Христианский Каир

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом.

Необходимо взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, напитки, деньги.
Христианский Каир
Христианский Каир
Христианский Каир
Христианский Каир

Что вас ожидает 🤩

  • Висячая церковь
  • Церковь святых Сергия и Вакха
  • Синагога Бен-Эзра
  • Пещерная церковь
  • Парк Эль-Азхар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей. В этом городе христианские и исламские достопримечательности сочетаются самым необыкновенным образом и привлекают охотников за новыми знаниями и впечатлениями.

Не упустите возможность отправиться в этот необыкновенный тур, посвященный коптской культуре, который позволит вам исследовать древние христианские памятники Египта и узнать массу интересного об истории этих святых мест.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • «Висячая церковь» III века н. э., посвященная Деве Марии. Церковь называется «Висячей», так как расположена над воротами древнеримской крепости «Вавилон». Здесь содержится более ста священных икон, на которых изображены религиозные сцены.
  • Церковь святых Сергия и Вакха, которая, как считается, была выстроена на том месте, где святая семья отдыхала в конце своего путешествия по Египту.
  • Знаменитая синагога Бен-Эзра, которая стала известна и особенно значима, благодаря ценным артефактам, найденным в ней в конце XIX века, а именно хранилище древних еврейских, арамейских и иудейско-арабских рукописей.
  • Далее мы посетим одно из чудесных коптских зданий в Каире — монастырь Святого Симона Таннера или «Пещерную церковь», которая находится в районе холмов Эль-Мокаттам близ трущоб Збабейлена или Мусорного города, который является крупнейшим неформальным поселением сборщиков мусора в Каире. Монастырь с амфитеатром является крупнейшим на Ближнем Востоке религиозным сооружением с вместимостью 20 тысяч человек. Монастырь получил свое название в честь коптского святого Симона Таннера, жившего в конце X века. «Пещерная церковь» включает в себя церковь Св. Болы, церковь Св. Марка и зал Св. Симона Тэннера.
  • Небольшой перерыв в парке Эль-Азхар, который расположен на холме в окружении исторических районов города. Этот парк — один из самых масштабных и монументальных в мире. Вы сможете погулять, наслаждаясь великолепными видами на Каир. Здесь же есть возможность перекусить в достойном заведении, где отлично подается египетская кухня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на современном автомобиле с кондиционером. Услуги русскоязычного гида-египтолога. Входные билеты во все указанные исторические места. Обед
Что не входит
  • Напитки. Трансфер из районов: аэропорт Каира
  • Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
  • Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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