Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Что вас ожидает

Пирамиды и Большой сфинкс

Вы увидите главные символы Египта: пирамиды в Гизе и статую Большого сфинкса. Я расскажу, из чего они сделаны, когда и кем они были построены, какую роль играли в обществе и как им удалось сохраниться до наших дней. А также покажу «ломаную» пирамиду Дахшур и пирамиды Саккара и Мемфис и раскрою их назначение. Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей 🖼, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта.

Каир изнутри

Каир интересен не только пирамидами. Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али. Кроме того, увидите древние коптские церкви, погуляете по старейшей улице города Аль-Муиз и разгадаете секреты таинственного замка барона Эмпейна. А еще услышите историю 📖 медресе и мечети султана Хасана, убитого до окончания строительства в результате дворцового заговора.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — 13$, Национальный музей — 13$, цитадель Саладина и мраморная мечеть — 9$, пирамида Саккара — 12$, пирамида Дахшур — 6$.