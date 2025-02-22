Пирамиды Гизы, Саккара, Мемфис и Дахшур - путешествие в мир Древнего Египта (из Каира)

Пирамиды не только в Гизе! Саккара, Мемфис и Дахшур откроют вам секреты древних фараонов и уникальные архитектурные шедевры
Пирамиды Гизы не единственные, которые стоит увидеть в Египте. В Саккаре находится первая ступенчатая пирамида Джосера, а также храм Серапеум. Мемфис, первая столица Древнего Египта, хранит гигантскую статую Рамсеса II.
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В Дахшуре вас ждут Ломаная и Красная пирамиды, каждая из которых уникальна по-своему.

Это путешествие откроет вам архитектурные и исторические особенности египетских пирамид и позволит понять, как менялась их конструкция на протяжении веков

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные пирамиды
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Исторические факты
  • 🏛 Гигантская статуя Рамсеса II
  • 🔍 Тайны древних фараонов
Пирамиды Гизы, Саккара, Мемфис и Дахшур - путешествие в мир Древнего Египта (из Каира)
Пирамиды Гизы, Саккара, Мемфис и Дахшур - путешествие в мир Древнего Египта (из Каира)
Пирамиды Гизы, Саккара, Мемфис и Дахшур - путешествие в мир Древнего Египта (из Каира)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Пирамида Джосера
  • Храм Серапеум
  • Статуя Рамсеса II
  • Ломаная пирамида
  • Красная пирамида

Описание экскурсии

Гиза. Вы посетите комплекс пирамид, где находятся знаменитые Хуфу, Хафра и Менкаура — царские захоронения, возведённые древнеегипетской цивилизацией.

Саккара. Увидите пирамиду Джосера — первую ступенчатую пирамиду в мире. А также храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. И пирамиду фараона Тети, стены которой покрыты египетскими письменами.

Мемфис. Это первая столица Древнего Египта, где вы полюбуетесь грандиозной статуей Рамсеса II.

Дахшур. Вы увидите две необычные пирамиды: Ломаную и Красную. Мы раскроем, в чём особенности погребальной архитектуры фараонов и как менялась конструкция египетских пирамид с течением времени.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2023 года с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость. Их общая стоимость — $33 с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу мы можем провести экскурсию для 4-8 человек на микроавтобусе. Доплата составит $15 с группы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Alexey
22 фев 2025
Руби просто великолепный рассказчик. Было очень интересно и познавательно Любещно в аэропорт после экскурсии отвезла и на самолет мы успели 👍🤝 рекомендуем
Руби просто великолепный рассказчик. Было очень интересно и познавательно Любещно в аэропорт после экскурсии отвезла иРуби просто великолепный рассказчик. Было очень интересно и познавательно Любещно в аэропорт после экскурсии отвезла и
В
4 янв 2025
Руби молодец! Все прошло классно!
E
26 ноя 2024
Ездили с Руби в Саккару, Дахшур и Мемфис - очень понравилось! Интересно, ненавязчиво. Хорошая организация поездки и отличный автомобиль.

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