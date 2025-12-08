Вас соправаждает профоссиональный гид историк в 3 музеях
Описание экскурсииЭкскурсия посвящена самым важным музеям Каира. Если вы любители музеев, то это экскурсия вам. Экскурсия включает в себя посещение два важных музея Каира. 1. Национальный музей египетской цивилизации (NMEC)— это один из самых значимых и современных культурных объектов не только в Каире, но и во всём Египте. Расположенный в историческом районе Фустат, этот огромный комплекс предлагает посетителям уникальную возможность проследить всю многовековую историю страны в одном месте. Одной из главных жемчужин музея является Зал королевских мумий, где в специально созданных условиях покоятся останки 22 царей и цариц, включая таких легендарных правителей, как Рамсес II и Хатшепсут. 2. Большой египетский музей (Gem) - четвёртая египетская пирамида. Музей находится в 2 км. от пирамид Гизы. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до Греко-римского периода. В музее есть 12 залов. На строительство музея потратили больше 1 млрд долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века. Самый большой музей в мире, территория музея около 500000 квадратных метров. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Важная информация: экскурсия для тех,кто любит ходить по музеям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный музей египетской цивилизации (NMEC)
- Большой египетский музей (Gem)
Что включено
- 1-услуги гида/n2-трансфер/n3-полицейские разрешения/n
Что не входит в цену
- 1-входные билеты/n2-обед/n3-прогулка по нилу
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия для тех
- Кто любит ходить по музеям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
