Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)

Первое впечатление о Каире начинается с момента прибытия.
Чтобы сделать его незабываемым, предлагается услуга трансфера из аэропорта прямо к вашему отелю или обратно.
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль
Чтобы сделать его незабываемым, предлагается услуга трансфера из аэропорта прямо к вашему отелю или обратно.
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль
6 причин купить этот трансфер
- ✈️ Удобная встреча в аэропорту
- 🧳 Помощь с багажом
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Возможность заказать детское кресло
- 🕒 Пунктуальность и надежность
- 🏨 Доставка до отеля или аэропорта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Все месяцы подходят для трансфера, так как он осуществляется на комфортабельном автомобиле, независимо от времени года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каир
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, погрузит ваш багаж и домчит до нужной точки Каира. Трансфер можно заказать и в обратную сторону.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном авто с кондиционером. Легковой автомобиль Nissan/Kia/Toyota или минивэн Toyota в зависимости от кол-ва людей.
- По запросу предоставим детское кресло. Пожалуйста, напишите нам заранее, если вам оно необходимо.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле терминал аэропорта или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Водитель встретил всусловленное время и место Очень удобно
🙏👍
🙏👍
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Водитель встретил с табличкой прям на выходе из аэропорта. Помог донести вещи. Выдал воду и подарил цветы, что было большой неожиданностью! И приятно)) довёз с ветерком. Машина с кондиком!! Обязательно посоветую друзьям!!
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Водитель забрал из отеля, помог с вещами, быстро доставил в аэропорт прямо ко входу! Большое спасибо, пользуюсь услугой трансфер в Каире не первый раз. Всё отлично!!
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Машину подали даже раньше времени к труднонаходимому отелю в Каире. Понятная коммуникация по вотсапу. Без проблем доехали до аэропорта, при условии заказа всего лишь накануне, не заранее
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Сегодня прилетели в Каир из Москвы, заранее заказали трансфер по времени. Нас встретили, помогли с нашими тяжелыми чемоданами в аэропорту и при заселении в отель. Комфортный автомобиль, все чисто, аккуратно
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А
Водитель встретил у аэропорта с заранее согласованной табличкой. Помог с чемоданами. В машине отличный кондиционер, водитель включил англоязычное радио. Маршрут до отеля был построен живописный. По ходу поездки водитель комментировал что справа-слева и отвечал на возникающие вопросы. Водит Мухаммед аккуратно и плавно, что, с учетом трафика в Каире, особенно ценно. Организатор Ахмед всегда на связи. Спасибо!
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