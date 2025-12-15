Еще несколько необычных экскурсий в Каире

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Знакомьтесь, Каир

Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
Каир — интересный, разнообразный и очень колоритный город. Вы проедете по его оживленным улицам и увидите древние крепости, мечети и коптские церкви.

А также оцените знаменитые на весь мир пирамиды, рассмотрите артефакты Национального музея и услышите самое интересное о местных традициях, истории, культуре и менталитете.
5
110 отзывов
Знакомьтесь, Каир
Знакомьтесь, Каир
Знакомьтесь, Каир

Описание экскурсии

Пирамиды и Большой сфинкс

Вы увидите главные символы Египта: пирамиды в Гизе и статую Большого сфинкса. Я расскажу, из чего они сделаны, когда и кем они были построены, какую роль играли в обществе и как им удалось сохраниться до наших дней. А также покажу «ломаную» пирамиду Дахшур и пирамиды Саккара и Мемфис и раскрою их назначение. Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта.

Каир изнутри

Каир интересен не только пирамидами. Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али. Кроме того, увидите древние коптские церкви, погуляете по старейшей улице города Аль-Муизз и разгадаете секреты таинственного замка барона Эмпейна. А еще услышите историю медресе и мечети султана Хасана, убитого до окончания строительства в результате дворцового заговора.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — около $15, Большой Египетский музей — $32, цитадель Саладина и мраморная мечеть — $12, пирамида Саккара — $12, пирамида Дахшур — $8.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле отеля в центре города или около пирамиды… если из аэропорта то с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамер
Тамер — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 498 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тамер (Тимур), я профессиональный русскоговорящий гид-египтолог. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2005 года. С радостью поделюсь с вами богатой историей страны, покажу ее самые интересные места и сделаю все, чтобы вы остались довольны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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Н
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Точки экскурсии мы выбрали сами, очерёдность и маршрут выстроил гид сам по времени. Мы взяли
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цитадель Саладина, Саккару (+ серапеум) и Гизу. После Гизы нас подвезли к гранд музею и выдали входные билеты туда. Автомобиль комфортный и современный, не как у местных таксистов, отдельный водитель возит и отовсюду забирает, в машине всегда есть вода в бутылках. По пути не теряем время и слушаем о местах, которые проезжаем.
Гид хорошо говорит по русски, даже учился в Москве. Не даёт много воды, рассказывает как историю, так и интересные факты о месте. Формат рассказа - одна длинная справка, потом выпускает погулять. Фотографировал нас вместе где мы просили.
Просто гигантский плюс - у Тамера везде налажены связи и свои люди, поэтому мы ни разу не стояли в очереди, ходили только в лучшие места и не тратили время на ненужные. Мы смогли впихнуть в 8 часов практически трёхдневную программу! В гизе нас вообще подвёз личный автобус, пока остальные туристы ждали в очереди))) Гид обязательно нужен, чтобы купить билеты на все локации, так как оплата ТОЛЬКО местной банковской картой, а в гранд-музей оплата ТОЛЬКО картой на сайте заранее.
Ресторан для обеда был тоже от гида, видно что работают на туристов, шведский стол, мясо на гриле и мини-оркестр на входе - еда на человека 15$ + напитки.
В отеле гид от агентства назвал нам 800$ за индивидуальный тур по Каиру, тут же вышло с билетами на автобус, билетами в музеи (один только гранд-музей примерно 100$ обошелся) около 450$.

Тамер, спасибо за увлекательную экскурсию по Каиру!

Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:+1
Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
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Ольга
Тимур сделал все чтобы мы влюбились в Каир. Программа была насыщенная и по нашей просьбе мы смогли добавить дополнительные локации в Каире. Автомобиль новый хороший с очень приятным водителем. Гид
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вежливый с юмором, весь день было очень комфортно в его компании. А сервис просто 5 звезд. Мы почувствовали себя желанными и уважаемыми гостями. Тимур терпеливо переносил все мои вопросы 😄 и всегда был готов снова повторить информацию (уж очень насыщенная история у страны). Очень рекомендую не останавливаться только на гизе и музее а обязательно посетить Каир. Он невероятно интересен, уникален и разнообразен.

Тимур сделал все чтобы мы влюбились в Каир. Программа была насыщенная и по нашей просьбе мы
Тимур сделал все чтобы мы влюбились в Каир. Программа была насыщенная и по нашей просьбе мы
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Артем
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и без него столько не успеть, сами будете долго разбираться,
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и
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С
Провели отличный день с Тимуром!
Началось с того, что вчера он организовал нам трансфер из аэропорта до гостиницы, которую онинам и подобрал. Я не переживал за размещение. Гостиницы, хоть и в
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завершении еще находится строительства, но номера отличные, завтрак, такой, что до вечера не хочется есть. Тимур нас привёз и провёл по пирамидам Гизы и Саккары. Интересно рассказывает. Перемещаемся с водителем, что даёт ему возможность по дороге рассказывать о Каире и Египте. Очень рекомендую

Провели отличный день с Тимуром!
Провели отличный день с Тимуром!
Провели отличный день с Тимуром!
Провели отличный день с Тимуром!
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М
Мы провели замечательный день в Каире c Тимуром! 🌞 Посетили пирамиды, старый город и музей — всё было не просто интересно, а по-настоящему захватывающе. Тимур рассказывал с такой любовью к
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истории Египта, что хотелось слушать без конца. Он умеет делать атмосферу лёгкой и дружеской, шутит, заботится и отвечает на любые вопросы.
Благодаря ему мы увидели не просто достопримечательности, а почувствовали дух древнего Египта. Спасибо, Тимур, за тёплую компанию и невероятные впечатления! 💛

Мы провели замечательный день в Каире c Тимуром! 🌞 Посетили пирамиды, старый город и музей —
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O
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня был День Рождения! Были учтены все мои пожелания и маленькие мечты! Каир -необычный город.
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Это надо понимать… Но мы полностью удовлетворили все свои желания и планы! Старый город, рынок, мечети, коптский квартал, пирамиды, GEM музей! Все это вошло в саквояж воспоминаний нашей семьи! Тамер, спасибо 🙏🏻

Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня+2
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня
Тамер
Тамер
Ответ организатора:
вам спасибо Ольга что вы меня выбрали…. жду вас ещё
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