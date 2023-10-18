Александрия прекрасна и многолика. Она хранит богатое культурное наследие и древние археологические памятники. С ними мы и хотим вас познакомить. За один день вы увидите загадочные молчаливые катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в Египте римский амфитеатр, величественную крепость Кайт-Бей и ювелирный музей с прекрасными редкими коллекциями.

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Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Гид поделится подробностями об истории возникновения этого памятника.

Амфитеатр Александрии

Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Гид расскажет, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.

Крепость Кайт-Бей

Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.

Александрийский ювелирный музей

Сам по себе образец архитектурного искусства, музей построен в европейском стиле — восточное и западное крылья соединены двумя коридорами. Вокруг здания разбит сад с декоративными деревьями и другими растениями. В музее сохранились более 11 тысяч экспонатов — антиквариат, ювелирные украшения, часы, инкрустированные бриллиантами, и другие редкие коллекции.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер для 1-3 человек и услуги гида

Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно! Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, есть вероятность, что её не удастся провести.

Дополнительные расходы: