1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Каирский музей: 13$ взрослые, около ~5$ дети»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Национальный музей и квартал Хан аль-Халили»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Классический вариант, конечно, включит поездку к Пирамидам и Сфинксу, а также Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
«После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
«Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Музеи (Египетский, Цитадель Саладина, пирамиды) работают до 16-00, в период Рамадана — до 15-30»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Среди тысяч и тысяч уникальных экспонатов египетского музея мы обратим внимание на наиболее значимые артефакты, принадлежащие трем эпохам — Древнему, Среднему и Новому царствам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
«И не просто пустыню, а настоящий биологический музей под открытым небом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
«Кроме того, мы зайдем в музей Имхотепа, где вы увидите интересные археологические находки Саккары»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
«Пирамиды Гизы и Национальный музей — must see для путешественников»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€72 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Дворец, превращенный в музей, находится в восточной части острова Рода»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«билеты в Египетский музей — 15$/взрослого, 8$/ребёнка»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Это современный музей, где хранятся 22 мумии фараонов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
«В завершение мы отправимся на лодочную прогулку по великому Нилу, любуясь с воды центром города с гостиницами и Национальным музеем»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
«Входные билеты:— Ступенчатая пирамида — $12— Серапеум — $10— Военный музей — $10»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
180€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Раскроете многовековую историю страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Египетский музей — сокровищница, насчитывающая более 120000 артефактов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
«Александрийский национальный музей — мы покажем артефакты эры фараонов, эллинистического и римского периодов, христианской и мусульманской эпох»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
«Каирский музей и прогулка по Нилу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€154 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
«После осмотра религиозных святынь мы отправимся в Коптский музей, где хранятся древние иконы, фрески, мозаики и книги»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
«Около 120 тысяч древних артефактов, найденных при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее Африки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
«Национальный музей египетской цивилизации»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
«Национальный египетский музей: взрослый билет — $10, детский — $5»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200€120 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
«Дополнительные расходы: билеты в Гизе — $17 с человека, Каирский музей — 15$, обед, прогулка по Нилу — $40 за лодку (стоимость будет разделена на количество людей в вашей группе)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
60€48 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«После этого мы направимся в Старый город, где посетим музей с крупнейшей коллекцией предметов древнеегипетского искусства»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский музей — 10$, пирамиды Гизы и Большой сфинкс — 13$»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112€84 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Каирский национальный музей и прогулка по Нилу Путешествие по Каиру мы начнем с посещения Каирского музея»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$227 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Музей мумий: в гости к фараонам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
«Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«09:00 — встреча в отеле и отправление к Музею цивилизации»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
«Музей Имхотепа: сокровищница Саккары»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Посетите Египетский национальный музей и изучите сокровища Тутанхамона, сияющие золотом мумии, голову статуи первой женщины-фараона Хатшепсут, а также статуи правителей, таких как Рамсес II и Нефертити»
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40€34 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Каира и его вековых достопримечательностей, познакомитесь с разными версиями появления пирамид и раскроете тайны музейных экспонатов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
- ААлександра29 мая 2024Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- ААлина27 мая 2024Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
- EEgor26 мая 2024Отличная интересная экскурсия. Программу полностью перестроили под наш запрос. Всячески рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Музеи»
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