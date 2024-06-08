Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Каире, цены от $210. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир фараонский, коптский и исламский
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир фараонский, коптский и исламский
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $238 за экскурсию
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $210 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Каиру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию
Александрия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Александрия
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 05:30
$259 за экскурсию
Луксор с перелетом на самолете
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
15 часов
Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия с авиаперелетом, автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 05:00
от $392 за экскурсию
Исламский Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Исламский Каир
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $210 за экскурсию
Христианский Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Христианский Каир
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
$210 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Каир фараонский, коптский и исламский
  2. Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
  3. Обзорная экскурсия по Каиру
  4. Александрия
  5. Луксор с перелетом на самолете
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 210 до 392.
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