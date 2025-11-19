Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прилетаете в Каир всего на день? Успейте увидеть главное: пирамиду Хеопса, Сфинкса и новейший археологический музей с сокровищами фараонов.



Мы встретим вас прямо в аэропорту, всё организуем — трансфер, билеты, гида, комфортабельный транспорт и обед по желанию. Всё, что нужно от вас — прилет утром и вылет после 18:00. Идеальный вариант для отдыхающих в Хургаде, Шарме или транзитных путешественников.

Ахмёд Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека $250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Индивидуальная экскурсия для туристов, прилетающих в Каир на 1 день — из Хургады, Шарм-эль-Шейха или транзитом. Гид встречает вас прямо в аэропорту и сразу начинается насыщенная программа. Вы отправитесь к знаменитой пирамиде Хеопса, единственному сохранившемуся чуду света. Здесь можно подняться внутрь (по желанию) и сделать впечатляющие фото на фоне вековых камней. Затем — Сфинкс, где гид подскажет лучшие ракурсы для снимков. Вторая часть экскурсии посвящена новому Большому Египетскому музею с золотыми находками, грандиозными статуями и историей фараонов.

