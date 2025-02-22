Пирамиды Гизы не единственные, которые стоит увидеть в Египте. В Саккаре находится первая ступенчатая пирамида Джосера, а также храм Серапеум. Мемфис, первая столица Древнего Египта, хранит гигантскую статую Рамсеса II.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные пирамиды
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Исторические факты
- 🏛 Гигантская статуя Рамсеса II
- 🔍 Тайны древних фараонов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Пирамида Джосера
- Храм Серапеум
- Статуя Рамсеса II
- Ломаная пирамида
- Красная пирамида
Описание экскурсии
Гиза. Вы посетите комплекс пирамид, где находятся знаменитые Хуфу, Хафра и Менкаура — царские захоронения, возведённые древнеегипетской цивилизацией.
Саккара. Увидите пирамиду Джосера — первую ступенчатую пирамиду в мире. А также храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. И пирамиду фараона Тети, стены которой покрыты египетскими письменами.
Мемфис. Это первая столица Древнего Египта, где вы полюбуетесь грандиозной статуей Рамсеса II.
Дахшур. Вы увидите две необычные пирамиды: Ломаную и Красную. Мы раскроем, в чём особенности погребальной архитектуры фараонов и как менялась конструкция египетских пирамид с течением времени.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2023 года с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость. Их общая стоимость — $33 с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию для 4-8 человек на микроавтобусе. Доплата составит $15 с группы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Alexey
22 фев 2025
Руби просто великолепный рассказчик. Было очень интересно и познавательно Любещно в аэропорт после экскурсии отвезла и на самолет мы успели 👍🤝 рекомендуем
В
Владимир
4 янв 2025
Руби молодец! Все прошло классно!
E
Evgeny
26 ноя 2024
Ездили с Руби в Саккару, Дахшур и Мемфис - очень понравилось! Интересно, ненавязчиво. Хорошая организация поездки и отличный автомобиль.
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