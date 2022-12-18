Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей. В этом городе христианские и исламские достопримечательности сочетаются самым необыкновенным образом и привлекают охотников за новыми знаниями и впечатлениями.

Не упустите возможность отправиться в этот необыкновенный тур, посвященный коптской культуре, который позволит вам исследовать древние христианские памятники Египта и узнать массу интересного об истории этих святых мест.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.