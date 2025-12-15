Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Каир — интересный, разнообразный и очень колоритный город. Вы проедете по его оживленным улицам и увидите древние крепости, мечети и коптские церкви. А также оцените знаменитые на весь мир пирамиды, рассмотрите артефакты Национального музея и услышите самое интересное о местных традициях, истории, культуре и менталитете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды и Большой сфинкс

Вы увидите главные символы Египта: пирамиды в Гизе и статую Большого сфинкса. Я расскажу, из чего они сделаны, когда и кем они были построены, какую роль играли в обществе и как им удалось сохраниться до наших дней. А также покажу «ломаную» пирамиду Дахшур и пирамиды Саккара и Мемфис и раскрою их назначение. Окончательно погрузиться в мир Древнего Египта вам поможет Национальный музей, где вы рассмотрите старинные украшения, папирусы, монеты, статуи и предметы быта.

Каир изнутри

Каир интересен не только пирамидами. Вы заглянете на крупнейший рынок Африки Хан аль-Халили, посетите цитадель Саладина 12 века и осмотрите мраморную мечеть Мухаммеда Али. Кроме того, увидите древние коптские церкви, погуляете по старейшей улице города Аль-Муизз и разгадаете секреты таинственного замка барона Эмпейна. А еще услышите историю медресе и мечети султана Хасана, убитого до окончания строительства в результате дворцового заговора.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): пирамиды Гиза — около $15, Большой Египетский музей — $32, цитадель Саладина и мраморная мечеть — $12, пирамида Саккара — $12, пирамида Дахшур — $8.