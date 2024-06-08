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Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $238 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $210 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Каиру
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:30
от $210 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Александрия
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 05:30
$259 за экскурсию
Индивидуальная
15 часов
Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия с авиаперелетом, автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 05:00
от $392 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Исламский Каир
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от $210 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Христианский Каир
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом
Расписание: Ежедневно в 08:00
$210 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «История и культура»
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