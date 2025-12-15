Еще несколько необычных экскурсий в Каире

А также оцените знаменитые на весь мир пирамиды, рассмотрите артефакты Национального музея и услышите самое интересное о местных традициях, истории, культуре и менталитете.
Описание экскурсии
Пирамиды и Большой сфинкс
Вы увидите главные символы Египта: пирамиды в Гизе и статую Большого сфинкса. Я расскажу, из чего они сделаны, когда и кем они были построены, какую роль играли в обществе и как им удалось сохраниться до наших дней. А также покажу «ломаную» пирамиду Дахшур и пирамиды Саккара и Мемфис и раскрою их назначение. Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта.
Каир изнутри
Каир интересен не только пирамидами. Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али. Кроме того, увидите древние коптские церкви, погуляете по старейшей улице города Аль-Муизз и разгадаете секреты таинственного замка барона Эмпейна. А еще услышите историю медресе и мечети султана Хасана, убитого до окончания строительства в результате дворцового заговора.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — около $15, Большой Египетский музей — $32, цитадель Саладина и мраморная мечеть — $12, пирамида Саккара — $12, пирамида Дахшур — $8.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Точки экскурсии мы выбрали сами, очерёдность и маршрут выстроил гид сам по времени. Мы взяли
Началось с того, что вчера он организовал нам трансфер из аэропорта до гостиницы, которую онинам и подобрал. Я не переживал за размещение. Гостиницы, хоть и в