Мои заказы

Экскурсия по главным музеям Каира

Вас соправаждает профоссиональный гид историк в 3 музеях
Экскурсия по главным музеям Каира
Экскурсия по главным музеям Каира
Экскурсия по главным музеям Каира

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена самым важным музеям Каира. Если вы любители музеев, то это экскурсия вам. Экскурсия включает в себя посещение два важных музея Каира. 1. Национальный музей египетской цивилизации (NMEC)— это один из самых значимых и современных культурных объектов не только в Каире, но и во всём Египте. Расположенный в историческом районе Фустат, этот огромный комплекс предлагает посетителям уникальную возможность проследить всю многовековую историю страны в одном месте. Одной из главных жемчужин музея является Зал королевских мумий, где в специально созданных условиях покоятся останки 22 царей и цариц, включая таких легендарных правителей, как Рамсес II и Хатшепсут. 2. Большой египетский музей (Gem) - четвёртая египетская пирамида. Музей находится в 2 км. от пирамид Гизы. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до Греко-римского периода. В музее есть 12 залов. На строительство музея потратили больше 1 млрд долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века. Самый большой музей в мире, территория музея около 500000 квадратных метров. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Важная информация: экскурсия для тех,кто любит ходить по музеям.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный музей египетской цивилизации (NMEC)
  • Большой египетский музей (Gem)
Что включено
  • 1-услуги гида/n2-трансфер/n3-полицейские разрешения/n
Что не входит в цену
  • 1-входные билеты/n2-обед/n3-прогулка по нилу
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия для тех
  • Кто любит ходить по музеям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

От пирамид до музея: знакомство с историей Древнего Египта
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
От пирамид до музея: история Египта
Погрузитесь в мир Древнего Египта, посетив знаменитые пирамиды и Египетский музей. Незабываемое путешествие в историю для всех возрастов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Сердце средневекового Каира
На машине
6 часов
-
35%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$130$200 за всё до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
5%
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями
Начало: В пределах Каира по договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$105$110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире