Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта

Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света

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Александрия прекрасна и многолика. Она хранит богатое культурное наследие и древние археологические памятники. С ними мы и хотим вас познакомить.

За один день вы увидите загадочные молчаливые катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в Египте римский амфитеатр, величественную крепость Кайт-Бей и ювелирный музей с прекрасными редкими коллекциями.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
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Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Гид поделится подробностями об истории возникновения этого памятника.

Амфитеатр Александрии

Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Гид расскажет, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.

Крепость Кайт-Бей

Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.

Александрийский ювелирный музей

Сам по себе образец архитектурного искусства, музей построен в европейском стиле — восточное и западное крылья соединены двумя коридорами. Вокруг здания разбит сад с декоративными деревьями и другими растениями. В музее сохранились более 11 тысяч экспонатов — антиквариат, ювелирные украшения, часы, инкрустированные бриллиантами, и другие редкие коллекции.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер для 1-3 человек и услуги гида
  • Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Важно! Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, есть вероятность, что её не удастся провести.

Дополнительные расходы:

  • трансфер для группы 4–10 человек – €25
  • обед – от $10
  • билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа – $4/взрослый, $2/детский
  • билет в амфитеатр – $4/взрослый, $2/детский
  • билет в крепость Кайт-Бей – $4/взрослый, $2/детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
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На весь день
Александрия
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