Еще несколько необычных экскурсий в Каире

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Знакомьтесь, Каир!

Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом

Tamer
Tamer – Гид из Каира
Каир — интересный, разнообразный и очень колоритный город 🏙️.

Вы проедете по его оживленным улицам и увидите древние крепости, мечети и коптские церкви.

А также оцените знаменитые на весь мир пирамиды, рассмотрите артефакты Национального музея и услышите самое интересное о местных традициях, истории 📖, культуре и менталитете.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!

Что вас ожидает

Пирамиды и Большой сфинкс
Вы увидите главные символы Египта: пирамиды в Гизе и статую Большого сфинкса. Я расскажу, из чего они сделаны, когда и кем они были построены, какую роль играли в обществе и как им удалось сохраниться до наших дней. А также покажу «ломаную» пирамиду Дахшур и пирамиды Саккара и Мемфис и раскрою их назначение. Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей 🖼, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта.

Каир изнутри
Каир интересен не только пирамидами. Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али. Кроме того, увидите древние коптские церкви, погуляете по старейшей улице города Аль-Муиз и разгадаете секреты таинственного замка барона Эмпейна. А еще услышите историю 📖 медресе и мечети султана Хасана, убитого до окончания строительства в результате дворцового заговора.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — 13$, Национальный музей — 13$, цитадель Саладина и мраморная мечеть — 9$, пирамида Саккара — 12$, пирамида Дахшур — 6$.

Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!
Знакомьтесь, Каир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tamer
Tamer
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тамер, я профессиональный русскоговорящий гид-египтолог. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2005 года. С радостью поделюсь с вами богатой историей страны, покажу ее самые интересные места и сделаю все, чтобы вы остались довольны.
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