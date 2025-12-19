Описание экскурсииПриготовьтесь к дню, наполненному историческими чудесами в сердце Египта! Экскурсия начинается с посещения знаменитых пирамид Гизы, где вы увидите пирамиду Хеопса, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина, с завораживающим видом на великого Сфинкса. Во время этой экскурсии вы насладитесь величайшими достижениями древнеегипетской цивилизации и узнаете секреты и уникальную архитектуру этих пирамид. Посещение пирамид занимает примерно 2,5–3 часа. Затем мы отправимся в новый Египетский музей, где у вас будет возможность увидеть мумии фараонов, статую Рамзеса Великого и удивительную залу Тутанхамона. Экскурсия по музею позволяет исследовать фараонские сокровища в современном формате с подробными объяснениями каждой экспонаты. Посещение музея занимает примерно 2,5–3 часа. Эта комбинированная экскурсия подарит вам полное погружение в богатую историю Египта — от древних пирамид до шедевров современного музея.
Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоязычный гид /n Трансферы в отель и обратно.
Что не входит в цену
- Билеты и обед
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
