Экскурсии от вашего отеля в Каире

Найдено 42 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Каире, цены от €34, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180117 за всё до 7 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
180 за всё до 6 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
72 за человека
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
56 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
150128 за всё до 5 чел.
Из Каира в Луксор на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Каира в Луксор на самолете: индивидуальная экскурсия
Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Начало: У вашего отеля
4 июля в 04:30
5 июля в 04:30
380 за человека
Стать египтянином на 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
Тайны древней Александрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 5 чел.
Три дворца Каира, три разные культуры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
200160 за всё до 5 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11077 за всё до 3 чел.
Открытие сокровищ города Гизы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Открытие сокровищ города Гизы
Начало: Ваш отель или место, которое вы сами определите
Расписание: в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 7 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Билеты
3 часа
5 отзывов
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$120 за человека
Христианский Каир
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Христианский Каир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$100 за человека
Экстремальный Каир с магическим закатом
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за всё до 6 чел.
Исламский Каир
Индивидуальная
7 часов
Исламский Каир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Коптский (Христианский) Каир
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Индивидуальная
8 часов
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.
Из Каира - в древнюю Саккару
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
135 за всё до 8 чел.
Александрия из Каира с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
275 за всё до 10 чел.
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60 за человека
Шопинг в Каире
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4034 за всё до 10 чел.
Едем на шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
600 за человека
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
250188 за всё до 4 чел.
Лучшее в Каире за 1 день
🚗 На машине
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
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    отлично удалось нам все показать, рассказать и сделать отличные фотографии. По дороге в город мы посетили музей Папируса, а затем прокатились на корабле по Нилу. После чего мы попросили отвезти нас в отель.

  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
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    все обсудили, откуда и во сколько едем, все было четко по времени без опозданий, экскурсия была очень насыщенной и интересной, достаточно времени на фотосессию, с комфортным трансфером. Отдельная благодарность нашему гиду Валиду, который сопровождал нас на протяжении всей экскурсии и по запросу останавливались и покушать, и погулять по магазинам!))) Было всё супер!!!

  • Р
    Рена
    17 июня 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Это была моя первая поездка в Каир, и для меня особенно важна была безопасность экскурсии. Очень понравились экскурсии предоставленные гидом,
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    Ибрагимом, а также огромное спасибо, позитивному, внимательному, водителю Шерифу. Я узнала очень много нового о древнем Египте, благодаря профессиональному гиду. По договоренности добавила плюс одну экскурсию. Очень рекомендую всем, а особенно новичкам!!! Профессионально, интересно, ставлю наивысшую оценку! Спасибо за все!

  • Р
    Рауль
    11 июня 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Отличный гид, встретил в аэропорту, провез по раннее согласованному маршруту и доставил во время обратно в аэропорт. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • Y
    Yulia
    31 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
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    времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!

    Всем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дняВсем, доброго дня
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Из Каира - в оазис Эль-Файюм
    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
    читать дальше

    по дюнам… ах. Интереснейший рассказ про гончарную деревню Тунис. Ну и долина окаменелых китов вообще из области фантастики. Большое спасибо за прекрасный день!!!

    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  2. Вечерняя прогулка в сердце Каира
  3. Многоликий Каир
  4. По Каиру с историком-египтологом
  5. 2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июле 2024
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