1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180€117 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
€72 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Луксор на самолете: индивидуальная экскурсия
Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Начало: У вашего отеля
4 июля в 04:30
5 июля в 04:30
€380 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Билет на борт
3 часа
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€50 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
200€160 за всё до 5 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110€77 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открытие сокровищ города Гизы
Начало: Ваш отель или место, которое вы сами определите
Расписание: в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 7 чел.
Билеты
3 часа
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Билет на борт
3 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Индивидуальная
9 часов
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
7 часов
Христианский Каир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
9 часов
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исламский Каир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€135 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
€275 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€60 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40€34 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€600 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
250€188 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июня 2024Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
- ННаталья25 июня 2024Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷
- ЕЕкатерина19 июня 2024Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
- РРена17 июня 2024Это была моя первая поездка в Каир, и для меня особенно важна была безопасность экскурсии. Очень понравились экскурсии предоставленные гидом,
- РРауль11 июня 2024Отличный гид, встретил в аэропорту, провез по раннее согласованному маршруту и доставил во время обратно в аэропорт. Рекомендую!
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ММарина22 мая 2024Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «От вашего отеля»
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