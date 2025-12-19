Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Приготовьтесь к дню, наполненному историческими чудесами в сердце Египта! Экскурсия начинается с посещения знаменитых пирамид Гизы, где вы увидите пирамиду Хеопса, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина, с завораживающим видом на великого Сфинкса. Во время этой экскурсии вы насладитесь величайшими достижениями древнеегипетской цивилизации и узнаете секреты и уникальную архитектуру этих пирамид. Посещение пирамид занимает примерно 2,5–3 часа. Затем мы отправимся в новый Египетский музей, где у вас будет возможность увидеть мумии фараонов, статую Рамзеса Великого и удивительную залу Тутанхамона. Экскурсия по музею позволяет исследовать фараонские сокровища в современном формате с подробными объяснениями каждой экспонаты. Посещение музея занимает примерно 2,5–3 часа. Эта комбинированная экскурсия подарит вам полное погружение в богатую историю Египта — от древних пирамид до шедевров современного музея.

