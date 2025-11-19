Описание экскурсииВы станете одними из первых гостей нового музея, открытия которого мы ждали много лет. Внутри — сокровища Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад. Вы встретитесь с чудом света — древними пирамидами и услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора-автора пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Гиза
- Новый музей
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно + экскурсия с русскоговорящим гиом
Что не входит в цену
- Входные билеты/nобед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Каира
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и большой музей Каира
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$163
$295 за всё до 4 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
$171
$285 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$169
$198 за всё до 8 чел.