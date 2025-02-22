Пирамиды Гизы не единственные, которые стоит увидеть в Египте. В Саккаре находится первая ступенчатая пирамида Джосера, а также храм Серапеум. Мемфис, первая столица Древнего Египта, хранит гигантскую статую Рамсеса II.

В Дахшуре вас ждут Ломаная и Красная пирамиды, каждая из которых уникальна по-своему. Это путешествие откроет вам архитектурные и исторические особенности египетских пирамид и позволит понять, как менялась их конструкция на протяжении веков

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Гиза. Вы посетите комплекс пирамид, где находятся знаменитые Хуфу, Хафра и Менкаура — царские захоронения, возведённые древнеегипетской цивилизацией.

Саккара. Увидите пирамиду Джосера — первую ступенчатую пирамиду в мире. А также храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. И пирамиду фараона Тети, стены которой покрыты египетскими письменами.

Мемфис. Это первая столица Древнего Египта, где вы полюбуетесь грандиозной статуей Рамсеса II.

Дахшур. Вы увидите две необычные пирамиды: Ломаную и Красную. Мы раскроем, в чём особенности погребальной архитектуры фараонов и как менялась конструкция египетских пирамид с течением времени.

Организационные детали