Прилетаете в Каир всего на день? Успейте увидеть главное: пирамиду Хеопса, Сфинкса и новейший археологический музей с сокровищами фараонов.
Мы встретим вас прямо в аэропорту, всё организуем — трансфер, билеты, гида, комфортабельный транспорт и обед по желанию. Всё, что нужно от вас — прилет утром и вылет после 18:00. Идеальный вариант для отдыхающих в Хургаде, Шарме или транзитных путешественников.
Мы встретим вас прямо в аэропорту, всё организуем — трансфер, билеты, гида, комфортабельный транспорт и обед по желанию. Всё, что нужно от вас — прилет утром и вылет после 18:00. Идеальный вариант для отдыхающих в Хургаде, Шарме или транзитных путешественников.
Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия для туристов, прилетающих в Каир на 1 день — из Хургады, Шарм-эль-Шейха или транзитом. Гид встречает вас прямо в аэропорту и сразу начинается насыщенная программа. Вы отправитесь к знаменитой пирамиде Хеопса, единственному сохранившемуся чуду света. Здесь можно подняться внутрь (по желанию) и сделать впечатляющие фото на фоне вековых камней. Затем — Сфинкс, где гид подскажет лучшие ракурсы для снимков. Вторая часть экскурсии посвящена новому Большому Египетскому музею с золотыми находками, грандиозными статуями и историей фараонов.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамида Хеопса (снаружи, по желанию - вход внутрь)
- Сфинкс
- Большой Египетский музей
Что включено
- Индивидуальная экскурсия из аэропорта Каира
- Встреча в аэропорту
- Русскоязычный гид (гид из команды)
- Комфортабельная машина с кондиционером и водителем
Что не входит в цену
- Трансферы из и в аэропорт - оплачиваются дополнительно: 40 $ наличными
- Входные билеты (на 1 человека для детей скидки 50%):/n Пирамиды - 15 $/n Вход внутрь пирамиды Хеопса (по желанию) - 32 $/n Большой Египетский музей - 30 $
- Обед (по желанию, оплачивается отдельно в ресторане)
- Виза: приобретается отдельно (если нет)
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
$49
$70 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$193
$350 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160
$200 за всё до 8 чел.