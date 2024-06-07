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времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!