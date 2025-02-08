Откройте для себя сокровища Древнего Египта в Большом египетском музее без очередей. Профессиональный гид-египтолог расскажет о тысячах артефактов, включая сокровища Тутанхамона.
Описание билетаУникальное путешествие по музею Откройте для себя чудеса Древнего Египта в недавно открывшемся Большом египетском музее рядом с пирамидами Гизы. Вас ждёт захватывающее знакомство с более чем 100 000 артефактами — от мумий и статуй до знаменитых сокровищ Тутанхамона. Гид — ваш проводник в истории Гид-египтолог расскажет вам о древних цивилизациях и о каждой детали коллекции, делая экскурсию не только познавательной, но и живой и увлекательной. Не упустите шанс насладиться видом на пирамиды с террасы музея — идеальное завершение вашего путешествия в мир Древнего Египта. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шапка, фотоаппарат, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: фото со вспышкой, рюкзаки.
- Не подходит для: дети до 6 лет, люди с ограниченными возможностями передвижения, инвалиды-колясочники.
Что включено
- Входной билет в Большой Египетский музей
- Профессиональный гид-египтолог
- Встреча в отеле и трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Каире или Гизе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 фев 2025
Наш отличный гид Басан сделала экскурсию увлекательной, а её глубокие знания впечатляют. Спасибо за то, что организовали для нас эту экскурсию
