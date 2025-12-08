Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас соправаждает профоссиональный гид историк в 3 музеях

Описание экскурсии Экскурсия посвящена самым важным музеям Каира. Если вы любители музеев, то это экскурсия вам. Экскурсия включает в себя посещение два важных музея Каира. 1. Национальный музей египетской цивилизации (NMEC)— это один из самых значимых и современных культурных объектов не только в Каире, но и во всём Египте. Расположенный в историческом районе Фустат, этот огромный комплекс предлагает посетителям уникальную возможность проследить всю многовековую историю страны в одном месте. Одной из главных жемчужин музея является Зал королевских мумий, где в специально созданных условиях покоятся останки 22 царей и цариц, включая таких легендарных правителей, как Рамсес II и Хатшепсут. 2. Большой египетский музей (Gem) - четвёртая египетская пирамида. Музей находится в 2 км. от пирамид Гизы. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до Греко-римского периода. В музее есть 12 залов. На строительство музея потратили больше 1 млрд долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века. Самый большой музей в мире, территория музея около 500000 квадратных метров. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Важная информация: экскурсия для тех,кто любит ходить по музеям.

