За один день вы увидите загадочные молчаливые катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в Египте римский амфитеатр, величественную крепость Кайт-Бей и ювелирный музей с прекрасными редкими коллекциями.
Описание экскурсии
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Гид поделится подробностями об истории возникновения этого памятника.
Амфитеатр Александрии
Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Гид расскажет, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.
Крепость Кайт-Бей
Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.
Александрийский ювелирный музей
Сам по себе образец архитектурного искусства, музей построен в европейском стиле — восточное и западное крылья соединены двумя коридорами. Вокруг здания разбит сад с декоративными деревьями и другими растениями. В музее сохранились более 11 тысяч экспонатов — антиквариат, ювелирные украшения, часы, инкрустированные бриллиантами, и другие редкие коллекции.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $55)
- Заберём вас из любого отеля в Каире или Гизе
- Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $35
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно! Подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, есть вероятность, что её не удастся провести.
Дополнительные расходы:
- трансфер для группы 4–10 человек – $45
- обед – от $11
- билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа – $4/взрослый, $2/детский
- билет в амфитеатр – $4/взрослый, $2/детский
- билет в крепость Кайт-Бей – $4/взрослый, $2/детский
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В Александрии нас встретил Саид. Программа была оговорена заранее, все
Посоветовал очень вкусную традиционную еду, угостил нас вкусным национальным десертом! Нам все очень понравилось!