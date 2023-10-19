Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)

Доверить дорогу до нужного места команде опытных водителей
Первое впечатление о городе — самое важное.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте всё прошло гладко: встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезём до отеля. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении отдыха.
Также мы готовы организовать трансфер из отеля в аэропорт — последние часы вашего путешествия пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.
Мы сделаем так, чтобы по прилёте всё прошло гладко: встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезём до отеля. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении отдыха.
Также мы готовы организовать трансфер из отеля в аэропорт — последние часы вашего путешествия пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, погрузит ваш багаж и домчит до нужной точки Каира. Трансфер можно заказать и в обратную сторону.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном авто с кондиционером. Легковой автомобиль Nissan/Kia/Toyota или минивэн Toyota в зависимости от кол-ва людей.
- По запросу предоставим детское кресло. Пожалуйста, напишите нам заранее, если вам оно необходимо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абду — ваша команда гидов в Каире
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Абду. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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