Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)

Первое впечатление о Каире начинается с момента прибытия.Чтобы сделать его незабываемым, предлагается услуга трансфера из аэропорта прямо к вашему отелю или обратно.Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль

с кондиционером - все это делает начало и завершение вашего путешествия максимально приятным и беззаботным. Для семей с детьми по запросу предоставляется детское кресло. Выбирая наш трансфер, вы выбираете надежность, комфорт и лучшие впечатления от Каира

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Все месяцы подходят для трансфера, так как он осуществляется на комфортабельном автомобиле, независимо от времени года.

Сейчас август — это идеальное время.