Нужно все-таки отметить, что если же вы решились обратиться к местным организаторам, будьте готовы адаптироваться к речи гида с акцентом, он есть у всех, но разной степени. Мы адаптировались к речи Саида сразу и быстро, поэтому все прошло хорошо. И уж без фотографий вы точно не уедете, можете даже не переживать и лишний раз не просить - Саид все сделает за вас:)

По завершении нам предложили пообедать в туристическом месте за 18/25$ (на выбор в зависимости от креветок) с человека, там мы увидели все те группы, с которыми пересекались в течение дня. Место, скажем, на 3 из 5 баллов, все-таки.

В общем, мы рады, что не ошиблись с программой, день вышел очень интересным и насыщенным, спасибо! И к 18 примерно мы уже были в отеле.