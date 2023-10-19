Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)

Первое впечатление о городе — самое важное.



Мы сделаем так, чтобы по прилёте всё прошло гладко: встретим вас в аэропорту, поможем с багажом и с комфортом довезём до отеля. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении отдыха.



Также мы готовы организовать трансфер из отеля в аэропорт — последние часы вашего путешествия пройдут без волнений о том, как успеть на рейс.